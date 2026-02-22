യുഎഇയിൽ റമദാൻ വിപണി ഉണർന്നു: ഇഫ്താറിന് മുൻപ് പ്രതിദിനം വിൽക്കുന്നത് 25,000 സമോസകൾ!
റമദാൻ മാസത്തിന്റെ വരവോടെ യുഎഇയിലെ തെരുവുകളിൽ നോമ്പുതുറ വിഭവങ്ങളുടെ വലിയ തിരക്കാണ് അനുഭവപ്പെടുന്നത്. ഇതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനി സമോസ തന്നെ. യുഎഇയിലെ പ്രശസ്തമായ ചില കടകളിൽ ഓരോ ദിവസവും ശരാശരി 25,000 സമോസകൾ വരെ ഇഫ്താർ സമയത്തിന് മുൻപായി വിറ്റഴിയുന്നു എന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്.
പ്രധാന വിവരങ്ങൾ:
- സമോസ റഷ്: നോമ്പുതുറ സമയത്തിന് തൊട്ടുമുൻപുള്ള മണിക്കൂറുകളിൽ പ്രവാസി മലയാളികൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവരുടെ വൻ തിരക്കാണ് ഈ കടകളിൽ അനുഭവപ്പെടുന്നത്. പലയിടങ്ങളിലും ആളുകൾ വരി നിന്നാണ് സമോസകൾ വാങ്ങുന്നത്.
- രുചി വൈവിധ്യം: ചിക്കൻ, മട്ടൺ, വെജിറ്റബിൾ, ചീസ് തുടങ്ങി വിവിധ തരം സമോസകൾക്കാണ് ഡിമാൻഡ് കൂടുതൽ. എണ്ണയിൽ വറുത്തതും ഗ്രിൽ ചെയ്തതുമായ വ്യത്യസ്ത ഇനങ്ങൾ വിപണിയിലുണ്ട്.
- വില്പനയുടെ കണക്കുകൾ: ഷാർജ, ദുബായ്, അജ്മാൻ എന്നിവിടങ്ങളിലെ ചില പഴക്കമേറിയ കഫറ്റീരിയകളിലും ലഘുഭക്ഷണശാലകളിലും ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം ആരംഭിക്കുന്ന തിരക്ക് മഗ്രിബ് ബാങ്ക് വിളിക്കുന്നത് വരെ തുടരുന്നു.
- തയ്യാറെടുപ്പുകൾ: ഈ വലിയ ഡിമാൻഡ് പരിഗണിച്ച് പുലർച്ചെ മുതൽ തന്നെ സമോസകൾ തയ്യാറാക്കി തുടങ്ങാറുണ്ട്. ചില കടകളിൽ സമോസകൾ മാത്രം ഉണ്ടാക്കുന്നതിനായി പ്രത്യേക ജീവനക്കാരെയും അധികമായി നിയമിച്ചിട്ടുണ്ട്.
എന്തുകൊണ്ട് ഇത്ര വലിയ തിരക്ക്?
യുഎഇയിലെ സാംസ്കാരിക വൈവിധ്യത്തിൽ നോമ്പുതുറ വിഭവങ്ങളിൽ സമോസയ്ക്ക് പ്രത്യേക സ്ഥാനമുണ്ട്. കുറഞ്ഞ ചിലവിൽ പെട്ടെന്ന് കഴിക്കാവുന്ന വിഭവം എന്ന നിലയിലും, ദശാബ്ദങ്ങളായി ഈ കടകൾ നിലനിർത്തുന്ന രുചിയിലുള്ള വിശ്വാസവുമാണ് ഇത്രയും വലിയ കച്ചവടത്തിന് പിന്നിലെ രഹസ്യം.
1. മറ്റ് പ്രധാന വിഭവങ്ങൾ
സമോസ കഴിഞ്ഞാൽ ഇഫ്താർ മേശകളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഡിമാൻഡുള്ള ചില വിഭവങ്ങൾ ഇവയാണ്:
- ഹരീസ് (Harees): ഇറച്ചിയും ഗോതമ്പും ചേർത്തുണ്ടാക്കുന്ന യുഎഇയുടെ പരമ്പരാഗത വിഭവം. ഇത് നോമ്പുതുറ സമയത്ത് ദഹനത്തിന് വളരെ നല്ലതാണ്.
- ലുഖൈമാത് (Luqaimat): തേൻ ഒഴിച്ച മധുരമുള്ള ചെറിയ ഉണ്ടകൾ. സ്വദേശികൾക്കും വിദേശികൾക്കും ഒരുപോലെ പ്രിയപ്പെട്ട ഡെസേർട്ട്.
- വിംറ്റോ (Vimto): ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിലെ ഇഫ്താറിലെ ഒഴിവാക്കാനാവാത്ത പാനീയമാണിത്. ഇതിന്റെ വിൽപന റമദാനിൽ കുത്തനെ ഉയരാറുണ്ട്.
2. വിലനിലവാരം
കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ അപേക്ഷിച്ച് അവശ്യസാധനങ്ങളുടെ വിലയിൽ ചെറിയ വർധനവുണ്ടെങ്കിലും, സാധാരണക്കാർക്ക് താങ്ങാവുന്ന വിലയിലാണ് സ്ട്രീറ്റ് ഫുഡ് വിപണി ഇപ്പോഴും പ്രവർത്തിക്കുന്നത്.
- ഒരു സാധാരണ സമോസയ്ക്ക് 1 ദിർഹം മുതൽ 2 ദിർഹം വരെയാണ് ഈ കടകളിൽ ഈടാക്കുന്നത്.
- ബൾക്ക് ആയി വാങ്ങുന്നവർക്ക് പ്രത്യേക ഡിസ്കൗണ്ടുകളും പലയിടങ്ങളിലും നൽകാറുണ്ട്.
3. സന്നദ്ധ സേവനങ്ങൾ
കടകളിലെ കച്ചവടത്തിന് പുറമെ, യുഎഇയിലെ വിവിധ സന്നദ്ധ സംഘടനകളും വ്യക്തികളും ആയിരക്കണക്കിന് ഇഫ്താർ കിറ്റുകളാണ് ദിവസവും വിതരണം ചെയ്യുന്നത്. ഇതിൽ പ്രധാനമായും ഈന്തപ്പഴം, വെള്ളം, പഴങ്ങൾ, പിന്നെ ഇതേ സമോസകളും ഉൾപ്പെടുന്നു.
നിങ്ങൾ ദുബായിലോ ഷാർജയിലോ ആണെങ്കിൽ:
ഏറ്റവും തിരക്കുള്ള കടകൾ സാധാരണയായി ബർ ദുബായ് (Bur Dubai), സത്വ (Satwa), ഷാർജയിലെ റോള്ള (Rolla) എന്നിവിടങ്ങളിലാണ്. വൈകുന്നേരം 4 മണിക്ക് ശേഷം ഇവിടെ വൻ തിരക്ക് അനുഭവപ്പെടാറുണ്ട്.