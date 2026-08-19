ഇറാനുമായുള്ള വ്യാപാര-സാമ്പത്തിക ബന്ധങ്ങൾ പൂർണ്ണമായി വിച്ഛേദിച്ച് യു.എ.ഇ; മേഖലയിൽ വൻ നയതന്ത്ര വിള്ളൽ
അബുദാബി: പേർഷ്യൻ ഗൾഫ് മേഖലയിലെ സുരക്ഷയും സമാധാനവും മുൻനിർത്തി ഇറാനുമായുള്ള എല്ലാവിധ വാണിജ്യ-വ്യാപാര, സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകളും യു.എ.ഇ താൽക്കാലികമായി നിർത്തിവെച്ചു. യു.എ.ഇ വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയമാണ് ഔദ്യോഗികമായി ഈ തീരുമാനം അറിയിച്ചത്.
കടൽപ്പാതകളെ ലക്ഷ്യമാക്കി ഇറാൻ രണ്ട് ബാലിസ്റ്റിക് മിസൈലുകൾ തൊടുത്തുവിട്ടതായി യു.എ.ഇ വ്യോമസേന കണ്ടെത്തിയതിനെ തുടർന്നാണ് ഈ നിർണായക തീരുമാനം. ഇതിൽ ഒരു മിസൈൽ യു.എ.ഇയുടെ സമുദ്ര അതിർത്തിയിലും മറ്റൊന്ന് അതിർത്തിക്ക് പുറത്തുമായി കടലിൽ പതിച്ചു. സംഭവത്തെ തുടർന്ന് ദുബായ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള നഗരങ്ങളിൽ സുരക്ഷാ മുന്നറിയിപ്പ് സന്ദേശങ്ങൾ അയച്ചിരുന്നു.
അതേസമയം, യു.എ.ഇയുടെ ആരോപണങ്ങൾ നിഷേധിച്ച് ഇറാൻ രംഗത്തെത്തി. ആരോപണങ്ങൾ അടിസ്ഥാനരഹിതമാണെന്നും അയൽപക്ക ബന്ധങ്ങളെയും പ്രാദേശിക സുരക്ഷയെയും ബാധിക്കുന്നതാണെന്നും ഇറാൻ വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം പ്രസ്താവനയിൽ വ്യക്തമാക്കി.
മേഖലയിലെ കപ്പൽ ഗതാഗതത്തിനും സാമ്പത്തിക വ്യവസ്ഥയ്ക്കും ഭീഷണിയാകുന്ന നീക്കങ്ങളിൽ നിന്ന് പിന്മാറണമെന്ന് യു.എ.ഇ ആവശ്യപ്പെടുകയും സേന പൂർണ്ണ സജ്ജമാണെന്ന് അറിയിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.