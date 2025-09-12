ഖത്തർ ആക്രമണം; ഇസ്രായേൽ അംബാസഡറെ വിളിച്ചുവരുത്തി യുഎഇ: ശക്തമായ പ്രതിഷേധം അറിയിച്ചു
അബുദാബി: ഖത്തറിൽ ഇസ്രായേൽ നടത്തിയ ആക്രമണത്തെ ശക്തമായി അപലപിച്ചുകൊണ്ട് ഇസ്രായേൽ അംബാസഡറെ യുഎഇ വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം വിളിച്ചുവരുത്തി. മേഖലയുടെ സുസ്ഥിരതയ്ക്കും അന്താരാഷ്ട്ര നിയമങ്ങൾക്കും വിരുദ്ധമായ നടപടിയാണ് ഇസ്രായേലിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്നുണ്ടായതെന്ന് യുഎഇ കുറ്റപ്പെടുത്തി.
ഖത്തറിന്റെ തലസ്ഥാനമായ ദോഹയിൽ നടന്ന മിസൈൽ ആക്രമണത്തിൽ ഹമാസ് നേതാക്കൾ കൊല്ലപ്പെട്ടിരുന്നു. ഈ നടപടി ഖത്തറിന്റെ പരമാധികാരത്തിന് നേരെയുള്ള നഗ്നമായ ലംഘനമാണെന്ന് യുഎഇ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ഈ ആക്രമണം മേഖലയിലെ സമാധാന അന്തരീക്ഷം തകർക്കുമെന്നും അക്രമം അവസാനിപ്പിക്കാൻ ഇസ്രായേൽ തയ്യാറാകണമെന്നും യുഎഇ വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം ആവശ്യപ്പെട്ടു.
ഇസ്രായേലുമായി നയതന്ത്ര ബന്ധം സ്ഥാപിച്ച പ്രധാന ഗൾഫ് രാജ്യമാണ് യുഎഇ. എന്നിരുന്നാലും, ഈ ആക്രമണം ഇരുരാജ്യങ്ങൾക്കുമിടയിലുള്ള ബന്ധത്തിൽ വലിയ ഉലച്ചിലുണ്ടാക്കി. യുഎഇ പ്രസിഡന്റ് ഷെയ്ഖ് മുഹമ്മദ് ബിൻ സായിദ് അൽ നഹ്യാൻ ഖത്തറിലെത്തി അമീർ ഷെയ്ഖ് തമീം ബിൻ ഹമദ് അൽ താനിയുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി ഖത്തറിന് പൂർണ്ണ പിന്തുണ അറിയിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ഈ സന്ദർശനം ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങൾ ഖത്തറിനൊപ്പം ഒറ്റക്കെട്ടായി നിൽക്കുന്നു എന്നതിന്റെ സൂചനയായാണ് വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നത്.
അതിനിടെ, ഇസ്രായേൽ പ്രധാനമന്ത്രി ബെഞ്ചമിൻ നെതന്യാഹു ഹമാസ് നേതാക്കളെ പുറത്താക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ അവരെ നീതിക്ക് മുന്നിൽ കൊണ്ടുവരികയോ ചെയ്യണമെന്ന് ഖത്തറിന് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിരുന്നു. ഇത് മേഖലയിൽ കൂടുതൽ സംഘർഷങ്ങൾക്ക് വഴിവെക്കുമെന്ന ആശങ്കയും നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്. ഈ വിഷയത്തിൽ അടിയന്തര അറബ്-ഇസ്ലാമിക ഉച്ചകോടി ദോഹയിൽ നടക്കാനിരിക്കുകയാണ്.