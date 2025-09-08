യുഎഇയിൽ സൗന്ദര്യ ശസ്ത്രക്രിയയെ തുടർന്ന് യുവതി മരിച്ചു; ഡോക്ടർമാർക്ക് പുതിയ നിയമങ്ങളുമായി കോടതി

ആരോഗ്യം

അബുദാബി: യുഎഇയിൽ സൗന്ദര്യ ശസ്ത്രക്രിയയെ തുടർന്ന് യുവതി മരിച്ച സംഭവത്തിൽ ഡോക്ടർമാർക്ക് പുതിയ നിയമങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തി കോടതി. ശസ്ത്രക്രിയ നടത്തുന്ന ഡോക്ടർമാർ രോഗിയുടെ പൂർണ്ണമായ ആരോഗ്യ വിവരങ്ങൾ പരിശോധിക്കണമെന്നും, രേഖകൾ കൃത്യമായി സൂക്ഷിക്കണമെന്നും കോടതി നിർദ്ദേശിച്ചു.

​സൗന്ദര്യ ശസ്ത്രക്രിയക്കായി ഒരു ആശുപത്രിയിൽ എത്തിയ യുവതി ശസ്ത്രക്രിയക്കിടെ മരിക്കുകയായിരുന്നു. യുവതിയുടെ മരണത്തിന് കാരണം ഡോക്ടർമാരുടെ അനാസ്ഥയാണെന്ന് കണ്ടെത്തിയതിനെ തുടർന്നാണ് കോടതിയുടെ പുതിയ നടപടി.

പ്രധാന നിർദ്ദേശങ്ങൾ:

  • ​ശസ്ത്രക്രിയക്ക് മുമ്പ് രോഗിയുടെ ആരോഗ്യനിലയെക്കുറിച്ച് വിശദമായ പഠനം നടത്തണം.
  • ​രോഗിയുടെ മുൻകാല രോഗങ്ങൾ, ഉപയോഗിക്കുന്ന മരുന്നുകൾ, അലർജികൾ തുടങ്ങിയ വിവരങ്ങൾ കൃത്യമായി രേഖപ്പെടുത്തണം.
  • ​രോഗിക്കും കുടുംബത്തിനും ശസ്ത്രക്രിയയുടെ അപകടസാധ്യതകളെക്കുറിച്ച് കൃത്യമായ വിവരങ്ങൾ നൽകണം.
  • ​അടിയന്തര സാഹചര്യങ്ങളിൽ രോഗിയെ മറ്റൊരു ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റാനുള്ള സജ്ജീകരണങ്ങൾ ഉറപ്പാക്കണം.
  • ​ശസ്ത്രക്രിയകൾ നടത്തുന്ന ഡോക്ടർമാർക്ക് മതിയായ യോഗ്യതയും ലൈസൻസും ഉണ്ടെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തണം.

​അനധികൃതമായി സൗന്ദര്യ ശസ്ത്രക്രിയകൾ നടത്തുന്നവർക്കെതിരെയും കർശന നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുമെന്ന് അധികൃതർ അറിയിച്ചു. ഈ പുതിയ നിയമങ്ങൾ സൗന്ദര്യ ചികിത്സാ മേഖലയിൽ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കാൻ സഹായിക്കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്.

