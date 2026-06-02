ടിക്ടോക്കിൽ പരസ്പരം വെല്ലുവിളിച്ച ശേഷം കൊലപാതകം; ഷാർജയിൽ മലയാളി കുത്തേറ്റ് മരിച്ചു

By  Metro Desk Updated: Jun 2, 2026, 16:18 IST
കത്തികുത്ത്

ഷാർജ: സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമായ ടിക്ടോക്കിലൂടെയുണ്ടായ തർക്കത്തിനും വെല്ലുവിളികൾക്കും ഒടുവിൽ ഷാർജയിൽ മലയാളി യുവാവ് കുത്തേറ്റ് മരിച്ചു. ഇസ്മായിൽ പൊന്നാരം ഇബ്രാഹിംകുട്ടി എന്നയാളാണ് കൊല്ലപ്പെട്ടത്. ഷാർജ അൽ നഹ്ദയിലാണ് പ്രവാസലോകത്തെ നടുക്കിയ ഈ ദാരുണ സംഭവം നടന്നത്.

​ടിക്ടോക് ചലഞ്ചുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇരുവരും തമ്മിൽ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ കടുത്ത വാക്കുതർക്കവും വെല്ലുവിളികളും നിലനിന്നിരുന്നതായി റിപ്പോർട്ടുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ഈ തർക്കമാണ് പിന്നീട് നേരിട്ടുള്ള ആക്രമണത്തിലും കൊലപാതകത്തിലും കലാശിച്ചത്. കൊലപാതകം നടത്തിയ പ്രതിയും ഒരു മലയാളി തന്നെയാണെന്നാണ് പ്രാഥമിക വിവരങ്ങൾ.

​സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് വിവരം ലഭിച്ചയുടൻ ഷാർജ പോലീസ് സ്ഥലത്തെത്തി തുടർനടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു. പ്രതിക്കായി പോലീസ് വിശദമായ അന്വേഷണം ഊർജ്ജിതമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. പ്രവാസികൾക്കിടയിലെ സോഷ്യൽ മീഡിയ തർക്കങ്ങൾ ഇത്തരമൊരു വലിയ കുറ്റകൃത്യത്തിലേക്ക് വഴിമാറിയത് ഗൾഫ് മലയാളി കൂട്ടായ്മകളെ വലിയ രീതിയിൽ ഞെട്ടിച്ചിരിക്കുകയാണ്.

