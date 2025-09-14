ഇസ്രായേൽ ആക്രമണത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടത് മൊബൈൽ ഫോണുകൾ ഉപേക്ഷിച്ചതിനാൽ; വെളിപ്പെടുത്തലുമായി ഹിസ്ബുള്ള

Sep 14, 2025, 21:21 IST
ദോഹ

ദോഹ: ഇസ്രായേൽ സൈന്യം ഖത്തറിന്റെ തലസ്ഥാനമായ ദോഹയിൽ നടത്തിയ ആക്രമണത്തിൽ നിന്ന് ഹമാസ് നേതാക്കൾ രക്ഷപ്പെട്ടത് നിർണ്ണായകമായ ഒരു നീക്കത്തിലൂടെ. യോഗത്തിന് പോകുന്നതിന് തൊട്ടുമുമ്പ് തങ്ങളുടെ മൊബൈൽ ഫോണുകൾ ഉപേക്ഷിച്ചുപോയതുകൊണ്ടാണ് അവർ രക്ഷപ്പെട്ടതെന്ന് ലെബനീസ് തീവ്രവാദ സംഘടനയായ ഹിസ്ബുള്ള വെളിപ്പെടുത്തി. തങ്ങളുടെ രാഷ്ട്രീയ കൗൺസിൽ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് മഹ്മൂദ് ഖൊമതി ഒരു പോഡ്കാസ്റ്റ് പരിപാടിയിൽ വെച്ചാണ് ഈ വിവരം പുറത്തുവിട്ടത്.

​ഹമാസിലെ മുതിർന്ന നേതാക്കൾ വെടിനിർത്തൽ ചർച്ചകൾക്കായി ഒരു മുറിയിൽ യോഗം ചേരാൻ തീരുമാനിച്ചു. എന്നാൽ യോഗം ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുമ്പ്, മൊബൈൽ ഫോണുകൾ ബോഡിഗാർഡുകളുടെ കൈവശം വെച്ച് മറ്റൊരു മുറിയിലേക്ക് മാറാൻ അവർ തീരുമാനിച്ചു. ഇസ്രായേൽ സൈന്യം ഫോൺ സിഗ്നലുകൾ ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് ആക്രമണം നടത്തിയതെന്നാണ് ഖൊമതിയുടെ വെളിപ്പെടുത്തൽ.

പ്രധാന വിവരങ്ങൾ:

  • ആക്രമണത്തിൽ മരണം: ബോംബുകൾ വീണത് ഫോണുകൾ വെച്ചിരുന്ന മുറിയിലാണ്. ഈ ആക്രമണത്തിൽ അഞ്ച് ഹമാസ് അംഗങ്ങളും ഒരു ഖത്തർ സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥനും കൊല്ലപ്പെട്ടു. എന്നാൽ നേതാക്കൾക്ക് പരിക്കേൽക്കാതെ രക്ഷപ്പെട്ടു.
  • പഴയ തന്ത്രം: ഇതേ തന്ത്രം ഉപയോഗിച്ചാണ് ഇസ്രായേൽ സൈന്യം ലെബനനിൽ ഹിസ്ബുള്ള അംഗങ്ങളെ ലക്ഷ്യമിട്ടതെന്നും ഖൊമതി പറഞ്ഞു. ഏതാനും ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഒരു ഹിസ്ബുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ഫോൺ ഉപേക്ഷിച്ചു രക്ഷപ്പെട്ട സംഭവം അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
  • അന്താരാഷ്ട്ര അപലപനം: ഖത്തറിൽ നടന്ന ഈ ആക്രമണത്തെ നിരവധി രാജ്യങ്ങൾ അപലപിച്ചിരുന്നു. വെടിനിർത്തൽ ചർച്ചകൾ നടക്കുന്നതിനിടെയുണ്ടായ ഈ നീക്കം സമാധാന ശ്രമങ്ങൾക്ക് വലിയ തിരിച്ചടിയാണെന്ന് വിമർശകർ പറയുന്നു.

​ഇസ്രായേലിന്റെ ആക്രമണത്തിൽ ഹമാസ് നേതാക്കൾക്ക് പരിക്കേറ്റോ എന്ന് ഹമാസ് ഔദ്യോഗികമായി അറിയിച്ചിട്ടില്ല. എന്നാൽ ആക്രമണം നടന്ന കെട്ടിടത്തിൽ ഹമാസ് നേതാവ് ഖലീൽ അൽ ഹയ്യയുടെ ഓഫീസ് ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് ബോംബിട്ടതെന്ന് ചില സുരക്ഷാ വൃത്തങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. കൊല്ലപ്പെട്ടവരിൽ ഖലീൽ അൽ ഹയ്യയുടെ മകൻ ഹമ്മാമും ഉൾപ്പെടുന്നു.

