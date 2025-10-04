ടാക്സി പങ്കാളിത്തം; 10 ലക്ഷം ദിർഹം അവാർഡ്: ഇത്തിഹാദ് റെയിലിന്റെ ഈ ആഴ്ചയിലെ 5 പ്രധാന പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ
Oct 4, 2025, 10:37 IST
യുഎഇയുടെ ദേശീയ റെയിൽവേ ശൃംഖലയായ ഇത്തിഹാദ് റെയിൽ ഈ ആഴ്ച നടത്തിയ 5 സുപ്രധാന പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ ഗതാഗത മേഖലയിൽ വൻ മുന്നേറ്റത്തിന് സൂചന നൽകുന്നു. 2026-ൽ പാസഞ്ചർ സർവീസ് ആരംഭിക്കാൻ ഒരുങ്ങുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി അബുദാബിയിൽ നടന്ന 'ഗ്ലോബൽ റെയിൽ 2025' കോൺഫറൻസിലാണ് ഇത്തിഹാദ് റെയിൽ സുപ്രധാന പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ നടത്തിയത്.
പ്രധാന പ്രഖ്യാപനങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടുന്നവ:
- ടാക്സി പങ്കാളിത്തങ്ങൾ: റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനുകളിൽ നിന്ന് നഗരത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് തടസ്സമില്ലാത്ത യാത്രാ കണക്റ്റിവിറ്റി ഉറപ്പാക്കുന്നതിനായി ദുബായ് ടാക്സി കമ്പനിയുമായും (DTC) റൈഡ്-ഹെയ്ലിങ് കമ്പനിയായ യാങ്കോയുമായും (Yango) ഇത്തിഹാദ് റെയിൽ കരാറുകളിൽ ഒപ്പുവെച്ചു. റെയിൽ യാത്രക്കാർക്ക് വീടുകളിൽ നിന്ന് സ്റ്റേഷനുകളിലേക്കും തിരിച്ചും എളുപ്പത്തിൽ എത്താൻ ഇത് സഹായിക്കും.
- 10 ലക്ഷം ദിർഹമിന്റെ അവാർഡ്: റെയിൽ മേഖലയിലെ നൂതന ആശയങ്ങൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനായി ഇത്തിഹാദ് റെയിൽ ഗ്ലോബൽ റെയിൽ ഇന്നൊവേഷൻ അവാർഡ് വീണ്ടും പ്രഖ്യാപിച്ചു. മികച്ച ആശയങ്ങൾക്കായി ഒരു മില്യൺ ദിർഹമാണ് (Dh1 Million) ഗ്രാന്റായി നൽകുന്നത്. ഈ വർഷം ലോകമെമ്പാടുനിന്നും 242 അപേക്ഷകളാണ് ലഭിച്ചത്.
- യുഎഇയുടെ ആദ്യ മൊബിലിറ്റി ഇന്നൊവേഷൻ സെന്റർ: റെയിൽവേയിലെ നൂതന സാങ്കേതികവിദ്യകൾക്കായി യുഎഇയുടെ ആദ്യത്തെ ദേശീയ പ്ലാറ്റ്ഫോമായ ഇത്തിഹാദ് റെയിൽ ഇന്നൊവേഷൻ സെന്റർ (ERIC) സ്ഥാപിക്കുമെന്നും പ്രഖ്യാപിച്ചു. റെയിൽ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ, ഡിജിറ്റൽ സംവിധാനങ്ങൾ തുടങ്ങിയവയിൽ ഗവേഷണങ്ങൾ നടത്താൻ ഇത് ഉപകരിക്കും.
- കെലിസുമായി പങ്കാളിത്തം: റെയിൽ ഓപ്പറേഷൻസിലെ പ്രമുഖ ആഗോള കമ്പനിയായ കെലിസുമായി (Keolis) ഇത്തിഹാദ് റെയിൽ കരാർ ഒപ്പിട്ടു. റെയിൽ ശൃംഖലയുടെ നടത്തിപ്പിലും പരിപാലനത്തിലും ഈ പങ്കാളിത്തം നിർണായകമാകും.
- പാസഞ്ചർ സർവീസുകൾ അടുത്ത വർഷം: അബുദാബി, ദുബായ്, ഷാർജ, ഫുജൈറ എന്നിവയുൾപ്പെടെ 11 നഗരങ്ങളെ ബന്ധിപ്പിച്ചുകൊണ്ടുള്ള പാസഞ്ചർ സർവീസുകൾ 2026-ൽ ആരംഭിക്കുമെന്ന് വീണ്ടും ഉറപ്പിച്ചു. ഇക്കോണമി, ഫാമിലി, ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് എന്നിങ്ങനെ മൂന്ന് തരം ടിക്കറ്റുകൾ ഉണ്ടാകുമെന്നും അധികൃതർ അറിയിച്ചു.
മണിക്കൂറിൽ 200 കിലോമീറ്റർ വരെ വേഗതയിൽ ഓടുന്ന ഇത്തിഹാദ് റെയിൽ ട്രെയിനുകൾ 2030-ഓടെ പ്രതിവർഷം 36.5 ദശലക്ഷം യാത്രക്കാരെ വഹിക്കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്.