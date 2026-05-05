അടിയന്തര സിഗ്നൽ നൽകി യുഎസ് സൈനിക വിമാനം അപ്രത്യക്ഷമായി; പേർഷ്യൻ ഗൾഫിൽ ആശങ്ക പടരുന്നു

By  Metro Desk May 5, 2026, 18:20 IST
US Air

ദോഹ: പേർഷ്യൻ കടലിടുക്കിൽ ഖത്തറിനും ഇറാന്നും ഇടയിലുള്ള വ്യോമപാതയിൽ വെച്ച് അമേരിക്കൻ വ്യോമസേനയുടെ KC-135 Stratotanker എന്ന വിമാനം കാണാതായതായി റിപ്പോർട്ട്. യുണൈറ്റഡ് അറബ് എമിറേറ്റിലെ അൽ ദാഫ്ര (Al Dhafra) വ്യോമതാവളത്തിൽ നിന്ന് പറന്നുയർന്ന വിമാനമാണ് അപകടത്തിൽപ്പെട്ടത്.

പ്രധാന വിവരങ്ങൾ:

  • 7700 സിഗ്നൽ: പറക്കുന്നതിനിടെ വിമാനം '7700' എന്ന എമർജൻസി കോഡ് പുറപ്പെടുവിച്ചു. വിമാനത്തിന് ഗുരുതരമായ തകരാറുകളോ മറ്റ് അടിയന്തര സാഹചര്യങ്ങളോ ഉണ്ടെന്ന് സൂചിപ്പിക്കാനാണ് പൈലറ്റുമാർ ഈ കോഡ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്.

  • റഡാറിൽ നിന്ന് കാണാതായി: ഈ സിഗ്നൽ നൽകിയതിന് പിന്നാലെ വിമാനം റഡാറുകളിൽ നിന്ന് അപ്രത്യക്ഷമായി. വിമാനം കടലിൽ പതിച്ചോ അതോ മറ്റെവിടെയെങ്കിലും ലാൻഡ് ചെയ്തോ എന്ന കാര്യത്തിൽ ഔദ്യോഗിക സ്ഥിരീകരണം വന്നിട്ടില്ല.
  • തിരച്ചിൽ ആരംഭിച്ചു: വിമാനം കാണാതായതിന് പിന്നാലെ ഖത്തറിലെ അൽ ഉദൈദ് (Al Udeid) വ്യോമതാവളത്തിൽ നിന്ന് രണ്ട് ഹെലികോപ്റ്ററുകൾ തിരച്ചിലിനായി പുറപ്പെട്ടതായി റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട്.

  • മേഖലയിലെ സാഹചര്യം: ഇറാനും അമേരിക്കയും തമ്മിൽ മേഖലയിൽ സംഘർഷം നിലനിൽക്കുന്ന പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഈ സംഭവം വലിയ ആശങ്കയ്ക്ക് വഴി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ വിമാനം അപ്രത്യക്ഷമായതിൽ ഇറാൻ പങ്കുണ്ടെന്നോ ശത്രുതാപരമായ നീക്കങ്ങൾ നടന്നെന്നോ ഇതുവരെ സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടില്ല.

​അമേരിക്കൻ സൈന്യത്തിന്റെ സെൻട്രൽ കമാൻഡ് (CENTCOM) സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് ഇതുവരെ ഔദ്യോഗിക പ്രതികരണം നടത്തിയിട്ടില്ല. സാങ്കേതിക തകരാറാണോ അതോ മറ്റ് ഇടപെടലുകൾ കാരണമാണോ സിഗ്നൽ നഷ്ടമായതെന്ന് പരിശോധിച്ചുവരികയാണ്.

