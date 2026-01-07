യുഎഇയിൽ ശീതളപാനീയങ്ങൾക്ക് വില കൂടും; 'ഷുഗർ ടാക്സ്' ഉപഭോക്താക്കളെ ആരോഗ്യകരമായ പാനീയങ്ങളിലേക്ക് നയിക്കുന്നു
Jan 7, 2026, 14:32 IST
യുണൈറ്റഡ് അറബ് എമിറേറ്റ്സിൽ (UAE) സോഡകൾക്കും മറ്റ് കൃത്രിമ മധുരപാനീയങ്ങൾക്കും ഏർപ്പെടുത്തിയ നികുതി വർദ്ധനവ് ജനങ്ങളുടെ ഭക്ഷണരീതിയിൽ വിപ്ലവകരമായ മാറ്റങ്ങൾ കൊണ്ടുവരുന്നു. അമിതവണ്ണവും പ്രമേഹവും നിയന്ത്രിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ നടപ്പിലാക്കിയ ഈ 'ഷുഗർ ടാക്സ്', ഉപഭോക്താക്കളെ പഞ്ചസാര കുറഞ്ഞതോ ഇല്ലാത്തതോ ആയ പാനീയങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നു.
പ്രധാന മാറ്റങ്ങൾ:
- വില വർദ്ധനവ്: സോഡകൾ, എനർജി ഡ്രിങ്ക്സ്, മധുരം ചേർത്ത പഴച്ചാറുകൾ എന്നിവയുടെ വിലയിൽ 50% മുതൽ 100% വരെ വർദ്ധനവാണ് നികുതി മൂലം ഉണ്ടായത്.
- ആരോഗ്യകരമായ മാറ്റം: വില കൂടിയതോടെ ഭൂരിഭാഗം ആളുകളും പാക്കറ്റ് ജ്യൂസുകൾക്ക് പകരം ഫ്രഷ് ജ്യൂസുകളിലേക്കും വെള്ളത്തിലേക്കും മാറുന്നതായി റിപ്പോർട്ടുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നു.
- വിപണിയിലെ മാറ്റം: പ്രമുഖ പാനീയ കമ്പനികൾ പഞ്ചസാര കുറഞ്ഞ (Low-sugar) അല്ലെങ്കിൽ 'സീറോ കലോറി' വകഭേദങ്ങൾ കൂടുതൽ വിപണിയിലെത്തിക്കാൻ നിർബന്ധിതരായി.
- ലക്ഷ്യം: ലോകത്ത് പ്രമേഹരോഗികളുടെ എണ്ണം കൂടുതലുള്ള രാജ്യങ്ങളിലൊന്നായ യുഎഇയിൽ, വരും തലമുറയെ ജീവിതശൈലീ രോഗങ്ങളിൽ നിന്ന് സംരക്ഷിക്കുക എന്നതാണ് ഈ നയത്തിലൂടെ സർക്കാർ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.
നികുതി വർദ്ധനവ് മൂലം വിപണിയിൽ പ്രകൃതിദത്തമായ പാനീയങ്ങൾക്കും ഓർഗാനിക് ജ്യൂസുകൾക്കും ആവശ്യക്കാർ ഏറുകയാണ്.