വവ്വാലോ അതോ മറ്റെന്തെങ്കിലും? എബോള പരത്തുന്ന യഥാർത്ഥ വില്ലനെ തേടി കാടുകയറി ശാസ്ത്രജ്ഞർ; നിഗൂഢത തുടരുന്നു
ലോകത്തെ ഏറ്റവും മാരകമായ പകർച്ചവ്യാധികളിലൊന്നായ എബോള (Ebola virus) ആദ്യമായി തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ട് അഞ്ച് പതിറ്റാണ്ടുകൾ പിന്നിടുന്നു. എന്നാൽ, മനുഷ്യരിലേക്ക് ഈ മാരക വൈറസിനെ എത്തിക്കുന്ന ആ 'യഥാർത്ഥ മൃഗം' ഏതാണെന്ന് കൃത്യമായി കണ്ടെത്താൻ ശാസ്ത്രലോകത്തിന് ഇന്നും സാധിച്ചിട്ടില്ല. കോംഗോയിലും ഉഗാണ്ടയിലും എബോള വീണ്ടും ഭീതി വിതയ്ക്കുമ്പോൾ, ഈ വൈറസിന്റെ പ്രകൃതിദത്ത ഒളിത്താവളം (Natural Reservoir) കണ്ടെത്താനുള്ള ശാസ്ത്രജ്ഞരുടെ അന്വേഷണം വീണ്ടും ശക്തമാവുകയാണ്.
അന്വേഷണം വവ്വാലുകളിൽ, പക്ഷേ...
1976-ൽ വൈറസ് കണ്ടെത്തിയത് മുതൽ പാമ്പുകൾ, എലികൾ, പ്രാണികൾ, കുരങ്ങുകൾ തുടങ്ങി ആയിരക്കണക്കിന് ജീവികളെ ശാസ്ത്രജ്ഞർ പരീക്ഷണ വിധേയമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. പഴംതീനി വവ്വാലുകളാണ് (Fruit bats) എബോളയുടെ പ്രധാന ഉറവിടമെന്ന് വലിയൊരു വിഭാഗം ഗവേഷകരും വിശ്വസിക്കുന്നു. വവ്വാലുകളിൽ എബോളയുടെ ആന്റിബോഡികളും ആർ.എൻ.എയും പലതവണ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും, അവയിൽ വൈറസ് എങ്ങനെ നിലനിൽക്കുന്നു എന്നതിനെക്കുറിച്ച് ഇപ്പോഴും വ്യക്തതയില്ല.
എന്തുകൊണ്ട് പിടികൊടുക്കുന്നില്ല?
വൈറസിന്റെ ഒരു പ്രത്യേക സ്വഭാവമാണ് ശാസ്ത്രജ്ഞരെ വലയ്ക്കുന്നത്. ഈ വൈറസ് വവ്വാലുകളിൽ ദീർഘകാലം സജീവമായി തുടരാറില്ല. ഒരു വവ്വാലിൽ നിന്ന് മറ്റൊന്നിലേക്ക് പടരുമെങ്കിലും, കുറച്ചു ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ തന്നെ ആ ജീവിയുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് വൈറസ് പൂർണ്ണമായി അപ്രത്യക്ഷമാകും. തന്മൂലം കൃത്യമായ ഒരു സമയത്ത് സാമ്പിൾ ശേഖരിച്ചാൽ മാത്രമേ വൈറസിനെ ജീവനോടെ കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കൂ.
കൂടാതെ, ചത്ത കുരങ്ങുകളുടെയോ കാട്ടുപന്നികളുടെയോ ഇറച്ചി കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിലൂടെയും മനുഷ്യരിലേക്ക് രോഗം പടരാറുണ്ട്. എന്നാൽ ഇവയൊന്നും വൈറസിന്റെ സ്ഥിരമായ ഒളിത്താവളങ്ങളല്ല, മറിച്ച് മനുഷ്യരെപ്പോലെ തന്നെ രോഗബാധിതരാകുന്ന ഇരകൾ മാത്രമാണ്. പ്രാണികളോ മറ്റ് പരാദങ്ങളോ വഴിയാണോ വൈറസ് വവ്വാലുകളിലേക്ക് എത്തുന്നതെന്നും ഗവേഷകർ സംശയിക്കുന്നുണ്ട്.
വേട്ട തുടരുന്നു
വൈറസിന്റെ യഥാർത്ഥ പ്രകൃതിദത്ത വാസസ്ഥലം കണ്ടെത്താനായാൽ, ഭാവിയിലുണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുള്ള എബോള പൊട്ടിപ്പുറപ്പെടലുകൾ മുൻകൂട്ടി പ്രവചിക്കാനും പ്രതിരോധിക്കാനും മനുഷ്യരാശിക്ക് സാധിക്കും. ആഫ്രിക്കൻ കാടുകളിലെ നിഗൂഢമായ ആ ഒളിത്താവളം തേടിയുള്ള ലോകമെമ്പാടുമുള്ള വൈറോളജിസ്റ്റുകളുടെ വേട്ട ഇപ്പോഴും തുടരുകയാണ്.