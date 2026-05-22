യുഎഇ ആണവനിലയത്തിന് നേരെ ഇറാഖിൽ നിന്ന് ഡ്രോൺ ആക്രമണം; ഇറാന്റെ കടുത്ത മുന്നറിയിപ്പെന്ന് വിലയിരുത്തൽ
അബൂദബി: പശ്ചിമേഷ്യയിൽ വീണ്ടും യുദ്ധഭീതിയും ആശങ്കയും ഇരട്ടിയാക്കി യുഎഇയിലെ നിർണായക ആണവോർജ്ജ കേന്ദ്രത്തിന് നേരെ ഡ്രോൺ ആക്രമണം. അബൂദബിയിലെ അൽ ദഫ്ര മേഖലയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ബറാക്ക ആണവനിലയത്തിന് (Barakah Nuclear Power Plant) നേരെയാണ് കഴിഞ്ഞദിവസം ആക്രമണമുണ്ടായത്. ഇറാഖിൽ നിന്നാണ് ഈ ഡ്രോണുകൾ എത്തിയതെന്നാണ് പ്രാഥമിക വിവരങ്ങൾ. മേഖലയിലെ അമേരിക്കൻ-ഇസ്രായേൽ കൂട്ടുകെട്ടിന് യുഎഇ നൽകുന്ന പിന്തുണയ്ക്കെതിരെ ഇറാൻ നൽകിയ ശക്തമായ ഒരു 'മുന്നറിയിപ്പ്' (Warning Shot) കൂടിയാണ് ഈ ആക്രമണമെന്നാണ് അന്താരാഷ്ട്ര രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷകർ വിലയിരുത്തുന്നത്.
ആണവനിലയത്തിന്റെ ഉൾപ്രദേശത്തിന് പുറത്തുള്ള ഒരു ഇലക്ട്രിക്കൽ ജനറേറ്ററിന് സമീപമാണ് ഡ്രോൺ പതിച്ചതെന്നും ഇതേത്തുടർന്ന് അവിടെ ചെറിയ രീതിയിൽ തീപിടിത്തമുണ്ടായതായും ഔദ്യോഗിക വൃത്തങ്ങൾ സ്ഥിരീകരിച്ചു. എന്നാൽ നിലയത്തിന്റെ പ്രധാന സുരക്ഷാ സംവിധാനങ്ങൾക്കൊന്നും യാതൊരുവിധ കേടുപാടുകളും സംഭവിച്ചിട്ടില്ല. ആണവ വികിരണ ഭീഷണിയോ (Radiological safety risk) മറ്റ് സുരക്ഷാ പ്രശ്നങ്ങളോ ഇല്ലെന്നും നിലയത്തിന്റെ പ്രവർത്തനം സാധാരണ നിലയിൽ തുടരുന്നുണ്ടെന്നും അബൂദബി അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി.
സുരക്ഷാ ഏജൻസികളുടെ വിലയിരുത്തൽ: നേരിട്ട് ഇറാൻ്റെ മണ്ണിൽ നിന്നല്ലാതെ, ഇറാഖിലെ ഇറാൻ അനുകൂല സായുധ ഗ്രൂപ്പുകളെ ഉപയോഗിച്ചാണ് ഈ ആക്രമണം ആസൂത്രണം ചെയ്തതെന്നാണ് സൂചന. മേഖലയിലെ യുഎഇയുടെ തന്ത്രപ്രധാനമായ ഊർജ്ജ-അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ തങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യപ്പട്ടികയിലുണ്ടെന്ന് ഇറാൻ നേരത്തെ തന്നെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയിരുന്നു.
മേഖലയിൽ യുഎസ് സൈനിക സാന്നിധ്യം വർദ്ധിക്കുന്ന പശ്ചാത്തലത്തിൽ, ഈ ഡ്രോൺ ആക്രമണം പശ്ചിമേഷ്യയിലെ ഒട്ടാകെ സമാധാനാന്തരീക്ഷത്തെ കൂടുതൽ വഷളാക്കുമെന്ന ഭീതിയിലാണ് ഗൾഫ് രാഷ്ട്രങ്ങൾ. നിലവിൽ യുഎഇ പ്രതിരോധ സേനയും എയർ ഡിഫൻസ് വിഭാഗവും രാജ്യാതിർത്തികളിൽ അതീവ ജാഗ്രത പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്.