കുട്ടികളെ സ്കൂൾ ബസിൽ മറന്നുപോകരുത്: ഡ്രൈവർമാർക്ക് മുന്നറിയിപ്പുമായി ഒമാൻ പോലീസ്
മസ്കറ്റ്: പുതിയ അധ്യയന വർഷത്തിൽ സ്കൂൾ ബസുകളിൽ കുട്ടികൾ കുടുങ്ങിപ്പോകുന്ന അടിയന്തര സാഹചര്യങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാൻ കർശന നിർദേശങ്ങളുമായി റോയൽ ഒമാൻ പോലീസ് (ROP). യാത്ര പൂർത്തിയായ ശേഷം ബസിനുള്ളിൽ കുട്ടികളാരും അവശേഷിക്കുന്നില്ലെന്ന് ഡ്രൈവർമാരും ബസ് ജീവനക്കാരും ഉറപ്പുവരുത്തണമെന്ന് അധികൃതർ നിർദേശിച്ചു.
ഓരോ സർവീസിനു ശേഷവും ബസിന്റെ മുൻവശം മുതൽ പിൻസീറ്റുകൾ വരെ സൂക്ഷ്മമായി പരിശോധിക്കുന്നത് ശീലമാക്കണം. ഉറങ്ങിപ്പോകുന്ന കുട്ടികളെയോ അല്ലെങ്കിൽ തളർന്നിരിക്കുന്നവരെയോ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം. തിരക്കുപിടിച്ച സമയങ്ങളിലും ചെറിയൊരു അശ്രദ്ധ പോലും കുട്ടികളുടെ ജീവന് ഭീഷണിയാകാൻ സാധ്യതയുള്ളതിനാലാണ് സുരക്ഷാ മുൻകരുതലുകൾ കർശനമാക്കിയത്.
വിദ്യാർത്ഥികളുടെ സുരക്ഷിതമായ യാത്ര ഉറപ്പാക്കാൻ ബസ് ജീവനക്കാരും സ്കൂൾ അധികൃതരും പൂർണ ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്ന് ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയവും റോയൽ ഒമാൻ പോലീസും ആവശ്യപ്പെട്ടു.