പലസ്തീനികളെ കുടിയൊഴിപ്പിക്കുന്നതിനെതിരായ ഈജിപ്തിന്റെ നിലപാടിന് യുഎഇയുടെ പിന്തുണ; നെതന്യാഹുവിന്റെ പ്രസ്താവനകളെ അപലപിച്ച് യുഎഇ
ദുബായ്: പലസ്തീൻ ജനതയെ അവരുടെ മണ്ണിൽ നിന്ന് കുടിയൊഴിപ്പിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾക്കെതിരെ ഈജിപ്ത് സ്വീകരിച്ച നിലപാടിനെ പൂർണ്ണമായി പിന്തുണച്ച് യുഎഇ. പലസ്തീനികളെ അവരുടെ സ്വന്തം മണ്ണിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കുമെന്നുള്ള ഇസ്രായേൽ പ്രധാനമന്ത്രി ബെഞ്ചമിൻ നെതന്യാഹുവിന്റെ പ്രസ്താവനകളെ യുഎഇ ശക്തമായി അപലപിച്ചു. പലസ്തീൻ ജനതയുടെ അവകാശങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കാനുള്ള ഈജിപ്തിന്റെ ശ്രമങ്ങൾക്ക് യുഎഇ പൂർണ്ണ പിന്തുണ നൽകുമെന്ന് യുഎഇ വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം പ്രസ്താവനയിലൂടെ അറിയിച്ചു.
ഇസ്രായേൽ പ്രധാനമന്ത്രി ബെഞ്ചമിൻ നെതന്യാഹു അടുത്തിടെ നടത്തിയ പ്രസ്താവനകളിൽ, ഗാസയിലെ പകുതിയോളം ജനങ്ങളും പ്രദേശം വിട്ട് പോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെന്നും റാഫ അതിർത്തി തുറന്നാൽ ഈജിപ്ത് അത് ഉടൻ അടയ്ക്കുമെന്നും പറഞ്ഞിരുന്നു. ഈ പ്രസ്താവനകൾക്കെതിരെ ഈജിപ്ത് രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു. ഈജിപ്ത് വിഷയത്തിൽ സ്വീകരിച്ച നിലപാടിന് പിന്തുണയുമായി യുഎഇ എത്തി. പലസ്തീനികളെ നിർബന്ധിതമായി കുടിയൊഴിപ്പിക്കുന്നത് അന്താരാഷ്ട്ര നിയമങ്ങളുടെ ലംഘനമാണെന്നും, ഇത് വംശീയ ഉന്മൂലനത്തിന് തുല്യമാണെന്നും യുഎഇ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.
മേഖലയിലെ സുരക്ഷയ്ക്കും സമാധാനത്തിനും ഈ നീക്കങ്ങൾ ഭീഷണിയാണെന്ന് യുഎഇ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. പലസ്തീനികളുടെ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് അവരെ പുറത്താക്കുകയോ, അവരുടെ ഭൂമി കൈവശപ്പെടുത്തുകയോ ചെയ്യുന്ന ഒരു നീക്കവും അംഗീകരിക്കില്ലെന്ന് യുഎഇ അറിയിച്ചു. ഈജിപ്തുമായി ചേർന്ന് പ്രവർത്തിച്ച്, യുദ്ധം അവസാനിപ്പിക്കാനും സാധാരണ നിലയിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ടുവരാനും ആവശ്യമായ എല്ലാ രാഷ്ട്രീയ, മാനുഷിക സഹായങ്ങളും നൽകുമെന്നും യുഎഇ വ്യക്തമാക്കി.
പലസ്തീൻ പ്രശ്നത്തിൽ യുഎഇയുടെ നിലപാട് ഉറച്ചതാണ്. പലസ്തീൻ ജനതയ്ക്ക് അവരുടെ സ്വതന്ത്ര രാഷ്ട്രം സ്ഥാപിക്കാൻ അവകാശമുണ്ടെന്നും, കിഴക്കൻ ജറുസലേം തലസ്ഥാനമാക്കി 1967-ലെ അതിർത്തിയിൽ ഒരു പലസ്തീൻ രാഷ്ട്രം സ്ഥാപിക്കുന്നതിനുള്ള ദ്വിരാഷ്ട്ര പരിഹാരമാണ് ഈ പ്രശ്നത്തിനുള്ള ഏക വഴി എന്നും യുഎഇ ആവർത്തിച്ചു. ഗാസയിലേക്ക് യുഎഇ തുടർച്ചയായി മാനുഷിക സഹായങ്ങൾ എത്തിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഈജിപ്തിന്റെ നീക്കങ്ങൾക്ക് അറബ് ലീഗിന്റെയും ഖത്തറിന്റെയും പിന്തുണയുണ്ട്.