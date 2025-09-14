ഇസ്രായേൽ വിഷയത്തിൽ 'ഇരട്ടത്താപ്പ്' അവസാനിപ്പിക്കണം; ദോഹ ഉച്ചകോടിയിൽ ഖത്തർ
Sep 14, 2025, 21:40 IST
ദോഹ: ഇസ്രായേലിന്റെ നയങ്ങളോട് ലോകരാജ്യങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്ന 'ഇരട്ടത്താപ്പ്' നിലപാട് അവസാനിപ്പിക്കണമെന്ന് ഖത്തർ വിദേശകാര്യ മന്ത്രി ഷെയ്ഖ് മുഹമ്മദ് ബിൻ അബ്ദുൾറഹ്മാൻ അൽ താനി ആവശ്യപ്പെട്ടു. ദോഹയിൽ നടന്ന വിദേശകാര്യ മന്ത്രിമാരുടെ ഉച്ചകോടിയിൽ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. ഫലസ്തീൻ ജനതയ്ക്ക് നേരെയുള്ള അതിക്രമങ്ങൾ അന്താരാഷ്ട്ര സമൂഹം കണ്ടില്ലെന്ന് നടിക്കുകയാണെന്നും അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു.
പ്രധാന വിവരങ്ങൾ:
- ഇരട്ടത്താപ്പിനെ വിമർശിച്ച് ഖത്തർ: മറ്റ് രാജ്യങ്ങൾക്കെതിരെ നടക്കുന്ന ആക്രമണങ്ങളെ അപലപിക്കുമ്പോൾ, ഇസ്രായേൽ ഫലസ്തീൻ ജനതയോട് നടത്തുന്ന അതിക്രമങ്ങളെ ലോകം അവഗണിക്കുന്നു. ഇത് അന്താരാഷ്ട്ര നിയമങ്ങളെയും മാനുഷിക മൂല്യങ്ങളെയും തകർക്കുന്ന ഇരട്ടത്താപ്പാണെന്ന് ഖത്തർ മന്ത്രി പറഞ്ഞു.
- സമാധാന ശ്രമങ്ങൾ: മേഖലയിൽ സമാധാനം പുനഃസ്ഥാപിക്കാൻ ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങൾ നടത്തുന്ന ശ്രമങ്ങൾ ഇസ്രായേലിന്റെ തുടർച്ചയായ ആക്രമണങ്ങൾ കാരണം പരാജയപ്പെടുകയാണെന്ന് അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
- രാഷ്ട്രീയ പരിഹാരം ആവശ്യം: ഫലസ്തീൻ പ്രശ്നത്തിന് ഒരു രാഷ്ട്രീയ പരിഹാരം അനിവാര്യമാണ്. രണ്ട് രാഷ്ട്രങ്ങളെന്ന നയം അംഗീകരിച്ച്, 1967-ലെ അതിർത്തികളെ അടിസ്ഥാനമാക്കി കിഴക്കൻ ജറുസലേം തലസ്ഥാനമാക്കി ഒരു സ്വതന്ത്ര ഫലസ്തീൻ രാഷ്ട്രം സ്ഥാപിക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു.
ഈ ഉച്ചകോടിയിൽ അമേരിക്ക, യൂറോപ്പ്, മധ്യേഷ്യൻ രാജ്യങ്ങളിലെ വിദേശകാര്യ മന്ത്രിമാർ പങ്കെടുത്തു. ഫലസ്തീൻ വിഷയത്തിൽ ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ പ്രമേയങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള അന്താരാഷ്ട്ര ഉടമ്പടികൾ ഇസ്രായേൽ ലംഘിക്കുന്നുണ്ടെന്നും, ഇത് ലോകസമാധാനത്തിന് ഭീഷണിയാണെന്നും മന്ത്രി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.