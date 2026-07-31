ഹൂതികൾക്കെതിരെ കടൽ വഴിയും കരമാർഗ്ഗവും വൻ സൈനിക നീക്കത്തിന് സൗദി അറേബ്യ ഒരുങ്ങുന്നു

By  Metro Desk Jul 31, 2026, 00:05 IST
സൗദി

റിയാദ്: യമനിലെ ഹൂതി വിമതർക്കെതിരെ കടൽ മാർഗ്ഗവും കരമാർഗ്ഗവും പുതിയ സൈനിക പ്രത്യാക്രമണത്തിന് (Military Offensive) സൗദി അറേബ്യ തയ്യാറെടുക്കുന്നതായി അന്താരാഷ്ട്ര മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. ചെങ്കടൽ വഴിയുള്ള സൗദിയുടെ എണ്ണ കയറ്റുമതി തടസ്സപ്പെടുത്തുന്ന രീതിയിൽ ഹൂതികൾ നടത്തുന്ന നീക്കങ്ങളും ആക്രമണങ്ങളും നേരിടാനാണ് സൗദി അറേബ്യ വീണ്ടും ശക്തമായ സൈനിക നടപടികളിലേക്ക് കടക്കുന്നത്.

​കഴിഞ്ഞ ഏതാനും ദിവസങ്ങളായി സൗദിയുടെ അതിർത്തി പ്രദേശങ്ങൾക്ക് നേരെയും അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾക്ക് നേരെയും ഹൂതികൾ മിസൈൽ, ഡ്രോൺ ആക്രമണങ്ങൾ നടത്തിയിരുന്നു. ഇതിന് ശക്തമായ തിരിച്ചടി നൽകാനും യമനിലെ പ്രധാന മേഖലകളുടെ നിയന്ത്രണം വീണ്ടെടുക്കാനും ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് സൗദി സഖ്യസേന നീങ്ങുന്നത്.

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