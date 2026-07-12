ഖത്തർ മുൻ അമീർ ശൈഖ് ഹമദ് ബിൻ ഖലീഫ അൽ ഥാനി അന്തരിച്ചു; ആധുനിക ഖത്തറിന്റെ ശില്പിക്ക് വിട

By  Metro Desk Jul 12, 2026, 12:56 IST
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ദോഹ: ഖത്തർ മുൻ അമീറും 'ഫാദർ അമീർ' എന്നറിയപ്പെടുന്നതുമായ ശൈഖ് ഹമദ് ബിൻ ഖലീഫ അൽ ഥാനി അന്തരിച്ചു. 74 വയസായിരുന്നു. ഞായറാഴ്ച രാവിലെയായിരുന്നു അന്ത്യം എന്ന് ഖത്തർ അമീരി ദിവാൻ ഔദ്യോഗിക പ്രസ്താവനയിലൂടെ അറിയിച്ചു.

​1995 മുതൽ 2013 വരെ ഖത്തറിന്റെ ഭരണാധികാരിയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. ഒരു സാധാരണ ഗൾഫ് രാജ്യമായിരുന്ന ഖത്തറിനെ ലോകത്തെ ഏറ്റവും സമ്പന്നവും വികസിതവുമായ രാജ്യങ്ങളിലൊന്നാക്കി മാറ്റിയതിൽ പ്രധാന പങ്കുവഹിച്ചത് ശൈഖ് ഹമദ് ബിൻ ഖലീഫ അൽ ഥാനിയാണ്. ആഗോള മാധ്യമ ഭീമനായ 'അൽ ജസീറ' വാർത്താ ശൃംഖലയ്ക്ക് തുടക്കമിട്ടതും, ലോകകപ്പ് ഫുട്ബോൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള വൻകിട കായിക മാമാങ്കങ്ങൾക്ക് ഖത്തറിനെ ആതിഥേയരാക്കാൻ അടിത്തറയിട്ടതും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ദീർഘവീക്ഷണത്തോടെയുള്ള ഭരണകാലത്തായിരുന്നു.

​2013-ൽ അദ്ദേഹം സ്വമേധയാ ഭരണം തന്റെ മകനും നിലവിലെ ഖത്തർ അമീറുമായ ശൈഖ് തമീം ബിൻ ഹമദ് അൽ ഥാനിക്ക് കൈമാറുകയായിരുന്നു. വിയോഗത്തിൽ ഖത്തർ അമീരി ദിവാനും വിവിധ അറബ്-ആഗോള നേതാക്കളും ആദരാഞ്ജലികൾ അർപ്പിച്ചു.

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