ഷാർജ അൽ ഖാൻ റോഡിൽ ശനിയാഴ്ച മുതൽ താത്കാലിക ഗതാഗത നിയന്ത്രണം; റോഡ് വികസനവും പാലം നിർമാണവും തുടങ്ങി
ഷാർജ: എമിറേറ്റിലെ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ വികസിപ്പിക്കുന്നതിന്റെയും ഗതാഗതക്കുരുക്ക് കുറയ്ക്കുന്നതിന്റെയും ഭാഗമായി ഷാർജ അൽ ഖാൻ റോഡിൽ താത്കാലിക ഗതാഗത നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തുന്നതായി ഷാർജ റോഡ്സ് ആൻഡ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് അതോറിറ്റി (SRTA) അറിയിച്ചു. ശനിയാഴ്ച (ജൂൺ 6, 2026) മുതൽ പുതിയ മാറ്റങ്ങൾ പ്രാബല്യത്തിൽ വരും.
അൽ ഖാൻ റോഡ് കൂടുതൽ വീതികൂട്ടുന്നതിനും പുതിയ പാലങ്ങൾ നിർമിക്കുന്നതിനുമായാണ് നിയന്ത്രണം. നിർമാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടക്കുന്നതിനാൽ ഈ മേഖലയിലൂടെയുള്ള വാഹന ഗതാഗതം സുഗമമാക്കാൻ ബദൽ റോഡുകൾ ക്രമീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി.
എമിറേറ്റിലെ വർധിച്ചുവരുന്ന ജനസംഖ്യയും നഗരവികസനവും കണക്കിലെടുത്താണ് റോഡ് ശൃംഖല കൂടുതൽ ശക്തമാക്കാൻ അതോറിറ്റി പദ്ധതിയിടുന്നത്. പുതിയ വികസനത്തോടെ അൽ ഖാൻ റോഡിലെ വാഹന ശേഷി വർധിക്കുകയും യാത്രാക്ലേശത്തിന് വലിയ പരിഹാരമാവുകയും ചെയ്യും.
യാത്രക്കാർ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ:
- അൽ ഖാൻ റോഡിലൂടെ പോകുന്ന വാഹനങ്ങൾ അതോറിറ്റി നിർദേശിച്ചിട്ടുള്ള ബദൽ റൂട്ടുകൾ (Alternative Routes) ഉപയോഗിക്കേണ്ടതാണ്.
- നിർമാണ മേഖലകളിൽ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ള ട്രാഫിക് സൈൻ ബോർഡുകളും സുരക്ഷാ നിർദേശങ്ങളും കർശനമായി പാലിക്കുക.
- സുരക്ഷിതമായ യാത്ര ഉറപ്പാക്കാൻ ഡ്രൈവർമാർ അധികൃതരുമായി സഹകരിക്കണമെന്ന് ഷാർജ ആർ.ടി.എ അഭ്യർത്ഥിച്ചു.