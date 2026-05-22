ദുബായിൽ ജൂൺ ഒന്ന് മുതൽ സാലിക് ടോൾ നിരക്കുകൾ വർദ്ധിക്കും; അഞ്ച് ശതമാനം വാറ്റ് ഏർപ്പെടുത്താൻ തീരുമാനം
ദുബായ്: ദുബായിലെ വാഹനയാത്രക്കാർക്ക് ഇനി യാത്രാച്ചെലവേറും. ജൂൺ 1 മുതൽ സാലിക് ടോൾ ഗേറ്റുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനുള്ള നിരക്കിലും സാലിക് ടാഗ് ആക്ടിവേഷൻ ഫീസിലും 5 ശതമാനം മൂല്യവർദ്ധിത നികുതി (VAT) ഏർപ്പെടുത്താൻ തീരുമാനിച്ചതായി സാലിക് കമ്പനി ഔദ്യോഗികമായി അറിയിച്ചു. യുഎഇയിലെ ഫെഡറൽ ടാക്സ് അതോറിറ്റിയുടെ നിയമങ്ങൾക്കും ചട്ടങ്ങൾക്കും വിധേയമായാണ് പുതിയ നികുതി നടപ്പിലാക്കുന്നത്.
ഇതുപ്രകാരം നിലവിലുള്ള ടോൾ നിരക്കുകളിൽ നേരിയ വർദ്ധനവുണ്ടാകും:
- പീക്ക് അവറുകളിൽ (Peak Hours): നിലവിലെ ടോൾ നിരക്കായ 6 ദിർഹം എന്നത് 5% വാറ്റ് ഉൾപ്പെടെ 6.30 ദിർഹമായി ഉയരും.
- ഓഫ്-പീക്ക് അവറുകളിൽ (Off-Peak Hours): നിലവിലെ നിരക്കായ 4 ദിർഹം എന്നത് 4.20 ദിർഹമായി മാറും.
ഇതോടൊപ്പം സാലിക് ടാഗുകൾ പുതുതായി വാങ്ങുമ്പോൾ നൽകേണ്ട ആക്ടിവേഷൻ ഫീസിലും ഈ 5 ശതമാനം വാറ്റ് ബാധകമായിരിക്കും. ദുബായിലെ ഗതാഗത സംവിധാനങ്ങൾ കൂടുതൽ കാര്യക്ഷമമാക്കുന്നതിനും ഡിജിറ്റൽ പേയ്മെന്റുകൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനുമുള്ള നടപടികളുടെ ഭാഗമായാണ് ഈ മാറ്റം. നികുതിയായി ഈടാക്കുന്ന തുക പൂർണ്ണമായും യുഎഇ ഫെഡറൽ ടാക്സ് അതോറിറ്റിയിലേക്ക് കൈമാറുമെന്നും സാലിക് മാനേജ്മെന്റ് വ്യക്തമാക്കി.