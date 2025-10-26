കാഴ്ചയുടെ വിസ്മയം; ടാഡാവോ ആൻഡോ രൂപകൽപ്പന ചെയ്ത 'ദുബായ് മ്യൂസിയം ഓഫ് ആർട്ട്' ക്രീക്കിൽ അനാച്ഛാദനം ചെയ്തു
ദുബായിയുടെ കലാ സാംസ്കാരിക മേഖലയ്ക്ക് പുതിയൊരു തിളക്കം നൽകിക്കൊണ്ട്, ലോകപ്രശസ്ത ജാപ്പനീസ് വാസ്തുശിൽപി ടാഡാവോ ആൻഡോ (Tadao Ando) രൂപകൽപ്പന ചെയ്ത 'ദുബായ് മ്യൂസിയം ഓഫ് ആർട്ട്' (DUMA) ദുബായ് ക്രീക്കിൽ അനാച്ഛാദനം ചെയ്തു. യുഎഇ വൈസ് പ്രസിഡന്റും പ്രധാനമന്ത്രിയും ദുബായ് ഭരണാധികാരിയുമായ ഷെയ്ഖ് മുഹമ്മദ് ബിൻ റാഷിദ് അൽ മക്തൂം പുതിയ പദ്ധതി പ്രഖ്യാപിച്ചു.
ദുബായിയുടെ ചൈതന്യവും കലാപരമായ വ്യക്തിത്വവും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന രീതിയിലാണ് മ്യൂസിയം രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇത് ക്രീക്കിന്റെ സൗന്ദര്യം വർദ്ധിപ്പിക്കുമെന്ന് ഷെയ്ഖ് മുഹമ്മദ് അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.
പ്രധാന സവിശേഷതകൾ:
- രൂപകൽപ്പന: ടാഡാവോ ആൻഡോയുടെ സവിശേഷമായ മിനിമലിസ്റ്റ് കോൺക്രീറ്റ് ശൈലിയിൽ പ്രകൃതിയും വെളിച്ചവും നിഴലും സമന്വയിപ്പിച്ചാണ് മ്യൂസിയം ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. വാസ്തുവിദ്യ ദുബായിയുടെ പൈതൃക ചിഹ്നങ്ങളായ കടലിൽ നിന്നും മുത്തിൽ നിന്നും പ്രചോദനം ഉൾക്കൊണ്ടതാണ്.
- ഘടന: വെള്ളത്തിന് മുകളിൽ അഞ്ച് നിലകളിലായി ഉയർന്നുനിൽക്കുന്ന രീതിയിലാണ് ഇതിന്റെ നിർമ്മാണം.
- സൗകര്യങ്ങൾ: ആദ്യത്തെയും രണ്ടാമത്തെയും നിലകളിൽ പ്രദർശന ഗാലറികളും, മൂന്നാം നിലയിൽ റെസ്റ്റോറന്റും വിഐപി ലോഞ്ചും ഉണ്ടായിരിക്കും. പ്രദർശനങ്ങൾ കൂടാതെ കലാകാരന്മാരുടെ ചർച്ചകൾ, പാനൽ ചർച്ചകൾ, വിദ്യാഭ്യാസ പരിപാടികൾ, കലാമേളകൾ എന്നിവയ്ക്കും മ്യൂസിയം വേദിയാകും.
ദുബായുടെ സാംസ്കാരിക രംഗം ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനും ആഗോളതലത്തിൽ നഗരത്തിന്റെ പദവി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനും ഈ പുതിയ കലാകേന്ദ്രം സഹായിക്കുമെന്ന് അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി. പൊതു-സ്വകാര്യ പങ്കാളിത്തത്തോടെയായിരിക്കും അൽ-ഫുത്തൈം ഗ്രൂപ്പ് മ്യൂസിയം നിർമ്മിക്കുക.