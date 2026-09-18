മക്കയെ ലക്ഷ്യമിട്ട് ഹൂതി ആക്രമണമെന്ന് സൗദി; 'വലിയ കള്ളമെന്ന്' വിമർശിച്ച് ഹൂതികൾ; പിന്തുണയുമായി പാകിസ്താൻ, ജാഗ്രതാനിർദേശവുമായി ഇറാൻ
ഇസ്ലാമിന്റെ വിശുദ്ധ നഗരമായ മക്കയെ ലക്ഷ്യമിട്ട് യെമനിലെ ഹൂതി വിമതർ ഡ്രോൺ ആക്രമണത്തിന് ശ്രമിച്ചതായി സൗദി അറേബ്യ ആരോപിച്ചതിനെ തുടർന്ന് പശ്ചിമേഷ്യയിൽ നയതന്ത്ര സംഘർഷം ശക്തമാകുന്നു. മക്കയുടെ സുരക്ഷ സൗദിയുടെ ‘റെഡ് ലൈൻ’ ആണെന്നും വിശുദ്ധ കേന്ദ്രങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കാൻ ആവശ്യമായ തിരിച്ചടി നൽകുമെന്നും സൗദി സഖ്യസേന മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി.
എന്നാൽ, ഈ ആരോപണം പൂർണ്ണമായും തള്ളിക്കളഞ്ഞ ഹൂതി വിമത തലവൻ വിശുദ്ധ നഗരങ്ങളെ ലക്ഷ്യമിട്ടിട്ടില്ലെന്നും ഇത് സൗദിയുടെ "വലിയ കള്ളത്തരം" മാത്രമാണെന്നും വ്യക്തമാക്കി. സൈനിക കേന്ദ്രങ്ങളും എണ്ണ അടിസ്ഥാനസൗകര്യങ്ങളും മാത്രമാണ് തങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യമെന്നാണ് ഹൂതികളുടെ വാദം.
സൗദിയുടെ ആരോപണം: മക്കയുടെ വ്യോമാതിർത്തിക്ക് പുറത്തുവെച്ച് ഡ്രോൺ വിജയകരമായി തകർത്തതായി സൗദി സൈന്യം അറിയിച്ചു.
ഹൂതികളുടെ പ്രതികരണം: ആരോപണം അടിസ്ഥാനരഹിതമാണെന്നും പ്രൊപ്പഗണ്ടയുടെ ഭാഗമാണെന്നും ഹൂതികൾ ആരോപിച്ചു.
പാകിസ്താന്റെ നിലപാട്: സൗദി അറേബ്യയുടെ സുരക്ഷയ്ക്ക് പൂർണ്ണ പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിച്ച പാകിസ്താൻ പ്രധാനമന്ത്രി ഷെഹ്ബാസ് ഷരീഫ് ആരോപിക്കപ്പെട്ട ആക്രമണശ്രമത്തെ ശക്തമായി അപലപിച്ചു.
ഇറാന്റെ പ്രതികരണം: വിശുദ്ധ സ്ഥലങ്ങൾക്ക് നേരെയുള്ള ഏത് ആക്രമണവും അപലപനീയമാണെങ്കിലും വെറുമൊരു ആരോപണത്തിന്റെ പേരിൽ പ്രകോപനമുണ്ടാക്കരുതെന്നും നയതന്ത്രപരമായ ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്നും ഇറാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു.