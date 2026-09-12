ചെങ്കടൽ തീരം ഹൂതികളുടെ നിയന്ത്രണത്തിൽ; സൗദിയിലെ പ്രമുഖ എണ്ണ പൈപ്പ്ലൈൻ പ്രവർത്തനം നിർത്തിവെച്ചു
റിയാദ്/സനാ: ചെങ്കടൽ തീരപ്രദേശങ്ങളിൽ ഇറാന്റെ പിന്തുണയുള്ള ഹൂതി വിമതർ പിടിമുറുക്കിയതിനെയും ഡ്രോൺ ആക്രമണ ഭീഷണികളെയും തുടർന്ന് സൗദി അറേബ്യ തങ്ങളുടെ പ്രധാന കിഴക്ക്-പടിഞ്ഞാറൻ (East-West) എണ്ണ പൈപ്പ്ലൈനിന്റെ പ്രവർത്തനം മുൻകരുതലിന്റെ ഭാഗമായി താൽക്കാലികമായി നിർത്തിവെച്ചു.
ചെങ്കടലിലെ തന്ത്രപ്രധാനമായ ബാബ് എൽ-മന്ദെബ് കടലിടുക്കിലേക്കുള്ള കവാടമായ പെരിം (മയൂൺ) ദ്വീപും മോഖ തുറമുഖ നഗരവും ഹൂതി വിമതർ പിടിച്ചെടുത്തതായി റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട്. ചെങ്കടലിലൂടെയുള്ള എണ്ണക്കപ്പൽ ഗതാഗതത്തിന് ഹൂതികൾ ഉപരോധം ഏർപ്പെടുത്തിയതോടെ ആഗോള ഊർജ്ജ വിതരണ ശൃംഖല കടുത്ത പ്രതിസന്ധിയിലായി.
ഹോർമൂസ് കടലിടുക്കിന് ബദലായി ദിവസേന മില്യൺ കണക്കിന് ബാരൽ ക്രൂഡ് ഓയിൽ ചെങ്കടൽ തീരത്തെ യാൻബു തുറമുഖത്ത് എത്തിച്ചിരുന്ന 1,200 കിലോമീറ്റർ ദൈർഘ്യമുള്ള പൈപ്പ്ലൈനാണ് ഇപ്പോൾ അടച്ചിട്ടിരിക്കുന്നത്. ഡ്രോൺ ആക്രമണങ്ങളിൽ പൈപ്പ്ലൈൻ പമ്പിംഗ് സ്റ്റേഷനുകൾക്ക് കേടുപാടുകൾ സംഭവിച്ചതായി വിദേശ മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു.
ചെങ്കടൽ വഴിയുള്ള ഗതാഗതം തടസ്സപ്പെട്ടതോടെ അന്താരാഷ്ട്ര വിപണിയിൽ ക്രൂഡ് ഓയിൽ വില ബാരലിന് 100 ഡോളറിന് മുകളിലേക്ക് കുതിച്ചുയർന്നു. സാഹചര്യം രൂക്ഷമായതോടെ മേഖലയിൽ വ്യോമാക്രമണങ്ങളും നയതന്ത്ര നീക്കങ്ങളും ശക്തമായിരിക്കുകയാണ്.