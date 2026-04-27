യുഎഇക്ക് കാവലായി ഇസ്രായേലിൻ്റെ അയൺ ഡോം; ചരിത്രത്തിലാദ്യമായി വിദേശത്ത് വിന്യാസം
ഇറാാനുമായുള്ള യുദ്ധത്തിനിടെ തങ്ങളുടെ അഭിമാനകരമായ വ്യോമപ്രതിരോധ സംവിധാനമായ 'അയൺ ഡോം' (Iron Dome) ഇസ്രായേൽ ആദ്യമായി വിദേശത്ത് വിന്യസിച്ചതായി റിപ്പോർട്ട്. യുണൈറ്റഡ് അറബ് എമിറേറ്റ്സിലേക്ക് (UAE) ഒരു അയൺ ഡോം ബാറ്ററിയും അത് പ്രവർത്തിപ്പിക്കാനുള്ള സൈനികരെയുമാണ് ഇസ്രായേൽ അയച്ചതെന്ന് അമേരിക്കൻ വാർത്താ ഏജൻസിയായ 'ആക്സിയോസ്' റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. അമേരിക്കൻ, ഇസ്രായേൽ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ഉദ്ധരിച്ചാണ് ഈ നിർണ്ണായക വിവരങ്ങൾ പുറത്തുവന്നിരിക്കുന്നത്.
ഇതുവരെ പരസ്യപ്പെടുത്താതിരുന്ന ഈ നീക്കം യുദ്ധത്തിന്റെ പ്രാരംഭ ഘട്ടത്തിലാണ് നടന്നത്. ഗൾഫ് മേഖലയിലുടനീളമുള്ള യുഎസ് താവളങ്ങൾക്കും താൽപ്പര്യങ്ങൾക്കും നേരെ ഇറാൻ തുടർച്ചയായി മിസൈൽ, ഡ്രോൺ ആക്രമണങ്ങൾ നടത്തിയ സാഹചര്യത്തിലാണ് യുഎഇ ഇസ്രായേലിന്റെ സഹായം തേടിയത്. പ്രധാനപ്പെട്ട സിവിലിയൻ, സൈനിക കേന്ദ്രങ്ങൾ ഭീഷണിയിലായതോടെ അബുദാബി തങ്ങളുടെ സഖ്യകക്ഷികളോട് അടിയന്തര സഹായം അഭ്യർത്ഥിക്കുകയായിരുന്നു.
നെതന്യാഹുവിൻ്റെ നേരിട്ടുള്ള ഇടപെടൽ
യുഎഇ പ്രസിഡന്റ് ഷെയ്ഖ് മുഹമ്മദ് ബിൻ സായിദ് അൽ നഹ്യാനുമായി നടത്തിയ ഫോൺ സംഭാഷണത്തിന് പിന്നാലെയാണ് ഇസ്രായേൽ പ്രധാനമന്ത്രി ബെഞ്ചമിൻ നെതന്യാഹു അയൺ ഡോം വിന്യസിക്കാൻ ഉത്തരവിട്ടത്. ഇന്റർസെപ്റ്റർ മിസൈലുകളും ഏതാനും ഡസൻ സൈനികരും ഈ ദൗത്യത്തിന്റെ ഭാഗമായി യുഎഇയിലെത്തി. ഇസ്രായേലിന് പുറത്ത് അമേരിക്കയൊഴികെ മറ്റൊരു രാജ്യം അയൺ ഡോം ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇതാദ്യമായാണ്.
സൈനിക ഏകോപനം
ഫെബ്രുവരി 28-ന് ആരംഭിച്ച യുദ്ധകാലത്തുടനീളം ഇസ്രായേലും യുഎഇയും തമ്മിൽ അടുത്ത സൈനിക, രാഷ്ട്രീയ ഏകോപനം നിലനിർത്തിയിരുന്നതായി റിപ്പോർട്ടുകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നു. അയൺ ഡോം വിന്യാസത്തിന് പുറമെ, തെക്കൻ ഇറാനിലെ ഹ്രസ്വദൂര മിസൈൽ സംവിധാനങ്ങളെ ലക്ഷ്യമിട്ട് ഇസ്രായേൽ പലതവണ വ്യോമാക്രമണം നടത്തിയിരുന്നു. യുഎഇയിലേക്കും മറ്റ് ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിലേക്കും മിസൈലുകൾ വിക്ഷേപിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ അവ നശിപ്പിക്കുക എന്നതായിരുന്നു ഈ ആക്രമണങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം.
പശ്ചിമേഷ്യൻ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഈ നീക്കം വലിയ സ്വാധീനം ചെലുത്തുമെന്നാണ് നിരീക്ഷകർ കരുതുന്നത്. അബ്രഹാം ഉടമ്പടിക്ക് ശേഷം ഇസ്രായേലും യുഎഇയും തമ്മിലുള്ള പ്രതിരോധ ബന്ധം എത്രത്തോളം ദൃഢമായി എന്നതിന്റെ തെളിവായി ഈ വിന്യാസം വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നു. ഇറാനിൽ നിന്നുള്ള ഭീഷണികൾ നേരിടാൻ ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളും ഇസ്രായേലും ഒരേ പക്ഷത്ത് നിൽക്കുന്ന പുതിയ രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യമാണ് ഇതിലൂടെ വ്യക്തമാകുന്നത്.
അയൺ ഡോം: പ്രതിരോധത്തിന്റെ വിശ്വസ്ത കവചം
ഹ്രസ്വദൂര റോക്കറ്റുകളെയും പീരങ്കി ഷെല്ലുകളെയും ആകാശത്തുവെച്ച് തന്നെ തകർക്കാൻ ശേഷിയുള്ള അത്യാധുനിക വ്യോമപ്രതിരോധ സംവിധാനമാണ് അയൺ ഡോം. ഏത് കാലാവസ്ഥയിലും പ്രവർത്തിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഈ മൊബൈൽ സംവിധാനം ഇസ്രായേൽ എയ്റോസ്പേസ് ഇൻഡസ്ട്രീസിന്റെ സഹകരണത്തോടെ റാഫേൽ അഡ്വാൻസ്ഡ് ഡിഫൻസ് സിസ്റ്റംസ് ആണ് വികസിപ്പിച്ചത്.
ഇതിനായി അമേരിക്കയുടെ വലിയ സാമ്പത്തിക-സാങ്കേതിക പിന്തുണയും ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. 90 ശതമാനത്തിലധികം വിജയശതമാനമുള്ള ഈ സംവിധാനം, 70 കിലോമീറ്റർ ദൂരപരിധിയിലുള്ള ഭീഷണികളെ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് നിർവീര്യമാക്കും. ഇസ്രായേലിന്റെ ബഹുതല പ്രതിരോധ നിരയിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കണ്ണിയാണിത്.
അബ്രഹാം ഉടമ്പടിയും വളരുന്ന ബന്ധവും
2020-ലെ അബ്രഹാം ഉടമ്പടിയിലൂടെ ബന്ധം സാധാരണ നിലയിലായതിന് ശേഷം യുഎഇയും ഇസ്രായേലും തമ്മിലുള്ള നയതന്ത്ര ബന്ധം വലിയ തോതിലാണ് വളരുന്നത്. ഒരു ചരിത്രപരമായ നയതന്ത്ര മുന്നേറ്റമായി ആരംഭിച്ച ഈ ബന്ധം ഇപ്പോൾ സുരക്ഷ, പ്രതിരോധം, രഹസ്യാന്വേഷണം, സാങ്കേതികവിദ്യ എന്നീ മേഖലകളിലെ ശക്തമായ സഹകരണമായി മാറിയിരിക്കുന്നു.
ഇരു രാജ്യങ്ങളുടെയും ദേശീയ താൽപ്പര്യങ്ങൾ ഒരേ ദിശയിലായതാണ് ഈ തന്ത്രപരമായ പങ്കാളിത്തം ഇത്രവേഗം ദൃഢമാകാൻ കാരണമെന്ന് വിദഗ്ദ്ധർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. ഗൾഫ് മേഖലയിലെ പുതിയ സുരക്ഷാ സാഹചര്യങ്ങളിൽ ഈ കൂട്ടുകെട്ട് നിർണ്ണായകമാണ്.