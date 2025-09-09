ഇസ്രായേൽ ഖത്തറിൽ ഹമാസ് നേതാക്കളെ ലക്ഷ്യമിട്ട് ആക്രമണം നടത്തി; ഖത്തർ 'ഭീരുത്വം നിറഞ്ഞ' നീക്കത്തെ ശക്തമായി അപലപിച്ചു
ദോഹ: ഖത്തർ തലസ്ഥാനമായ ദോഹയിൽ ഹമാസ് നേതാക്കളെ ലക്ഷ്യമിട്ട് ഇസ്രായേൽ വ്യോമാക്രമണം നടത്തിയതായി റിപ്പോർട്ടുകൾ. ആക്രമണത്തിൽ ഹമാസ് നേതാക്കൾക്ക് പരിക്കേറ്റതായും, കെട്ടിടങ്ങൾക്ക് കേടുപാടുകൾ സംഭവിച്ചതായും സ്ഥിരീകരിക്കാത്ത വിവരങ്ങളുണ്ട്. സമാധാന ചർച്ചകൾക്ക് വേദിയായിട്ടുള്ള ദോഹയിൽ നടന്ന ഈ ആക്രമണത്തെ ഖത്തർ ഭരണകൂടം 'ഭീരുത്വം നിറഞ്ഞ' നീക്കമെന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ച് ശക്തമായി അപലപിച്ചു.
ഇസ്രായേലിന്റെ ഈ നടപടി അന്താരാഷ്ട്ര നിയമങ്ങളുടെ ലംഘനമാണെന്നും, പ്രദേശിക സുരക്ഷയ്ക്ക് ഗുരുതരമായ ഭീഷണിയാണെന്നും ഖത്തർ വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം പ്രസ്താവനയിൽ അറിയിച്ചു. ഹമാസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളിൽ ഖത്തറിന്റെ നിഷ്പക്ഷ നിലപാടിനെ ഇത് ചോദ്യം ചെയ്യുന്നതായും വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നു. അതേസമയം, ആക്രമണത്തെക്കുറിച്ച് ഇസ്രായേൽ ഔദ്യോഗികമായി പ്രതികരിച്ചിട്ടില്ല.
ഈ ആക്രമണം ഗാസയിലെ വെടിനിർത്തൽ ചർച്ചകളെ കൂടുതൽ സങ്കീർണ്ണമാക്കുമെന്നും, പശ്ചിമേഷ്യയിൽ വീണ്ടും സംഘർഷം ആളിക്കത്താൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നും നിരീക്ഷകർ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു. ഖത്തറിൻ്റെ പരമാധികാരത്തിന് നേരെയുള്ള കടന്നുകയറ്റമായി ഈ ആക്രമണത്തെ കാണാമെന്ന് അന്താരാഷ്ട്ര സമൂഹം വിലയിരുത്തുന്നു.