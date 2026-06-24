ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിൽ ആർക്കും ടോൾ പിരിക്കാനാകില്ല; ഗൾഫ് സന്ദർശനത്തിനിടെ കർശന നിലപാടുമായി മാർക്കോ റൂബിയോ
അബുദാബി: അന്താരാഷ്ട്ര കപ്പൽപ്പാതയായ ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിലൂടെയുള്ള (Strait of Hormuz) യാത്രാ സർവീസുകൾക്ക് ടോൾ പിരിക്കാൻ ഒരു രാജ്യത്തെയും അനുവദിക്കില്ലെന്ന് യു.എസ് വിദേശകാര്യ സെക്രട്ടറി മാർക്കോ റൂബിയോ. ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളുമായുള്ള ഉന്നതതല യോഗത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ യു.എ.ഇയിൽ എത്തിയപ്പോഴായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രതികരണം.
അമേരിക്കയും ഇറാനും തമ്മിൽ അടുത്തിടെ ഒപ്പുവെച്ച താൽക്കാലിക യുദ്ധവിരാമ കരാറിനെ തുടർന്ന് മേഖലയിലെ സുരക്ഷയെക്കുറിച്ച് ആശങ്കയിലായ ഗൾഫ് സഖ്യകക്ഷികളെ നേരിൽക്കണ്ട് ഉറപ്പുനൽകാനാണ് റൂബിയോയുടെ ഈ സന്ദർശനം. ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിലൂടെ കടന്നുപോകുന്ന കപ്പലുകളിൽ നിന്ന് സർവീസ് ചാർജ് ഈടാക്കാൻ ഇറാൻ പദ്ധതിയിടുന്നതായുള്ള വാർത്തകൾക്കിടയിലാണ് റൂബിയോ നിലപാട് വ്യക്തമാക്കിയത്.
"ഹോർമുസ് ഒരു അന്താരാഷ്ട്ര കപ്പൽപ്പാതയാണ്. നിലവിലുള്ള അന്താരാഷ്ട്ര നിയമപ്രകാരം ഒരു രാജ്യത്തിനും ഇവിടെ ടോൾ പിരിക്കാനുള്ള അവകാശമില്ല. ഈ വിഷയത്തിൽ അമേരിക്കൻ നിലപാടിനോട് ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളെല്ലാം യോജിക്കുമെന്നാണ് ഞാൻ കരുതുന്നത്."
— മാർക്കോ റൂബിയോ, യു.എസ് വിദേശകാര്യ സെക്രട്ടറി
യു.എ.ഇക്ക് പുറമെ കുവൈറ്റ്, ബഹ്റൈൻ എന്നീ രാജ്യങ്ങളും റൂബിയോ സന്ദർശിക്കും. വ്യാഴാഴ്ച ബഹ്റൈനിൽ നടക്കുന്ന ഗൾഫ് സഹകരണ കൗൺസിൽ (GCC) യോഗത്തിലും അദ്ദേഹം പങ്കെടുക്കും. യുദ്ധവിരാമ കരാറിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഇറാന്റെ മിസൈൽ പ്രോഗ്രാമുകളെയും പ്രാദേശിക സായുധ ഗ്രൂപ്പുകൾക്കുള്ള ഫണ്ടിംഗിനെയും നിയന്ത്രിക്കാൻ ആവശ്യമായ ശക്തമായ നടപടികൾ അമേരിക്കയുടെ ഭാഗത്തുനിന്നും ഉണ്ടാകുമെന്ന് അദ്ദേഹം സഖ്യകക്ഷികൾക്ക് ഉറപ്പുനൽകി.