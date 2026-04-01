യുദ്ധച്ചെലവ് അറബ് രാജ്യങ്ങൾ നൽകണം; പിന്മാറുന്നതിന് മുൻപ് വൻ തുക ആവശ്യപ്പെട്ട് ട്രംപ്: ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങൾ കടുത്ത പ്രതിസന്ധിയിൽ
Apr 1, 2026, 15:15 IST
വാഷിംഗ്ടൺ/ദുബായ്: ഇറാനുമായുള്ള സൈനിക നീക്കങ്ങൾ അവസാനിപ്പിക്കാൻ തയ്യാറെടുക്കുന്നതിനിടെ, യുദ്ധത്തിന്റെ സാമ്പത്തിക ബാധ്യത ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളുടെ തലയിൽ കെട്ടിവെച്ച് അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ്. മേഖലയിൽ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കാനായി അമേരിക്കയ്ക്ക് വൻതോതിൽ പണം ചെലവായെന്നും അത് അറബ് രാജ്യങ്ങൾ നൽകണമെന്നുമാണ് ട്രംപിന്റെ പുതിയ ആവശ്യം.
പ്രധാന വിവരങ്ങൾ:
- ചെലവ് തിരിച്ചുപിടിക്കാൻ ട്രംപ്: ഇറാനുമായുള്ള യുദ്ധം രണ്ടോ മൂന്നോ ആഴ്ചയ്ക്കുള്ളിൽ അവസാനിക്കുമെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചതിന് പിന്നാലെയാണ് ട്രംപിന്റെ വിവാദ പരാമർശം. "ഞങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മേഖലയിൽ വന്ന് യുദ്ധം ചെയ്തു, നിങ്ങളെ സംരക്ഷിച്ചു. ഇതിനായി കോടിക്കണക്കിന് ഡോളറാണ് അമേരിക്ക ചെലവാക്കിയത്. ആ തുക തിരികെ ലഭിക്കണം," എന്നാണ് ട്രംപിന്റെ നിലപാട്.
- ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങൾക്ക് ഇരട്ട പ്രഹരം: യുദ്ധം കാരണം എണ്ണ ഉൽപ്പാദനത്തിലും വിപണനത്തിലും വലിയ തിരിച്ചടി നേരിട്ട ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങൾക്ക്, അമേരിക്കയുടെ ഈ ആവശ്യം വലിയ സാമ്പത്തിക പ്രത്യാഘാതമുണ്ടാക്കും. സൗദി അറേബ്യ, യു.എ.ഇ ഉൾപ്പെടെയുള്ള രാജ്യങ്ങളോടാണ് ട്രംപ് പണം ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്.
- ഭീഷണി സ്വരത്തിൽ ട്രംപ്: പണം നൽകാൻ തയ്യാറായില്ലെങ്കിൽ മേഖലയിലെ സൈനിക പിൻബലം പിൻവലിക്കുമെന്ന സൂചനയും വൈറ്റ് ഹൗസ് നൽകുന്നുണ്ട്. അമേരിക്കൻ സൈന്യം പിന്മാറിയാൽ ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്ന സുരക്ഷാ ഭീഷണിയെക്കുറിച്ചും ട്രംപ് അറബ് രാജ്യങ്ങളെ ഓർമ്മിപ്പിച്ചു.
- ആഗോള വിപണിയിൽ ആശങ്ക: യുദ്ധം അവസാനിക്കുമെന്ന വാർത്തകൾക്കിടയിലും ട്രംപിന്റെ ഈ കടുത്ത നിലപാട് ഗൾഫ് മേഖലയിലെ രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യങ്ങൾ വീണ്ടും വഷളാക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷകർ കരുതുന്നു.
യുദ്ധം തീർന്നാലും ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങൾക്ക് സമാധാനം ലഭിക്കില്ലെന്ന സൂചനയാണ് ട്രംപിന്റെ ഈ നീക്കം നൽകുന്നത്. പശ്ചിമേഷ്യൻ സമാധാനത്തിന് ട്രംപ് മുന്നോട്ട് വെച്ച 15 ഇന നിർദ്ദേശങ്ങളിലും ഈ സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകളെക്കുറിച്ചുള്ള പരാമർശങ്ങൾ ഉണ്ടെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ.