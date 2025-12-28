കൗമാരക്കാരിൽ 'നിശബ്ദ ഹൃദ്രോഗം'; ലക്ഷണങ്ങൾ നിസാരമായി കാണരുതെന്ന് യുഎഇയിലെ ഡോക്ടർമാർ
ദുബായ്: കൗമാരക്കാരിലും യുവാക്കളിലും വർധിച്ചുവരുന്ന 'നിശബ്ദ ഹൃദയാഘാത'ങ്ങൾക്കെതിരെ (Silent Heart Attack) മുന്നറിയിപ്പുമായി യുഎഇയിലെ ആരോഗ്യവിദഗ്ധർ. സാധാരണയായി മുതിർന്നവരിൽ കാണാറുള്ള ഹൃദയസംബന്ധമായ പ്രശ്നങ്ങൾ ഇപ്പോൾ പന്ത്രണ്ട് വയസ്സിന് മുകളിലുള്ള കുട്ടികളിലും കണ്ടുവരുന്നത് ആശങ്കാജനകമാണെന്ന് ഡോക്ടർമാർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. പലപ്പോഴും മാതാപിതാക്കൾ തിരിച്ചറിയാതെ പോകുന്ന ചെറിയ ലക്ഷണങ്ങളാണ് പിന്നീട് വലിയ അപകടങ്ങളിലേക്ക് നയിക്കുന്നത്.
മാതാപിതാക്കൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട പ്രധാന ലക്ഷണങ്ങൾ:
പലപ്പോഴും 'നിശബ്ദമായ' ഹൃദയപ്രശ്നങ്ങൾ നെഞ്ചുവേദനയായി പ്രത്യക്ഷപ്പെടാറില്ല. പകരം താഴെ പറയുന്നവ ശ്രദ്ധിക്കണം:
- അമിതമായ ക്ഷീണം: വിശ്രമിച്ചാലും മാറാത്തതും ദൈനംദിന കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പ്രയാസം തോന്നിപ്പിക്കുന്നതുമായ ക്ഷീണം.
- കിതപ്പ്: ചെറിയ രീതിയിൽ നടക്കുമ്പോഴോ കളികളിൽ ഏർപ്പെടുമ്പോഴോ അനുഭവപ്പെടുന്ന അസാധാരണമായ ശ്വാസംമുട്ടൽ.
- തലകറക്കം: ഇടയ്ക്കിടെയുണ്ടാകുന്ന തലകറക്കമോ ബോധക്ഷയമോ (Fainting).
- നെഞ്ചിടിപ്പ്: വിശ്രമിക്കുമ്പോൾ പോലും അനുഭവപ്പെടുന്ന ക്രമരഹിതമായ ഹൃദയമിടിപ്പ് (Palpitations).
- ശരീരവേദന: തോളിലോ കഴുത്തിലോ താടിയെല്ലിലോ ഉണ്ടാകുന്ന വിശദീകരിക്കാനാകാത്ത അസ്വസ്ഥതകൾ.
കാരണങ്ങൾ എന്തൊക്കെ?
യുഎഇയിലെ മാറുന്ന ജീവിതശൈലി ഇതിൽ പ്രധാന പങ്ക് വഹിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഡോക്ടർമാർ പറയുന്നു:
- ജങ്ക് ഫുഡ്: എണ്ണയിൽ വറുത്ത ഭക്ഷണങ്ങളുടെയും മധുരപാനീയങ്ങളുടെയും അമിത ഉപയോഗം കൊളസ്ട്രോളിനും രക്തസമ്മർദ്ദത്തിനും കാരണമാകുന്നു.
- ശാരീരിക വ്യായാമമില്ലായ്മ: ഫോണിലും കമ്പ്യൂട്ടറിലും കൂടുതൽ സമയം ചിലവഴിക്കുന്നത് കുട്ടികളുടെ ഹൃദയാരോഗ്യത്തെ ബാധിക്കുന്നു.
- ജനിതക കാരണങ്ങൾ: കുടുംബത്തിൽ ആർക്കെങ്കിലും നേരത്തെ ഹൃദ്രോഗം വന്ന ചരിത്രമുണ്ടെങ്കിൽ കുട്ടികളിൽ ഇതിനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ്.
- ഉയർന്ന ബിപി: കൗമാരക്കാരിൽ വർധിച്ചുവരുന്ന രക്തസമ്മർദ്ദം (Hypertension) പലപ്പോഴും പരിശോധനകൾ നടത്താത്തതിനാൽ തിരിച്ചറിയപ്പെടാതെ പോകുന്നു.
ഡോക്ടർമാരുടെ നിർദ്ദേശം:
കുട്ടികൾക്ക് ശാരീരികമായ എന്തെങ്കിലും അസ്വസ്ഥതകൾ തുടർച്ചയായി അനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് 'സ്കൂളിൽ പോകാനുള്ള മടി'യോ വെറും ക്ഷീണമോ ആയി തള്ളിക്കളയരുത്. കൃത്യമായ ഇടവേളകളിൽ ഹൃദയപരിശോധന (Screening) നടത്തുന്നത് ഇത്തരം നിശബ്ദ ഭീഷണികളെ നേരത്തെ കണ്ടെത്താൻ സഹായിക്കും. കായികാഭ്യാസങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുന്ന കുട്ടികൾക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ഇത്തരം പരിശോധനകൾ അത്യാവശ്യമാണെന്ന് വിദഗ്ധർ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു.