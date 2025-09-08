യുഎഇയിൽ സൗന്ദര്യ ശസ്ത്രക്രിയയെ തുടർന്ന് യുവതി മരിച്ചു; ഡോക്ടർമാർക്ക് പുതിയ നിയമങ്ങളുമായി കോടതി
Updated: Sep 8, 2025, 18:28 IST
അബുദാബി: യുഎഇയിൽ സൗന്ദര്യ ശസ്ത്രക്രിയയെ തുടർന്ന് യുവതി മരിച്ച സംഭവത്തിൽ ഡോക്ടർമാർക്ക് പുതിയ നിയമങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തി കോടതി. ശസ്ത്രക്രിയ നടത്തുന്ന ഡോക്ടർമാർ രോഗിയുടെ പൂർണ്ണമായ ആരോഗ്യ വിവരങ്ങൾ പരിശോധിക്കണമെന്നും, രേഖകൾ കൃത്യമായി സൂക്ഷിക്കണമെന്നും കോടതി നിർദ്ദേശിച്ചു.
സൗന്ദര്യ ശസ്ത്രക്രിയക്കായി ഒരു ആശുപത്രിയിൽ എത്തിയ യുവതി ശസ്ത്രക്രിയക്കിടെ മരിക്കുകയായിരുന്നു. യുവതിയുടെ മരണത്തിന് കാരണം ഡോക്ടർമാരുടെ അനാസ്ഥയാണെന്ന് കണ്ടെത്തിയതിനെ തുടർന്നാണ് കോടതിയുടെ പുതിയ നടപടി.
പ്രധാന നിർദ്ദേശങ്ങൾ:
- ശസ്ത്രക്രിയക്ക് മുമ്പ് രോഗിയുടെ ആരോഗ്യനിലയെക്കുറിച്ച് വിശദമായ പഠനം നടത്തണം.
- രോഗിയുടെ മുൻകാല രോഗങ്ങൾ, ഉപയോഗിക്കുന്ന മരുന്നുകൾ, അലർജികൾ തുടങ്ങിയ വിവരങ്ങൾ കൃത്യമായി രേഖപ്പെടുത്തണം.
- രോഗിക്കും കുടുംബത്തിനും ശസ്ത്രക്രിയയുടെ അപകടസാധ്യതകളെക്കുറിച്ച് കൃത്യമായ വിവരങ്ങൾ നൽകണം.
- അടിയന്തര സാഹചര്യങ്ങളിൽ രോഗിയെ മറ്റൊരു ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റാനുള്ള സജ്ജീകരണങ്ങൾ ഉറപ്പാക്കണം.
- ശസ്ത്രക്രിയകൾ നടത്തുന്ന ഡോക്ടർമാർക്ക് മതിയായ യോഗ്യതയും ലൈസൻസും ഉണ്ടെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തണം.
അനധികൃതമായി സൗന്ദര്യ ശസ്ത്രക്രിയകൾ നടത്തുന്നവർക്കെതിരെയും കർശന നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുമെന്ന് അധികൃതർ അറിയിച്ചു. ഈ പുതിയ നിയമങ്ങൾ സൗന്ദര്യ ചികിത്സാ മേഖലയിൽ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കാൻ സഹായിക്കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്.