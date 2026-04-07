ഇറാന്റെ മിസൈൽ ഭീഷണി: സൗദി - ബഹ്‌റൈൻ അതിർത്തിയായ 'കിങ് ഫഹദ് കോസ്‌വേ' അടച്ചു

By  Metro Desk Apr 7, 2026, 12:38 IST
Saudi Bridge

റിയാദ്/മനാമ: പശ്ചിമേഷ്യയിൽ യുദ്ധസാഹചര്യം അതിരൂക്ഷമായി തുടരുന്നതിനിടെ, ഇറാന്റെ മിസൈൽ ആക്രമണ ഭീഷണിയെത്തുടർന്ന് സൗദി അറേബ്യയെയും ബഹ്‌റൈനെയും ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന കിങ് ഫഹദ് കോസ്‌വേ താൽക്കാലികമായി അടച്ചു. ചൊവ്വാഴ്ച പുലർച്ചെ മുതലാണ് പാലം വഴിയുള്ള ഗതാഗതം അനിശ്ചിതകാലത്തേക്ക് നിർത്തിവെച്ചത്.

പ്രധാന വിവരങ്ങൾ:

  • മുൻകരുതൽ നടപടി: സൗദിയിലെ കിഴക്കൻ പ്രവിശ്യയെ ലക്ഷ്യമിട്ട് ഇറാൻ ആക്രമണത്തിന് മുതിരുമെന്ന രഹസ്യാന്വേഷണ റിപ്പോർട്ടുകളെത്തുടർന്നാണ് കോസ്‌വേ അതോറിറ്റിയുടെ ഈ നടപടി. സുരക്ഷ മുൻനിർത്തി വാഹനങ്ങൾ കടത്തിവിടില്ലെന്ന് അധികൃതർ അറിയിച്ചു.
  • ട്രംപിന്റെ അന്ത്യശാസനം: ഹോർമുസ് കടലിടുക്ക് തുറക്കാൻ ഇറാൻ തയ്യാറായില്ലെങ്കിൽ രാജ്യത്തെ പ്രധാന പാലങ്ങളും വൈദ്യുതി നിലയങ്ങളും തകർക്കുമെന്ന് യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിരുന്നു. ഇതിന് തിരിച്ചടിയായി ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിലെ പ്രധാന കേന്ദ്രങ്ങൾ ആക്രമിക്കുമെന്ന് ഇറാനും ഭീഷണി മുഴക്കിയിരുന്നു.
  • തന്ത്രപ്രധാനമായ പാത: ബഹ്‌റൈനെ അറേബ്യൻ ഉപദ്വീപുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ഏക കരമാർഗ്ഗമാണ് 25 കിലോമീറ്റർ നീളമുള്ള ഈ പാലം. യുഎസ് നാവികസേനയുടെ അഞ്ചാം കപ്പൽപ്പട (5th Fleet) ആസ്ഥാനം ബഹ്‌റൈനിലാണെന്നത് ഈ നീക്കത്തിന്റെ ഗൗരവം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു.
  • പ്രവാസികൾക്ക് ജാഗ്രത: സൗദിയിലും ബഹ്‌റൈനിലും ജോലി ചെയ്യുന്ന ആയിരക്കണക്കിന് മലയാളികൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രവാസികൾ ദിവസേന ഉപയോഗിക്കുന്ന പാതയാണിത്. യാത്രക്കാർ അതിർത്തിയിലേക്ക് തിരിക്കുന്നതിന് മുൻപ് നിലവിലെ സാഹചര്യം പരിശോധിക്കണമെന്ന് നിർദ്ദേശമുണ്ട്.

​ഹോർമുസ് കടലിടുക്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ട്രംപിന്റെ അന്ത്യശാസന സമയം ഇന്ന് (ചൊവ്വാഴ്ച) രാത്രി അവസാനിക്കാനിരിക്കെ, മേഖലയാകെ അതീവ ജാഗ്രതയിലാണ്.

