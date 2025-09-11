നെതന്യാഹുവിൻ്റെ പ്രസ്താവന 'അവിവേകം'; ഗാസയിലെ ആക്രമണങ്ങൾക്ക് പിന്നിൽ ഇസ്രയേലെന്ന് ഖത്തർ
ഇസ്രായേൽ പ്രധാനമന്ത്രി ബെഞ്ചമിൻ നെതന്യാഹുവിൻ്റെ പ്രസ്താവനകൾക്കെതിരെ രൂക്ഷവിമർശനവുമായി ഖത്തർ രംഗത്ത്. ഹമാസ് നേതാക്കൾക്ക് അഭയം നൽകുന്നത് നിർത്തണമെന്നും, അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ ആക്രമണങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമെന്നുമുള്ള നെതന്യാഹുവിൻ്റെ മുന്നറിയിപ്പിനെ 'അവിവേകവും പരമാധികാര ലംഘനവും' എന്നാണ് ഖത്തർ വിശേഷിപ്പിച്ചത്. അമേരിക്കയുടെയും ഇസ്രായേലിൻ്റെയും തന്നെ ആവശ്യപ്രകാരമാണ് ഹമാസ് നേതാക്കൾ ഖത്തറിലുള്ളതെന്ന് ഖത്തർ വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം പ്രസ്താവനയിൽ വ്യക്തമാക്കി.
ഗാസയിൽ നടക്കുന്ന ആക്രമണങ്ങൾക്കും അസ്ഥിരതയ്ക്കും കാരണം നെതന്യാഹുവിൻ്റെ നയങ്ങളാണെന്ന് ഖത്തർ കുറ്റപ്പെടുത്തി. ഈ പ്രസ്താവനകൾ സമാധാന ശ്രമങ്ങളെ ഇല്ലാതാക്കാനുള്ള ബോധപൂർവ്വമായ നീക്കമാണെന്നും ഖത്തർ പറഞ്ഞു. ഹമാസും ഇസ്രായേലും തമ്മിലുള്ള വെടിനിർത്തൽ ചർച്ചകൾക്ക് മധ്യസ്ഥം വഹിക്കുന്നത് ഖത്തറാണ്. ഈ ശ്രമങ്ങളെ ഇല്ലാതാക്കുന്നതാണ് ഇസ്രായേലിൻ്റെ നിലപാടുകളെന്ന് ഖത്തർ പ്രധാനമന്ത്രി ഷെയ്ഖ് മുഹമ്മദ് ബിൻ അബ്ദുൽറഹ്മാൻ അൽതാനി പറഞ്ഞു.
സമാധാന ശ്രമങ്ങളെ തകർക്കുകയും ബന്ദികളുടെ മോചനത്തിനുള്ള എല്ലാ പ്രതീക്ഷകളും ഇല്ലാതാക്കുകയാണ് നെതന്യാഹുവെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. അന്താരാഷ്ട്ര നിയമങ്ങളെ ലംഘിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകുന്ന നെതന്യാഹുവിനെ നിയമത്തിന് മുന്നിൽ കൊണ്ടുവരണമെന്നും അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഈ വിഷയത്തിൽ അന്താരാഷ്ട്ര സമൂഹം ശക്തമായ നിലപാട് സ്വീകരിക്കണമെന്നും, ഇസ്രയേലിൻ്റെ ഇത്തരം പ്രകോപനപരമായ നടപടികൾക്കെതിരെ കൂട്ടായ പ്രതികരണമുണ്ടാകണമെന്നും ഖത്തർ വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം യുഎന്നിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടു.
നിലവിൽ, യുക്രെയ്ൻ യുദ്ധം ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിഷയങ്ങളിൽ അന്താരാഷ്ട്ര ശ്രദ്ധ ഗാസയിലേക്ക് തിരിയുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ, നെതന്യാഹുവിൻ്റെ ഈ പ്രസ്താവനകൾ ആഗോളതലത്തിൽ കൂടുതൽ വിമർശനങ്ങൾക്കിടയാക്കിയിട്ടുണ്ട്.