ലൈവിൽ ലഹരിമരുന്ന് ഉപയോഗം: മലയാളി വ്ലോഗർ അബ്ദുൽ ഹക്കീം യുഎഇയിൽ പിടിയിൽ

By  Metro Desk Jul 5, 2026, 07:59 IST
അബ്ദുൾ ഹക്കിം

ദുബായ്: സോഷ്യൽ മീഡിയ ലൈവിനിടെ പരസ്യമായി ലഹരിമരുന്ന് ഉപയോഗിച്ച മലയാളി വ്ലോഗർ അബ്ദുൽ ഹക്കീം യുഎഇയിൽ പോലീസിന്റെ പിടിയിലായി. ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം ലൈവ് സตรีമിംഗിലൂടെ ലഹരിപദാർത്ഥം ഉപയോഗിക്കുകയും ഇത് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിൽ സംസാരിക്കുകയും ചെയ്തതിനാണ് ഇയാളെ യുഎഇ സുരക്ഷാ സേന അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്.

​ലൈവ് കണ്ട ചിലർ നൽകിയ വിവരത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സൈബർ സെല്ലിന്റെ സഹായത്തോടെ നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിലാണ് പ്രതിയെ താമസ്ഥലത്തുനിന്ന് പോലീസ് പൊക്കിയത്. യുഎഇയിലെ കർശനമായ മയക്കുമരുന്ന് വിരുദ്ധ നിയമപ്രകാരവും സൈബർ നിയമപ്രകാരവും ഇയാൾക്കെതിരെ കടുത്ത നടപടികൾ ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ.

​സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെ ലഹരിമരുന്ന് ഉപയോഗം പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നതും പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതും യുഎഇയിൽ ജാമ്യമില്ലാത്ത വലിയ കുറ്റകൃത്യമാണ്. വ്ലോഗറുടെ അറസ്റ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കൂടുതൽ അന്വേഷണം പുരോഗമിക്കുകയാണെന്ന് യുഎഇ അധികൃതർ അറിയിച്ചു.

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