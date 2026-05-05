അടിയന്തര സിഗ്നൽ നൽകി യുഎസ് സൈനിക വിമാനം അപ്രത്യക്ഷമായി; പേർഷ്യൻ ഗൾഫിൽ ആശങ്ക പടരുന്നു
May 5, 2026, 18:20 IST
ദോഹ: പേർഷ്യൻ കടലിടുക്കിൽ ഖത്തറിനും ഇറാന്നും ഇടയിലുള്ള വ്യോമപാതയിൽ വെച്ച് അമേരിക്കൻ വ്യോമസേനയുടെ KC-135 Stratotanker എന്ന വിമാനം കാണാതായതായി റിപ്പോർട്ട്. യുണൈറ്റഡ് അറബ് എമിറേറ്റിലെ അൽ ദാഫ്ര (Al Dhafra) വ്യോമതാവളത്തിൽ നിന്ന് പറന്നുയർന്ന വിമാനമാണ് അപകടത്തിൽപ്പെട്ടത്.
പ്രധാന വിവരങ്ങൾ:
- 7700 സിഗ്നൽ: പറക്കുന്നതിനിടെ വിമാനം '7700' എന്ന എമർജൻസി കോഡ് പുറപ്പെടുവിച്ചു. വിമാനത്തിന് ഗുരുതരമായ തകരാറുകളോ മറ്റ് അടിയന്തര സാഹചര്യങ്ങളോ ഉണ്ടെന്ന് സൂചിപ്പിക്കാനാണ് പൈലറ്റുമാർ ഈ കോഡ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്.
- റഡാറിൽ നിന്ന് കാണാതായി: ഈ സിഗ്നൽ നൽകിയതിന് പിന്നാലെ വിമാനം റഡാറുകളിൽ നിന്ന് അപ്രത്യക്ഷമായി. വിമാനം കടലിൽ പതിച്ചോ അതോ മറ്റെവിടെയെങ്കിലും ലാൻഡ് ചെയ്തോ എന്ന കാര്യത്തിൽ ഔദ്യോഗിക സ്ഥിരീകരണം വന്നിട്ടില്ല.
- തിരച്ചിൽ ആരംഭിച്ചു: വിമാനം കാണാതായതിന് പിന്നാലെ ഖത്തറിലെ അൽ ഉദൈദ് (Al Udeid) വ്യോമതാവളത്തിൽ നിന്ന് രണ്ട് ഹെലികോപ്റ്ററുകൾ തിരച്ചിലിനായി പുറപ്പെട്ടതായി റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട്.
- മേഖലയിലെ സാഹചര്യം: ഇറാനും അമേരിക്കയും തമ്മിൽ മേഖലയിൽ സംഘർഷം നിലനിൽക്കുന്ന പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഈ സംഭവം വലിയ ആശങ്കയ്ക്ക് വഴി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ വിമാനം അപ്രത്യക്ഷമായതിൽ ഇറാൻ പങ്കുണ്ടെന്നോ ശത്രുതാപരമായ നീക്കങ്ങൾ നടന്നെന്നോ ഇതുവരെ സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടില്ല.
അമേരിക്കൻ സൈന്യത്തിന്റെ സെൻട്രൽ കമാൻഡ് (CENTCOM) സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് ഇതുവരെ ഔദ്യോഗിക പ്രതികരണം നടത്തിയിട്ടില്ല. സാങ്കേതിക തകരാറാണോ അതോ മറ്റ് ഇടപെടലുകൾ കാരണമാണോ സിഗ്നൽ നഷ്ടമായതെന്ന് പരിശോധിച്ചുവരികയാണ്.