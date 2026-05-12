ഇറാനെതിരെ രഹസ്യമായി വ്യോമാക്രമണം നടത്തി യുഎഇ; ലാവൻ ദ്വീപിലെ എണ്ണശുദ്ധീകരണ ശാല തകർത്തു
May 12, 2026, 09:21 IST
ഗൾഫ് മേഖലയിൽ ഇറാനും അമേരിക്ക-ഇസ്രായേൽ സഖ്യവും തമ്മിലുള്ള യുദ്ധം രൂക്ഷമായി തുടരുന്നതിനിടയിൽ, യുഎഇ ഇറാനുനേരെ നേരിട്ട് ആക്രമണം നടത്തിയതായി അന്താരാഷ്ട്ര മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു. പേർഷ്യൻ കടലിടുക്കിലെ ലാവൻ ദ്വീപിലുള്ള (Lavan Island) പ്രധാന എണ്ണശുദ്ധീകരണ ശാല ലക്ഷ്യമിട്ടായിരുന്നു യുഎഇയുടെ ആക്രമണം.
പ്രധാന വിവരങ്ങൾ:
- രഹസ്യ നീക്കം: ഇറാനെതിരെ അമേരിക്കയോടും ഇസ്രായേലിനോടും ഒപ്പം ചേർന്ന് നേരിട്ട് യുദ്ധത്തിൽ പങ്കുചേരുന്ന മൂന്നാമത്തെ രാജ്യമായി യുഎഇ മാറിയെന്ന് റിപ്പോർട്ടുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ഏപ്രിൽ ആദ്യവാരമാണ് ഈ ആക്രമണം നടന്നത്.
- ആക്രമണത്തിന്റെ ആഘാതം: എണ്ണശുദ്ധീകരണ ശാലയ്ക്ക് നേരെയുണ്ടായ ആക്രമണത്തിൽ വലിയ തീപിടുത്തമുണ്ടാവുകയും ശാലയുടെ പ്രവർത്തനം പൂർണ്ണമായും നിലയ്ക്കുകയും ചെയ്തു.
- തിരിച്ചടി: യുഎഇയുടെ ആക്രമണത്തിന് പിന്നാലെ ഇറാൻ തിരിച്ചും മിസൈൽ, ഡ്രോൺ ആക്രമണങ്ങൾ നടത്തിയതായി പറയപ്പെടുന്നു. ദുബായ്, അബുദാബി തുടങ്ങിയ സ്ഥലങ്ങളിലെ പ്രധാന കേന്ദ്രങ്ങൾ ലക്ഷ്യമിട്ട് ഇറാൻ ആക്രമണം നടത്തിയിരുന്നു.
- യുഎഇയുടെ പ്രതികരണം: ഈ ആക്രമണത്തെക്കുറിച്ച് ഔദ്യോഗികമായി പ്രതികരിക്കാൻ യുഎഇ വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം തയ്യാറായിട്ടില്ല. എങ്കിലും, രാജ്യത്തിന് നേരെയുള്ള ശത്രുതാപരമായ നീക്കങ്ങൾക്ക് മറുപടി നൽകാൻ തങ്ങൾക്ക് അവകാശമുണ്ടെന്ന് അവർ നേരത്തെ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.
മേഖലയിൽ ഇറാന്റെ സ്വാധീനം കുറയ്ക്കാനും തങ്ങളുടെ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കാനുമാണ് യുഎഇ ഈ സാഹസത്തിന് മുതിർന്നതെന്നാണ് നയതന്ത്ര വിദഗ്ധരുടെ വിലയിരുത്തൽ. ഗൾഫ് യുദ്ധം കൂടുതൽ വ്യാപിക്കുമോ എന്ന ആശങ്കയിലാണ് ലോകം.