യു.എസ് - ഇറാൻ സംഘർഷം മുറുകുന്നു; ഗൾഫ് മേഖലയെ ലക്ഷ്യമിട്ട് ഇറാൻ്റെ മിസൈലുകളും ഡ്രോണുകളും

By  Metro Desk Jun 6, 2026, 13:35 IST
Gulf

വാഷിംഗ്ടൺ/കുവൈറ്റ് സിറ്റി: താൽക്കാലിക വെടിനിർത്തൽ നിലനിൽക്കെ പശ്ചിമേഷ്യയിൽ യു.എസും ഇറാനും തമ്മിലുള്ള സൈനിക ഏറ്റുമുട്ടൽ വീണ്ടും രൂക്ഷമാകുന്നു. അമേരിക്കൻ സൈന്യവുമായുള്ള തർക്കത്തിന് പിന്നാലെ അയൽരാജ്യങ്ങളായ കുവൈറ്റ്, ബഹ്‌റൈൻ എന്നിവിടങ്ങളിലെ യു.എസ് താവളങ്ങളെ ലക്ഷ്യമിട്ട് ഇറാൻ ഏഴ് ബാലിസ്റ്റിക് മിസൈലുകളും മാരക ശേഷിയുള്ള ഡ്രോണുകളും തൊടുത്തുവിട്ടു.

​ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിന് സമീപം ഇറാൻ്റെ നാല് ഡ്രോണുകൾ യു.എസ് സൈന്യം വെടിവെച്ചിട്ടതിനും ഇറാന്റെ റഡാർ കേന്ദ്രങ്ങൾക്ക് നേരെ അമേരിക്ക ആക്രമണം നടത്തിയതിനും പിന്നാലെയാണ് ഇറാന്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ഈ തിരിച്ചടിയുണ്ടായത്.

​പ്രതിരോധവും നാശനഷ്ടങ്ങളും:

  • ​ഇറാൻ വിക്ഷേപിച്ച ഏഴ് ബാലിസ്റ്റിക് മിസൈലുകളിൽ ആറെണ്ണവും അമേരിക്കൻ സെൻട്രൽ കമാൻഡ് (CENTCOM) ആകാശത്തുവെച്ച് വിജയകരമായി തകർത്തു. ഏഴാമത്തെ മിസൈൽ ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്ത് എത്തിയില്ലെന്ന് യു.എസ് സൈന്യം അറിയിച്ചു.
  • ​മിസൈലുകൾക്ക് പുറമെ കുവൈറ്റ് അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളത്തിന് (Terminal 1) നേരെ ഡ്രോൺ ആക്രമണമുണ്ടാവുകയും വിമാനത്താവളത്തിന് കാര്യമായ നാശനഷ്ടങ്ങൾ സംഭവിക്കുകയും ചെയ്തു. ആക്രമണത്തിൽ പരിക്കേറ്റ നിരവധിപ്പേരെ ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്.

  • ​ബഹ്‌റൈനിലെ യു.എസ് അഞ്ചാം കപ്പൽപ്പടയുടെ (Fifth Fleet) ആസ്ഥാനം തകർത്തുവെന്ന ഇറാന്റെ അവകാശവാദം അമേരിക്കൻ സൈന്യം നിഷേധിച്ചു.

​മേഖലയിൽ അതീവ ജാഗ്രത:

​ആക്രമണത്തെ തുടർന്ന് കുവൈറ്റിലും ബഹ്‌റൈനിലും എയർ റൈഡ് മുന്നറിയിപ്പ് സൈറണുകൾ മുഴങ്ങി. ജനങ്ങളോട് സുരക്ഷിത സ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് മാറാൻ ബഹ്‌റൈൻ ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം നിർദ്ദേശം നൽകി. ഇറാന്റെ ഈ നടപടി രാജ്യങ്ങളുടെ പരമാധികാരത്തിന്മേലുള്ള കടന്നുകയറ്റമാണെന്ന് ബഹ്‌റൈൻ വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയവും യു.എ.ഇയും ശക്തമായി അപലപിച്ചു.

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