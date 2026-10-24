ഐക്യരാഷ്ട്രസഭ ശക്തവും നീതിയുക്തവുമാകണം: യു.എൻ 81-ാം വാർഷികത്തിൽ ആഹ്വാനം ചെയ്ത് കുവൈത്ത്
കുവൈറ്റ് സിറ്റി: ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ (UN) 81-ാം വാർഷിക വേളയിൽ, ലോകസമാധാനവും സുസ്ഥിരതയും ഉറപ്പാക്കാൻ സംഘടന കൂടുതൽ ശക്തവും നീതിയുക്തവുമാകണമെന്ന് കുവൈത്ത് ആഹ്വാനം ചെയ്തു. രാജ്യാന്തരതലത്തിൽ വർദ്ധിച്ചുവരുന്ന പ്രതിസന്ധികളും സംഘർഷങ്ങളും കാര്യക്ഷമമായി പരിഹരിക്കുന്നതിന് യു.എൻ രക്ഷാസമിതി ഉൾപ്പെടെയുള്ള സംവിധാനങ്ങളിൽ അടിയന്തര പരിഷ്കാരങ്ങൾ അത്യാവശ്യമാണെന്ന് കുവൈത്ത് വ്യക്തമാക്കി.
ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ പൊതുസഭയെയും വിവിധ അന്താരാഷ്ട്ര വേദികളെയും അഭിസംബോധന ചെയ്തുകൊണ്ട്, കേവലം സൈനിക ശക്തികൊണ്ട് മാത്രം സുരക്ഷ നിലനിർത്താനാവില്ലെന്നും നീതിപൂർവ്വമായ സമാധാനവും നയതന്ത്ര ഇടപെടലുകളുമാണ് ലോകത്തിന് ആവശ്യമെന്നും കുവൈത്ത് ഓർമ്മിപ്പിച്ചു. രാജ്യാന്തര നിയമങ്ങൾ പാലിക്കപ്പെടാനും, വികസ്വര രാജ്യങ്ങളുടെ ശബ്ദം ശക്തമായി കേൾപ്പിക്കാനും കൂടുതൽ കാര്യക്ഷമമായ അന്താരാഷ്ട്ര കൂട്ടായ്മ അനിവാര്യമാണെന്ന് പ്രതിനിധികൾ വ്യക്തമാക്കി.