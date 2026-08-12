യു.എ.ഇ പ്രവാസികൾക്ക് ആശ്വാസം: 1,000 എ.ഇ.ഡി വരെയുള്ള ഓൺലൈൻ ഷോപ്പിംഗിന് കസ്റ്റംസ് ഡ്യൂട്ടി ഒഴിവാക്കി
ദുബായ്: യു.എ.ഇയിലെ പ്രവാസികൾക്കും വ്യാപാരികൾക്കും ആശ്വാസമായി ദുബായ് കസ്റ്റംസിന്റെ പുതിയ പ്രഖ്യാപനം. വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ക്രോസ് ബോർഡർ ഇ-കൊമേഴ്സ് ഓൺലൈൻ ഷോപ്പിംഗ് ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്ക് ഏർപ്പെടുത്തിയിരുന്ന കസ്റ്റംസ് ഡ്യൂട്ടി ഒഴിവാക്കുന്ന പരിധി 1,000 എ.ഇ.ഡി (AED) ആയി ഉയർത്തി.
പുതിയ കസ്റ്റംസ് നോട്ടീസ് അനുസരിച്ച്, 1,000 ദിർഹമോ അതിൽ കുറവോ മൂല്യമുള്ള വ്യക്തിഗത ഉപയോഗത്തിനായുള്ള ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്ക് ഇനി ഇറക്കുമതി തീരുവ നൽകേണ്ടതില്ല. ബിസിനസ് അന്തരീക്ഷം കൂടുതൽ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനും ഡിജിറ്റൽ വ്യാപാര മേഖലയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനുമാണ് ഈ പുതിയ ഭേദഗതി വരുത്തിയിരിക്കുന്നത്.
എന്നാൽ പുകയില ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ, ഇലക്ട്രോണിക് സിഗരറ്റുകൾ, നിക്കോട്ടിൻ അടങ്ങിയ ദ്രാവകങ്ങൾ, ലഹരിപാനീയങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്ക് ഈ ഇളവ് ബാധകമായിരിക്കില്ല. കൂടാതെ, വ്യക്തിഗത ആവശ്യങ്ങൾക്കായി വാങ്ങി തിരികെ അയക്കുന്ന ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്ക് 60 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ഡ്യൂട്ടി റീഫണ്ട് ലഭിക്കുന്നതിനുള്ള സൗകര്യവും ഇതിലൂടെ ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
പ്രധാന ഇളവ്: 1,000 ദിർഹം വരെയുള്ള വ്യക്തിഗത ഓൺലൈൻ ഓർഡറുകൾക്ക് ഇനി ഇറക്കുമതി നികുതി നൽകേണ്ടതില്ല.
ഒഴിവാക്കപ്പെട്ടവ: പുകയില, ഇ-സിഗരറ്റ്, മദ്യം അടങ്ങിയ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്ക് സാധാരണ പോലെ കസ്റ്റംസ് ഡ്യൂട്ടി ബാധകമായിരിക്കും.
റിട്ടേൺ ആനുകൂല്യം: ഡ്യൂട്ടി അടച്ച ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ 60 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ തിരികെ അയച്ചാൽ നികുതി തിരികെ ലഭിക്കും.