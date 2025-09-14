യുഎഇയുടെ ആദ്യ ഇറാൻ ഫെസ്റ്റിവൽ; സംഗീതവും പൈതൃകവും ആഘോഷിക്കാൻ ആയിരങ്ങൾ പങ്കെടുത്തു
ദുബായ്: യുഎഇയിൽ ആദ്യമായി നടന്ന ഇറാൻ ഫെസ്റ്റിവൽ, രാജ്യത്തെ ആയിരക്കണക്കിന് ഇറാനിയൻ പ്രവാസികളെയും മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ളവരെയും ആകർഷിച്ചു. ദുബായ് എക്സിബിഷൻ സെന്ററിൽ നടന്ന ഈ ആഘോഷം, ഇറാനിയൻ സംഗീതം, കല, പൈതൃകം എന്നിവയുടെ സമ്പന്നമായ സാംസ്കാരിക വൈവിധ്യം പ്രദർശിപ്പിച്ചു.
"എമിറേറ്റ്സ് ലവ്സ് ഇറാൻ" എന്ന സോഷ്യൽ ഇനിഷ്യേറ്റീവിന്റെ ഭാഗമായി നടന്ന ഈ പരിപാടി, യുഎഇയുടെ വളർച്ചയിൽ ഇറാനിയൻ സമൂഹം നൽകിയ സംഭാവനകളെ എടുത്തുകാണിക്കുന്നു. യുഎഇയിലെയും ഇറാനിലെയും ജനങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ആഴത്തിലുള്ള സാംസ്കാരിക ബന്ധങ്ങളെ ഇത് കൂടുതൽ ശക്തിപ്പെടുത്തി.
പാരമ്പര്യ സംഗീത കച്ചേരികൾ, നാടോടി നൃത്തങ്ങൾ, കലാ പ്രദർശനങ്ങൾ, പരമ്പരാഗത ഭക്ഷണശാലകൾ എന്നിവ ഫെസ്റ്റിവലിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇറാനിയൻ സംസ്കാരത്തിന്റെയും പൈതൃകത്തിന്റെയും ജീവസ്സുറ്റ ചിത്രം എല്ലാ ദേശങ്ങളിൽ നിന്നുമുള്ള ആളുകൾക്ക് മുന്നിൽ ഇത് അവതരിപ്പിച്ചു.
വിവിധ പ്രായത്തിലുള്ള കുടുംബങ്ങളും വ്യക്തികളും പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്തു. ഈ ഫെസ്റ്റിവൽ, സംസ്കാരങ്ങൾ കൂടിച്ചേരുമ്പോൾ മാനുഷികത കൂടുതൽ തിളങ്ങുന്നുവെന്ന് ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്ന ഒന്നാണെന്ന് അധികൃതർ പറഞ്ഞു.
ഇത്തരം പരിപാടികൾ യുഎഇയുടെ സഹിഷ്ണുതയും വൈവിധ്യവും ഉയർത്തിക്കാട്ടുന്നു. വിവിധ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ആളുകൾക്ക് അവരുടെ സംസ്കാരം ആഘോഷിക്കാനും പരസ്പരം അറിയാനും ഇത് അവസരം നൽകുന്നു.