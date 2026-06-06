യു.എസ് - ഇറാൻ സംഘർഷം മുറുകുന്നു; ഗൾഫ് മേഖലയെ ലക്ഷ്യമിട്ട് ഇറാൻ്റെ മിസൈലുകളും ഡ്രോണുകളും
വാഷിംഗ്ടൺ/കുവൈറ്റ് സിറ്റി: താൽക്കാലിക വെടിനിർത്തൽ നിലനിൽക്കെ പശ്ചിമേഷ്യയിൽ യു.എസും ഇറാനും തമ്മിലുള്ള സൈനിക ഏറ്റുമുട്ടൽ വീണ്ടും രൂക്ഷമാകുന്നു. അമേരിക്കൻ സൈന്യവുമായുള്ള തർക്കത്തിന് പിന്നാലെ അയൽരാജ്യങ്ങളായ കുവൈറ്റ്, ബഹ്റൈൻ എന്നിവിടങ്ങളിലെ യു.എസ് താവളങ്ങളെ ലക്ഷ്യമിട്ട് ഇറാൻ ഏഴ് ബാലിസ്റ്റിക് മിസൈലുകളും മാരക ശേഷിയുള്ള ഡ്രോണുകളും തൊടുത്തുവിട്ടു.
ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിന് സമീപം ഇറാൻ്റെ നാല് ഡ്രോണുകൾ യു.എസ് സൈന്യം വെടിവെച്ചിട്ടതിനും ഇറാന്റെ റഡാർ കേന്ദ്രങ്ങൾക്ക് നേരെ അമേരിക്ക ആക്രമണം നടത്തിയതിനും പിന്നാലെയാണ് ഇറാന്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ഈ തിരിച്ചടിയുണ്ടായത്.
പ്രതിരോധവും നാശനഷ്ടങ്ങളും:
- ഇറാൻ വിക്ഷേപിച്ച ഏഴ് ബാലിസ്റ്റിക് മിസൈലുകളിൽ ആറെണ്ണവും അമേരിക്കൻ സെൻട്രൽ കമാൻഡ് (CENTCOM) ആകാശത്തുവെച്ച് വിജയകരമായി തകർത്തു. ഏഴാമത്തെ മിസൈൽ ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്ത് എത്തിയില്ലെന്ന് യു.എസ് സൈന്യം അറിയിച്ചു.
- മിസൈലുകൾക്ക് പുറമെ കുവൈറ്റ് അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളത്തിന് (Terminal 1) നേരെ ഡ്രോൺ ആക്രമണമുണ്ടാവുകയും വിമാനത്താവളത്തിന് കാര്യമായ നാശനഷ്ടങ്ങൾ സംഭവിക്കുകയും ചെയ്തു. ആക്രമണത്തിൽ പരിക്കേറ്റ നിരവധിപ്പേരെ ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്.
- ബഹ്റൈനിലെ യു.എസ് അഞ്ചാം കപ്പൽപ്പടയുടെ (Fifth Fleet) ആസ്ഥാനം തകർത്തുവെന്ന ഇറാന്റെ അവകാശവാദം അമേരിക്കൻ സൈന്യം നിഷേധിച്ചു.
മേഖലയിൽ അതീവ ജാഗ്രത:
ആക്രമണത്തെ തുടർന്ന് കുവൈറ്റിലും ബഹ്റൈനിലും എയർ റൈഡ് മുന്നറിയിപ്പ് സൈറണുകൾ മുഴങ്ങി. ജനങ്ങളോട് സുരക്ഷിത സ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് മാറാൻ ബഹ്റൈൻ ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം നിർദ്ദേശം നൽകി. ഇറാന്റെ ഈ നടപടി രാജ്യങ്ങളുടെ പരമാധികാരത്തിന്മേലുള്ള കടന്നുകയറ്റമാണെന്ന് ബഹ്റൈൻ വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയവും യു.എ.ഇയും ശക്തമായി അപലപിച്ചു.