ഗൾഫ് മേഖലയിൽ യുദ്ധപ്രതിസന്ധി രൂക്ഷം; 10 ഇറാനിയൻ മിസൈലുകൾ തകർത്ത് ജോർദാൻ: വ്യോമപ്രതിരോധ സംവിധാനം ശക്തമാക്കി കുവൈറ്റ്

By  Metro Desk Jul 18, 2026, 12:41 IST
മിസൈൽ

കുവൈറ്റ് സിറ്റി: അമേരിക്കയും ഇറാനും തമ്മിലുള്ള സൈനിക സംഘർഷം ഗൾഫ് മേഖലയിലാകെ പടരുന്നതിനിടയിൽ പശ്ചിമേഷ്യയിൽ അതീവ ജാഗ്രത. തങ്ങളുടെ വ്യോമാതിർത്തി ലംഘിച്ചെത്തിയ 10 ഇറാനിയൻ മിസൈലുകൾ ജോർദാൻ സൈന്യം വിജയകരമായി വെടിവെച്ചിട്ടു. ശനിയാഴ്ച പുലർച്ചെയായിരുന്നു സംഭവം. മിസൈലുകൾ തകർത്തതുമൂലം രാജ്യത്ത് ആളപായമോ മറ്റ് നാശനഷ്ടങ്ങളോ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ലെന്ന് ജോർദാൻ സൈനിക വക്താവ് അറിയിച്ചു.

​ഇറാൻ്റെ ഭാഗത്തുനിന്നുണ്ടായ കടുത്ത മിസൈൽ-ഡ്രോൺ ആക്രമണങ്ങളെത്തുടർന്ന് കുവൈറ്റും തങ്ങളുടെ വ്യോമപ്രതിരോധ സംവിധാനങ്ങൾ സജീവമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. കുവൈറ്റ് വ്യോമാതിർത്തിക്കുള്ളിൽ വെച്ച് ശത്രുക്കളുടെ വ്യോമലക്ഷ്യങ്ങളെ സൈന്യം നേരിടുകയാണെന്ന് കുവൈറ്റ് സായുധ സേന സ്ഥിരീകരിച്ചു. രാജ്യത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ കേട്ട സ്ഫോടന ശബ്ദങ്ങൾ മിസൈലുകൾ പ്രതിരോധിക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ളതാണെന്നും ജനങ്ങൾ പരിഭ്രാന്തരാകരുതെന്നും അധികൃതർ നിർദ്ദേശിച്ചു. ആക്രമണത്തിൽ കുവൈറ്റിലെ ഒരു ജലശുദ്ധീകരണ ശാലയ്ക്ക് കേടുപാടുകൾ സംഭവിച്ചതായും റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട്.

​ഇറാനിലെ പ്രധാന സൈനിക താവളങ്ങൾ ലക്ഷ്യമാക്കി അമേരിക്കൻ സെൻട്രൽ കമാൻഡ് (CENTCOM) തുടർച്ചയായ ദിവസങ്ങളിൽ നടത്തിയ ശക്തമായ വ്യോമാക്രമണങ്ങൾക്ക് പിന്നാലെയാണ് മേഖലയിൽ പ്രതിസന്ധി രൂക്ഷമായത്. ഇതിന് തിരിച്ചടിയെന്നോണം തങ്ങളുടെ പ്രദേശത്തുള്ള യു.എസ് സൈനിക താവളങ്ങൾക്ക് നേരെ ഇറാൻ മിസൈൽ തൊടുത്തതായാണ് ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കുന്നത്. കുവൈറ്റ്, ജോർദാൻ എന്നിവയ്ക്ക് പുറമെ ബഹ്‌റൈൻ, ഖത്തർ തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങളും ജാഗ്രതാ നിർദ്ദേശം പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുണ്ട്. അന്താരാഷ്ട്ര എണ്ണക്കടത്തിൻ്റെ പ്രധാന പാതയായ ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിനെച്ചൊല്ലിയുള്ള തർക്കമാണ് നിലവിൽ യുദ്ധസമാനമായ സാഹചര്യത്തിലേക്ക് കാര്യങ്ങളെ എത്തിച്ചിരിക്കുന്നത്. 

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