ദുബായ് വിമാനത്താവളങ്ങളിൽ സർവീസുകൾ അനിശ്ചിതകാലത്തേക്ക് നിർത്തിവെച്ചു; മിഡിൽ ഈസ്റ്റിൽ കനത്ത യാത്രാപ്രതിസന്ധി
ദുബായ്: പശ്ചിമേഷ്യയിൽ നിലനിൽക്കുന്ന സംഘർഷാവസ്ഥയെത്തുടർന്ന് ദുബായ് അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളം (DXB), അൽ മക്തൂം വിമാനത്താവളം (DWC) എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള എല്ലാ വിമാന സർവീസുകളും താൽക്കാലികമായി നിർത്തിവെച്ചു. മേഖലയിലെ വ്യോമപാതകൾ അടച്ചതിനെത്തുടർന്ന് ഇനിയൊരു അറിയിപ്പ് ഉണ്ടാകുന്നത് വരെ സർവീസുകൾ ഉണ്ടാകില്ലെന്ന് അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി.
ഇറാൻ-ഇസ്രായേൽ സംഘർഷം ശക്തമായ സാഹചര്യത്തിൽ യുഎഇ ഉൾപ്പെടെയുള്ള രാജ്യങ്ങൾ വ്യോമപാത ഭാഗികമായി അടച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതേത്തുടർന്ന് എമിറേറ്റ്സ്, ഫ്ലൈ ദുബായ് തുടങ്ങിയ പ്രമുഖ എയർലൈനുകൾ തങ്ങളുടെ സർവീസുകൾ റദ്ദാക്കി. ഇന്ത്യയിൽ നിന്നുള്ള എയർ ഇന്ത്യ, ഇൻഡിഗോ തുടങ്ങിയ വിമാനങ്ങളും ദുബായിലേക്കുള്ള സർവീസുകൾ നിർത്തിവെച്ചിരിക്കുകയാണ്.
യാത്രക്കാർ വിമാനത്താവളത്തിലേക്ക് എത്തുന്നതിന് മുൻപ് അതത് എയർലൈനുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വിമാനത്തിന്റെ നിലവിലെ സ്ഥിതി പരിശോധിക്കണമെന്ന് ദുബായ് എയർപോർട്ട് അധികൃതർ നിർദ്ദേശിച്ചു. സംഘർഷാവസ്ഥ സൂക്ഷ്മമായി നിരീക്ഷിച്ചു വരികയാണെന്നും സുരക്ഷാ സാഹചര്യം മെച്ചപ്പെടുന്ന മുറയ്ക്ക് സർവീസുകൾ പുനരാരംഭിക്കുമെന്നും അധികൃതർ അറിയിച്ചു.