കുട്ടികളെ സ്കൂൾ ബസിൽ മറന്നുപോകരുത്: ഡ്രൈവർമാർക്ക് മുന്നറിയിപ്പുമായി ഒമാൻ പോലീസ്

By  Metro Desk Sep 6, 2026, 18:40 IST
കുട്ടികൾ

മസ്കറ്റ്: പുതിയ അധ്യയന വർഷത്തിൽ സ്കൂൾ ബസുകളിൽ കുട്ടികൾ കുടുങ്ങിപ്പോകുന്ന അടിയന്തര സാഹചര്യങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാൻ കർശന നിർദേശങ്ങളുമായി റോയൽ ഒമാൻ പോലീസ് (ROP). യാത്ര പൂർത്തിയായ ശേഷം ബസിനുള്ളിൽ കുട്ടികളാരും അവശേഷിക്കുന്നില്ലെന്ന് ഡ്രൈവർമാരും ബസ് ജീവനക്കാരും ഉറപ്പുവരുത്തണമെന്ന് അധികൃതർ നിർദേശിച്ചു.

​ഓരോ സർവീസിനു ശേഷവും ബസിന്റെ മുൻവശം മുതൽ പിൻസീറ്റുകൾ വരെ സൂക്ഷ്മമായി പരിശോധിക്കുന്നത് ശീലമാക്കണം. ഉറങ്ങിപ്പോകുന്ന കുട്ടികളെയോ അല്ലെങ്കിൽ തളർന്നിരിക്കുന്നവരെയോ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം. തിരക്കുപിടിച്ച സമയങ്ങളിലും ചെറിയൊരു അശ്രദ്ധ പോലും കുട്ടികളുടെ ജീവന് ഭീഷണിയാകാൻ സാധ്യതയുള്ളതിനാലാണ് സുരക്ഷാ മുൻകരുതലുകൾ കർശനമാക്കിയത്.

​വിദ്യാർത്ഥികളുടെ സുരക്ഷിതമായ യാത്ര ഉറപ്പാക്കാൻ ബസ് ജീവനക്കാരും സ്കൂൾ അധികൃതരും പൂർണ ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്ന് ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയവും റോയൽ ഒമാൻ പോലീസും ആവശ്യപ്പെട്ടു.

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