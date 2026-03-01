യുഎഇയിൽ മിസൈൽ ജാഗ്രത; ദുബായ് വിമാനത്താവളത്തിൽ നാശനഷ്ടം; നാല് ജീവനക്കാർക്ക് പരിക്ക്
Mar 1, 2026, 16:18 IST
ദുബായ്: യുഎഇയിൽ മിസൈൽ ജാഗ്രതാ നിർദ്ദേശം പുറപ്പെടുവിച്ചതിന് പിന്നാലെ ദുബായ് അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളത്തിലുണ്ടായ അപകടത്തിൽ നാല് ജീവനക്കാർക്ക് പരിക്കേറ്റു. വിമാനത്താവളത്തിലെ ഒരു കോൺകോഴ്സിന് (Concourse) നിസ്സാരമായ നാശനഷ്ടങ്ങൾ സംഭവിച്ചതായും ദുബായ് മീഡിയ ഓഫീസ് അറിയിച്ചു.
പ്രധാന വിവരങ്ങൾ:
- വിമാനത്താവളത്തിലെ സ്ഥിതി: ഞായറാഴ്ച (മാർച്ച് 1) പുലർച്ചെയാണ് സംഭവം. മുൻകരുതൽ നടപടിയുടെ ഭാഗമായി ടെർമിനലുകളിൽ നിന്ന് യാത്രക്കാരെ നേരത്തെ തന്നെ മാറ്റിയതിനാൽ വലിയ അപകടം ഒഴിവായി. പരിക്കേറ്റ നാല് ജീവനക്കാർക്കും ഉടൻ തന്നെ വൈദ്യസഹായം ലഭ്യമാക്കി.
- മിസൈൽ ജാഗ്രത (Nationwide Alert): ഞായറാഴ്ച പുലർച്ചെ 12:30-ഓടെയാണ് യുഎഇ ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം രാജ്യവ്യാപകമായി അടിയന്തര സന്ദേശം അയച്ചത്. മിസൈൽ ഭീഷണിയുണ്ടെന്നും ജനങ്ങൾ ജനലുകളിൽ നിന്നും വാതിലുകളിൽ നിന്നും മാറി സുരക്ഷിതമായ കെട്ടിടങ്ങളിൽ അഭയം പ്രാപിക്കണമെന്നും മൊബൈൽ ഫോണുകളിലൂടെ നിർദ്ദേശം നൽകിയിരുന്നു.
- വിമാന സർവീസുകൾ നിർത്തിവെച്ചു: സുരക്ഷാ സാഹചര്യം കണക്കിലെടുത്ത് ദുബായ് അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളം (DXB), അൽ മക്തൂം വിമാനത്താവളം (DWC) എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള സർവീസുകൾ താൽക്കാലികമായി നിർത്തിവെച്ചു. എമിറേറ്റ്സ് എയർലൈൻസും സർവീസുകൾ റദ്ദാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
- പാം ജുമൈറയിലെ അപകടം: ശനിയാഴ്ച പാം ജുമൈറയിലെ ഒരു കെട്ടിടത്തിലുണ്ടായ അപകടത്തിൽ നാല് പേർക്ക് പരിക്കേറ്റിരുന്നു. ഇവിടെയുണ്ടായ തീപിടുത്തം സിവിൽ ഡിഫൻസ് നിയന്ത്രണവിധേയമാക്കി.
- മരണം സ്ഥിരീകരിച്ചു: കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇറാൻ നടത്തിയ ബാലിസ്റ്റിക് മിസൈൽ ആക്രമണത്തെത്തുടർന്നുണ്ടായ അവശിഷ്ടങ്ങൾ പതിച്ച് ഒരു പാകിസ്ഥാൻ പൗരൻ മരിച്ചതായി വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം സ്ഥിരീകരിച്ചു. പരേതന്റെ കുടുംബത്തെ മന്ത്രാലയം അനുശോചനം അറിയിച്ചു.
അധികൃതരുടെ നിർദ്ദേശം:
രാജ്യത്തെ സുരക്ഷാ സാഹചര്യം അധികൃതർ സൂക്ഷ്മമായി നിരീക്ഷിച്ചു വരികയാണ്. പൊതുജനങ്ങൾ പരിഭ്രാന്തരാകരുതെന്നും സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെ തെറ്റായ ദൃശ്യങ്ങളോ വാർത്തകളോ പ്രചരിപ്പിക്കരുതെന്നും ഔദ്യോഗിക അറിയിപ്പുകൾ മാത്രം ശ്രദ്ധിക്കണമെന്നും അധികൃതർ കർശന നിർദ്ദേശം നൽകി.