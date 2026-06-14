ഒമാൻ തീരത്ത് 14 ഇന്ത്യക്കാരുമായി സഞ്ചരിച്ച പായ്ക്കപ്പൽ മുങ്ങുന്നു; രക്ഷാപ്രവർത്തനം പുരോഗമിക്കുന്നു

By  Metro Desk Jun 14, 2026, 14:16 IST
Oman

മസ്കറ്റ്: ഒമാൻ തീരത്ത് 14 ഇന്ത്യൻ നാവികരുമായി സഞ്ചരിച്ച പായ്ക്കപ്പൽ കടലിൽ മുങ്ങുന്നതായി റിപ്പോർട്ട്. അപകടത്തിൽപ്പെട്ട കപ്പലിലുള്ളവരെ രക്ഷപ്പെടുത്താനായി ഇന്ത്യൻ നാവികസേനയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ അതിവേഗത്തിലുള്ള രക്ഷാപ്രവർത്തനം പുരോഗമിക്കുകയാണ്.

​അമേരിക്കൻ നാവികസേനയാണ് കപ്പൽ അപകടത്തിൽപ്പെട്ടതിനെക്കുറിച്ചുള്ള നിർണായക വിവരങ്ങൾ ഇന്ത്യൻ അധികൃതർക്ക് കൈമാറിയത്. വിവരമറിഞ്ഞ ഉടൻ തന്നെ ഇന്ത്യൻ നാവികസേന ഒമാൻ അധികൃതരുമായി സഹകരിച്ച് അടിയന്തര രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിനായി രംഗത്തിറങ്ങുകയായിരുന്നു.

​മേഖലയിലെ നിലവിലെ സാഹചര്യങ്ങളും പ്രതികൂല കാലാവസ്ഥയും കണക്കിലെടുത്ത് അതീവ ജാഗ്രതയോടെയാണ് രക്ഷാപ്രവർത്തനം ഏകോപിപ്പിക്കുന്നത്. കപ്പലിലെ ജീവനക്കാരുടെ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കാനും അവരെ എത്രയും വേഗം സുരക്ഷിത സ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് മാറ്റാനുമുള്ള ശ്രമങ്ങൾ ഊർജിതമായി നടന്നു വരികയാണ്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമാകുന്നതേയുള്ളൂ.

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