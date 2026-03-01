ഇറാനിൽ യുഎസ് - ഇസ്രായേൽ ആക്രമണം തുടരുന്നു; ഒമാൻ തീരത്ത് എണ്ണക്കപ്പലിന് നേരെ ആക്രമണം: 15 ഇന്ത്യക്കാർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ജീവനക്കാർ അപകടത്തിൽ

By Metro DeskUpdated: Mar 1, 2026, 16:50 IST
Attack

മസ്കറ്റ്/തെഹ്‌റാൻ: ഇറാൻ്റെ സൈനിക കേന്ദ്രങ്ങൾ ലക്ഷ്യമാക്കി അമേരിക്കയും ഇസ്രായേലും സംയുക്തമായി നടത്തുന്ന 'ഓപ്പറേഷൻ എപ്പിക് ഫ്യൂറി' (Operation Epic Fury) രണ്ടാം ദിവസവും തുടരുന്നു. ഇതിനിടെ ഒമാൻ തീരത്ത് യുഎസ് ഉപരോധം ഏർപ്പെടുത്തിയ എണ്ണക്കപ്പലിന് നേരെ നടന്ന ആക്രമണത്തിൽ 15 ഇന്ത്യക്കാർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ജീവനക്കാർ കുടുങ്ങി.

​എണ്ണക്കപ്പലിന് നേരെ ആക്രമണം: പ്രധാന വിവരങ്ങൾ

  • കപ്പൽ: പലാവു (Palau) പതാകയുള്ള 'സ്കൈലൈറ്റ്' (Skylight) എന്ന എണ്ണക്കപ്പലിന് നേരെയാണ് ആക്രമണം ഉണ്ടായത്.
  • സ്ഥലം: ഒമാനിലെ മുസന്ദം തീരത്ത് നിന്ന് ഏകദേശം 9 കിലോമീറ്റർ അകലെയാണ് സംഭവം.
  • ജീവനക്കാർ: കപ്പലിൽ ആകെ 20 ജീവനക്കാരാണുള്ളത്. ഇതിൽ 15 പേർ ഇന്ത്യക്കാരും 5 പേർ ഇറാൻ സ്വദേശികളുമാണ്.
  • പരിക്കുകൾ: ആക്രമണത്തിൽ നാല് ജീവനക്കാർക്ക് പരിക്കേറ്റതായി ഒമാൻ മാരിടൈം സെക്യൂരിറ്റി സെൻ്റർ സ്ഥിരീകരിച്ചു. ഇവരെ സുരക്ഷിതമായി ഒഴിപ്പിക്കാനുള്ള നടപടികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു.

​യുഎസ് - ഇസ്രായേൽ ആക്രമണം: തത്സമയ വിവരങ്ങൾ

  • ഭരണമാറ്റം ലക്ഷ്യം: ഇറാനിലെ പരമോന്നത നേതാവ് ആയത്തുള്ള അലി ഖമേനി കൊല്ലപ്പെട്ടതായി അമേരിക്കൻ പ്രസിഡൻ്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് അവകാശപ്പെട്ടു. ഇറാൻ്റെ ആണവ പദ്ധതിയേയും സൈനിക ശേഷിയേയും പൂർണ്ണമായും തകർക്കുകയാണ് ലക്ഷ്യമെന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
  • മിസൈൽ വർഷം: കഴിഞ്ഞ 24 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ 900-ഓളം വ്യോമാക്രമണങ്ങളാണ് ഇറാനിൽ നടന്നത്. തെഹ്‌റാനിലെ പ്രധാന സൈനിക കേന്ദ്രങ്ങൾ ഇസ്രായേൽ തകർത്തു.
  • ഇറാൻ്റെ തിരിച്ചടി: ഇതിന് മറുപടിയായി ഇറാൻ തൊടുത്ത നൂറുകണക്കിന് മിസൈലുകളും ഡ്രോണുകളും യുഎഇ, ബഹ്‌റൈൻ, കുവൈത്ത് എന്നിവിടങ്ങളിലെ വ്യോമപ്രതിരോധ സംവിധാനങ്ങൾ തകർത്തു.

    മസ്കറ്റ്/തെഹ്‌റാൻ: ഇറാൻ്റെ സൈനിക കേന്ദ്രങ്ങൾ ലക്ഷ്യമാക്കി അമേരിക്കയും ഇസ്രായേലും സംയുക്തമായി നടത്തുന്ന 'ഓപ്പറേഷൻ എപ്പിക് ഫ്യൂറി' (Operation Epic Fury) രണ്ടാം ദിവസവും തുടരുന്നു. ഇതിനിടെ ഒമാൻ തീരത്ത് യുഎസ് ഉപരോധം ഏർപ്പെടുത്തിയ എണ്ണക്കപ്പലിന് നേരെ നടന്ന ആക്രമണത്തിൽ 15 ഇന്ത്യക്കാർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ജീവനക്കാർ കുടുങ്ങി.

    ​എണ്ണക്കപ്പലിന് നേരെ ആക്രമണം: പ്രധാന വിവരങ്ങൾ

  • കപ്പൽ: പലാവു (Palau) പതാകയുള്ള 'സ്കൈലൈറ്റ്' (Skylight) എന്ന എണ്ണക്കപ്പലിന് നേരെയാണ് ആക്രമണം ഉണ്ടായത്.
  • സ്ഥലം: ഒമാനിലെ മുസന്ദം തീരത്ത് നിന്ന് ഏകദേശം 9 കിലോമീറ്റർ അകലെയാണ് സംഭവം.
  • ജീവനക്കാർ: കപ്പലിൽ ആകെ 20 ജീവനക്കാരാണുള്ളത്. ഇതിൽ 15 പേർ ഇന്ത്യക്കാരും 5 പേർ ഇറാൻ സ്വദേശികളുമാണ്.
  • പരിക്കുകൾ: ആക്രമണത്തിൽ നാല് ജീവനക്കാർക്ക് പരിക്കേറ്റതായി ഒമാൻ മാരിടൈം സെക്യൂരിറ്റി സെൻ്റർ സ്ഥിരീകരിച്ചു. ഇവരെ സുരക്ഷിതമായി ഒഴിപ്പിക്കാനുള്ള നടപടികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു.

  • ​യുഎസ് - ഇസ്രായേൽ ആക്രമണം: തത്സമയ വിവരങ്ങൾ

  • ഭരണമാറ്റം ലക്ഷ്യം: ഇറാനിലെ പരമോന്നത നേതാവ് ആയത്തുള്ള അലി ഖമേനി കൊല്ലപ്പെട്ടതായി അമേരിക്കൻ പ്രസിഡൻ്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് അവകാശപ്പെട്ടു. ഇറാൻ്റെ ആണവ പദ്ധതിയേയും സൈനിക ശേഷിയേയും പൂർണ്ണമായും തകർക്കുകയാണ് ലക്ഷ്യമെന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
  • മിസൈൽ വർഷം: കഴിഞ്ഞ 24 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ 900-ഓളം വ്യോമാക്രമണങ്ങളാണ് ഇറാനിൽ നടന്നത്. തെഹ്‌റാനിലെ പ്രധാന സൈനിക കേന്ദ്രങ്ങൾ ഇസ്രായേൽ തകർത്തു.
  • ഇറാൻ്റെ തിരിച്ചടി: ഇതിന് മറുപടിയായി ഇറാൻ തൊടുത്ത നൂറുകണക്കിന് മിസൈലുകളും ഡ്രോണുകളും യുഎഇ, ബഹ്‌റൈൻ, കുവൈത്ത് എന്നിവിടങ്ങളിലെ വ്യോമപ്രതിരോധ സംവിധാനങ്ങൾ തകർത്തു.

Tags

Share this story

Featured

You may like