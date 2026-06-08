ഒമാൻ തീരത്ത് എണ്ണക്കപ്പലിന് തീപിടിച്ചു; 24 ഇന്ത്യൻ ജീവനക്കാരും സുരക്ഷിതർ: ഡ്രോൺ/മിസൈൽ ആക്രമണമെന്ന് സംശയം
മസ്കത്ത്/ന്യൂഡൽഹി: ഒമാൻ തീരത്ത് അന്താരാഷ്ട്ര സമുദ്ര അതിർത്തിയിൽ എണ്ണക്കപ്പലിന് നേരെ വൻ തീപിടിത്തം. കപ്പലിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന 24 ഇന്ത്യൻ നാവികരും പൂർണ്ണ സുരക്ഷിതരാണെന്ന് ഇന്ത്യൻ ഷിപ്പിംഗ് മന്ത്രാലയം സ്ഥിരീകരിച്ചു. 'എംടി മാരിവെക്സ്' (MT Marivex) എന്ന വിദേശ പതാകയുള്ള കപ്പലിനാണ് തീപിടിച്ചത്. കപ്പലിന് നേരെ ഡ്രോൺ അല്ലെങ്കിൽ മിസൈൽ ആക്രമണം ഉണ്ടായതായാണ് പ്രാഥമിക വിവരങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്.
ഇന്ത്യയിലെ കാർവാറിൽ നിന്നും ഒമാനിലെ ദുഖ്ം തുറമുഖത്തേക്ക് വരികയായിരുന്ന കപ്പലിന് നേരെ തിങ്കളാഴ്ച ഉച്ചയ്ക്ക് 1:30 ഓടെയാണ് സംഭവം നടന്നത്. പശ്ചിമേഷ്യയിൽ സംഘർഷം നിലനിൽക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിന് തെക്ക് ഭാഗത്തുവെച്ചാണ് സംഭവം.
മുഖ്യ വിവരങ്ങൾ:
"അപകടത്തിൽപ്പെട്ട കപ്പലിലെ ഇന്ത്യൻ ജീവനക്കാരുടെ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കാൻ വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം, ഇന്ത്യൻ നാവികസേന, ഒമാനിലെ ഇന്ത്യൻ എംബസി എന്നിവരുമായി ചേർന്ന് പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയം നിരന്തരം സമ്പർക്കം പുലർത്തുന്നുണ്ട്."
— ഓപേഷ് കുമാർ ശർമ്മ (ഡയറക്ടർ, ഷിപ്പിംഗ് മന്ത്രാലയം)
സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് വിശദമായ അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. കപ്പൽ ജീവനക്കാരുടെ കുടുംബങ്ങളുമായി അധികൃതർ ബന്ധപ്പെട്ടുവരികയാണ്. പശ്ചിമേഷ്യൻ കടലിടുക്കുകളിൽ കപ്പലുകൾക്ക് നേരെയുള്ള ആക്രമണങ്ങൾ വർദ്ധിച്ചുവരുന്ന പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഇന്ത്യൻ നാവികസേനയും പ്രദേശം സൂക്ഷ്മമായി നിരീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്.
- ജീവനക്കാർ സുരക്ഷിതർ: കപ്പലിലുണ്ടായിരുന്ന 24 ഇന്ത്യൻ നാവികരും നിലവിൽ സുരക്ഷിതരാണെന്നും ഇവരെ രക്ഷപ്പെടുത്താനുള്ള നടപടികൾ വേഗത്തിലാക്കിയതായും അധികൃതർ അറിയിച്ചു.
- ആക്രമണമെന്ന് സൂചന: കപ്പലിന്റെ എൻജിൻ റൂമിന് സമീപം ഉണ്ടായ സ്ഫോടനത്തെ തുടർന്നാണ് തീപിടിത്തമുണ്ടായത്. ഡ്രോൺ അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊജക്റ്റൈൽ (മിസൈൽ) വന്ന് പതിച്ചതാകാം സ്ഫോടനത്തിന് കാരണമെന്നാണ് അന്താരാഷ്ട്ര മാരിടൈം ഏജൻസികളുടെ റിപ്പോർട്ട്.
- കപ്പലിൽ ചരക്കില്ലായിരുന്നു: അപകട സമയത്ത് കപ്പലിൽ മറ്റ് എണ്ണയോ ചരക്കുകളോ (Ballast condition) ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഇത് വലിയൊരു ദുരന്തം ഒഴിവാക്കാൻ കാരണമായി.