യാത്രാസമയം 45% കുറയും: 75 കോടി ദിർഹം ചെലവിൽ എമിറേറ്റ്സ് റോഡ് നവീകരണത്തിന് തുടക്കമായി
Sep 27, 2025, 10:09 IST
ദുബായ്, ഷാർജ, റാസൽഖൈമ തുടങ്ങിയ എമിറേറ്റുകൾക്കിടയിലുള്ള യാത്ര കൂടുതൽ സുഗമമാക്കാൻ ലക്ഷ്യമിട്ട്, 750 ദശലക്ഷം ദിർഹം (ഏകദേശം 75 കോടി ദിർഹം) ചെലവഴിച്ചുള്ള എമിറേറ്റ്സ് റോഡ് (E611) നവീകരണ പദ്ധതിക്ക് തുടക്കമായി. ഗതാഗതക്കുരുക്കിന് ശാശ്വത പരിഹാരം കാണാനും മേഖലയിലെ കണക്റ്റിവിറ്റി വർദ്ധിപ്പിക്കാനുമാണ് ഊർജ്ജ, അടിസ്ഥാന സൗകര്യ മന്ത്രാലയം ഈ മെഗാ പദ്ധതി ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നത്.
പ്രധാന വിവരങ്ങൾ:
- ചെലവ്: 750 ദശലക്ഷം ദിർഹം (AED 750 million).
- വികസനം: ഷാർജയിലെ അൽ ബാദി ഇന്റർചേഞ്ച് മുതൽ ഉമ്മുൽഖുവൈൻ വരെയുള്ള 25 കിലോമീറ്റർ ദൂരത്തിലാണ് നവീകരണം.
- പാതകൾ: നിലവിലുള്ള മൂന്ന് പാതകൾ അഞ്ചായി വർദ്ധിപ്പിക്കും. ഇതോടെ, റോഡിന്റെ ശേഷി 65 ശതമാനം വർധിച്ച് മണിക്കൂറിൽ 9,000 വാഹനങ്ങൾക്ക് സഞ്ചരിക്കാൻ കഴിയും.
- സമയം ലാഭം: പദ്ധതി പൂർത്തിയാകുന്നതോടെ റാസൽഖൈമ, ഉമ്മുൽഖുവൈൻ വഴി ദുബായിലേക്ക് വരുന്ന യാത്രക്കാർക്ക് യാത്രാ സമയം 45% വരെ കുറയ്ക്കാൻ സാധിക്കും.
- മറ്റ് സൗകര്യങ്ങൾ: ഇന്റർചേഞ്ച് നമ്പർ 7 പൂർണ്ണമായും നവീകരിക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായി ആറ് പുതിയ പാലങ്ങളും സർവീസ് റോഡുകളും നിർമ്മിക്കും. ഇത് മണിക്കൂറിൽ 13,000-ത്തിലധികം വാഹനങ്ങളുടെ ഗതാഗതത്തിന് സൗകര്യമൊരുക്കും.
രണ്ട് വർഷം കൊണ്ട് പൂർത്തിയാക്കാൻ ലക്ഷ്യമിടുന്ന ഈ പദ്ധതി യുഎഇയുടെ സ്മാർട്ട്, സുസ്ഥിര ഗതാഗത ശൃംഖല എന്ന ലക്ഷ്യത്തിന് മുതൽക്കൂട്ടാകും. നിലവിലുള്ള ഗതാഗത തടസ്സങ്ങൾ പരമാവധി കുറച്ചായിരിക്കും നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏകോപിപ്പിക്കുക.