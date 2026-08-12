വിസയും ഫ്ലൈറ്റും ഹോട്ടലും ഒറ്റ ബുക്കിങ്ങിൽ: പുതിയ 'ടൂറിസ്റ്റ് പാക്കേജ് വിസ' പ്രഖ്യാപിച്ച് സൗദി അറേബ്യ
റിയാദ്: അന്താരാഷ്ട്ര വിനോദസഞ്ചാരികൾക്കും യാത്രക്കാർക്കും സൗദി അറേബ്യയിലേക്ക് എത്തുന്നതിനുള്ള നടപടിക്രമങ്ങൾ കൂടുതൽ എളുപ്പമാക്കുന്നതിനായി പുതിയ 'ടൂറിസ്റ്റ് പാക്കേജ് വിസ' (Package Visa) സേവനം സൗദി പ്രഖ്യാപിച്ചു. വിസ, വിമാന ടിക്കറ്റ്, ഹോട്ടൽ താമസം എന്നിവയെല്ലാം ഒരൊറ്റ ഡിജിറ്റൽ പാക്കേജ് ബുക്കിങ്ങിലൂടെ ലഭ്യമാക്കുന്നതാണ് ഈ പുതിയ പദ്ധതി.
സൗദി അറേബ്യയുടെ 'വിഷൻ 2030' ടൂറിസം വികസന പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായാണ് വിനോദസഞ്ചാര മേഖലയിൽ വമ്പൻ പരിഷ്കാരങ്ങൾ വരുത്തുന്ന ഈ ഡിജിറ്റൽ സേവനം ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നത്.
പ്രധാന സവിശേഷതകൾ:
എല്ലാം ഒറ്റ ബുക്കിങ്ങിൽ: വിസയ്ക്കായി വേറെ അപേക്ഷിക്കുകയും വിമാന ടിക്കറ്റും ഹോട്ടലും വേറെ ബുക്ക് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നതിന് പകരം, ഒറ്റ ഇടപാടിൽ എല്ലാം പൂർത്തിയാക്കാം.
ഡിജിറ്റൽ ഇ-വിസ (E-Visa): അംഗീകൃത ട്രാവൽ ഏജൻസികൾ വഴി പാക്കേജ് ബുക്ക് ചെയ്താൽ പരമാവധി 48 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ ഇലക്ട്രോണിക് വിസ ലഭ്യമാകും. എംബസികൾ നേരിട്ട് സന്ദർശിക്കേണ്ടതില്ല.
ഇന്ത്യക്കാർക്കും നേട്ടം: ഇന്ത്യ ഉൾപ്പെടെ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ആദ്യഘട്ട രാജ്യങ്ങളിലെ യാത്രക്കാർക്ക് ഈ പാക്കേജ് വിസ സേവനം പ്രയോജനപ്പെടുത്താം.
പാക്കേജിൽ എന്തൊക്കെ ഉൾപ്പെടുന്നു?
മടക്കയാത്ര ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഫ്ലൈറ്റ് ടിക്കറ്റുകൾ (Return Air Tickets)
ഹോട്ടൽ താമസം (Accommodation at Licensed Hotels)
ടൂറിസ്റ്റ് ഇ-വിസയും നിർബന്ധിത യാത്രാ ഇൻഷുറൻസും (E-Visa & Travel Insurance)
വിനോദ സഞ്ചാര സന്ദർശനങ്ങൾ & സാംസ്കാരിക പരിപാടികൾ (സ്വയം തിരഞ്ഞെടുക്കാവുന്ന അധിക സേവനങ്ങൾ)
എങ്ങനെ ബുക്ക് ചെയ്യാം?
സൗദി ടൂറിസം മന്ത്രാലയത്തിന്റെ അനുമതിയുള്ള അംഗീകൃത ട്രാവൽ ഏജൻസികൾ വഴിയാണ് ഈ പാക്കേജുകൾ തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടത്. യാത്ര ആരംഭിക്കുന്നതിന് കുറഞ്ഞത് 48 മണിക്കൂർ മുമ്പെങ്കിലും പാക്കേജ് ബുക്കിങ് പൂർത്തിയാക്കേണ്ടതുണ്ട്. 2 ദിവസം മുതൽ 88 ദിവസം വരെ താമസിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന യാത്രക്കാർക്ക് ഈ സൗകര്യം പ്രയോജനപ്പെടുത്താം.