ബഹിരാകാശത്ത് പുതിയ ചക്രവാളങ്ങൾ: യുഎഇയുടെ 2025 ലെ സുപ്രധാന നേട്ടങ്ങൾ ചരിത്രപരമാകുന്നു
Oct 4, 2025, 20:17 IST
ബഹിരാകാശ ഗവേഷണ രംഗത്ത് 2025-ൽ യുണൈറ്റഡ് അറബ് എമിറേറ്റ്സ് (UAE) നിരവധി ചരിത്രപരമായ നേട്ടങ്ങളുമായി മുന്നേറുന്നു. വിവിധ ഉപഗ്രഹ ദൗത്യങ്ങളുടെ വിക്ഷേപണം, ചാന്ദ്ര പര്യവേക്ഷണ പദ്ധതികളിലെ പുരോഗതി, അന്താരാഷ്ട്ര സഹകരണം എന്നിവയിലൂടെ യുഎഇ ആഗോള ബഹിരാകാശ ശക്തിയായി മാറുകയാണ്.
പ്രധാന നേട്ടങ്ങൾ:
- ഇത്തിഹാദ് സാറ്റ് വിക്ഷേപണം: 2025-ന്റെ ആദ്യ പാദത്തിൽ തന്നെ യുഎഇയുടെ ആദ്യത്തെ സിന്തറ്റിക് അപ്പർച്ചർ റഡാർ (SAR) ഉപഗ്രഹമായ 'ഇത്തിഹാദ് സാറ്റ്' വിജയകരമായി വിക്ഷേപിച്ചു. ഏത് കാലാവസ്ഥയിലും, രാവും പകലും ഭൂമിയുടെ ഉയർന്ന റെസല്യൂഷനിലുള്ള ചിത്രങ്ങൾ എടുക്കാൻ ശേഷിയുള്ള ഈ ഉപഗ്രഹം കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണം, ദുരന്ത നിവാരണം, പാരിസ്ഥിതിക നിരീക്ഷണം തുടങ്ങിയ മേഖലകളിൽ നിർണായകമാണ്.
- ചന്ദ്രന്റെ ഭ്രമണപഥത്തിലേക്ക് എമിറാത്തി ബഹിരാകാശ സഞ്ചാരി: 2025-ൽ യുഎഇ ചരിത്രപരമായ ഒരു സുപ്രധാന സഹകരണ കരാറിൽ ഒപ്പുവച്ചു. ഇതനുസരിച്ച് ആദ്യത്തെ എമിറാത്തി ബഹിരാകാശ സഞ്ചാരിയെ ചന്ദ്രന്റെ ഭ്രമണപഥത്തിലേക്ക് അയയ്ക്കുന്നതിനുള്ള വഴി തുറന്നു.
- ലൂണാർ ഗേറ്റ്വേ സ്റ്റേഷനിൽ പങ്കാളിത്തം: യുഎഇയുടെ ബഹിരാകാശ അഭിലാഷങ്ങൾക്ക് ആക്കം കൂട്ടിക്കൊണ്ട്, അമേരിക്കയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ചാന്ദ്ര ഗേറ്റ്വേ ബഹിരാകാശ നിലയത്തിൽ യുഎഇ ഒരു പങ്കാളിയാകും. ഗേറ്റ്വേയുടെ ആദ്യ ഘടകങ്ങൾ 2025-ൽ വിക്ഷേപിക്കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്.
- റാഷിദ് റോവർ 2-ന് മുന്നൊരുക്കം: യുഎഇയുടെ രണ്ടാം ചാന്ദ്ര ദൗത്യമായ റാഷിദ് റോവർ 2-ന്റെ പദ്ധതികൾ സജീവമായി തുടരുന്നു. ചന്ദ്രന്റെ ഇതുവരെ പര്യവേക്ഷണം ചെയ്യപ്പെടാത്ത ഇരുണ്ട ഭാഗത്തേക്ക് (Far Side) റോവർ അയക്കാനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പുകൾ പുരോഗമിക്കുകയാണ്. ഇതിന്റെ സാങ്കേതിക, ശാസ്ത്രീയ ശേഷികൾ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനായി അന്താരാഷ്ട്ര പങ്കാളിത്തവും യുഎഇ ഉറപ്പാക്കുന്നുണ്ട്.
- ബഹിരാകാശ സാമ്പത്തിക മേഖലയുടെ വികസനം (Space Economy): രാജ്യത്തിന്റെ മൊത്ത ആഭ്യന്തര ഉത്പാദനത്തിൽ (ജിഡിപി) ബഹിരാകാശ മേഖലയുടെ സംഭാവന വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനായി യുഎഇ വ്യക്തമായ സാമ്പത്തിക തന്ത്രങ്ങൾ രൂപപ്പെടുത്തി. ഇത് നവീകരണത്തെയും നിക്ഷേപത്തെയും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നു.
ബഹിരാകാശ പര്യവേക്ഷണത്തിൽ ലോകത്തിന് പുതിയ അറിവുകളും ഉൾക്കാഴ്ചകളും നൽകിക്കൊണ്ട് അറബ് ലോകത്ത് യുഎഇ ബഹിരാകാശ രംഗത്തെ അതിന്റെ ആഗോള നേതൃത്വം ശക്തിപ്പെടുത്തുകയാണ്.