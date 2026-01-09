രാവിലെ വെറും വയറ്റിൽ കയിക്കേണ്ട ഭക്ഷണങ്ങൾ
രാവിലെ വെറും വയറ്റിൽ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണങ്ങൾ നമ്മുടെ ദഹനവ്യവസ്ഥയെ ഉണർത്താനും പകൽ മുഴുവൻ ഊർജ്ജസ്വലമായിരിക്കാനും സഹായിക്കും. വെറും വയറ്റിൽ കഴിക്കാൻ അനുയോജ്യമായ ചില ഭക്ഷണങ്ങൾ താഴെ പറയുന്നവയാണ്:
1. ഇളം ചൂടുവെള്ളം
രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ ഉടൻ ഒരു ഗ്ലാസ് ഇളം ചൂടുവെള്ളം കുടിക്കുന്നത് ശരീരത്തിലെ വിഷാംശങ്ങളെ (Toxins) പുറന്തള്ളാൻ സഹായിക്കും. ഇതിൽ അല്പം നാരങ്ങാനീരോ തേനോ ചേർക്കുന്നത് ദഹനം മെച്ചപ്പെടുത്താൻ നല്ലതാണ്.
2. കുതിർത്ത ബദാം
തലേദിവസം രാത്രി വെള്ളത്തിൽ കുതിർത്ത് വെച്ച ബദാം രാവിലെ തൊലി കളഞ്ഞ് കഴിക്കുന്നത് വളരെ ഉത്തമമാണ്. ഇതിലെ വിറ്റാമിൻ E, പ്രോട്ടീൻ എന്നിവ തലച്ചോറിന്റെ പ്രവർത്തനത്തിനും ഊർജ്ജത്തിനും സഹായിക്കുന്നു.
3. ഈന്തപ്പഴം
പെട്ടെന്ന് ഊർജ്ജം ലഭിക്കാൻ രണ്ട് ഈന്തപ്പഴം കഴിക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. ഇതിലടങ്ങിയിരിക്കുന്ന നാരുകൾ ദഹനപ്രക്രിയ സുഗമമാക്കാൻ സഹായിക്കും.
4. പപ്പായ
വെറും വയറ്റിൽ പപ്പായ കഴിക്കുന്നത് വയറിലെ അസ്വസ്ഥതകൾ മാറാനും കുടലിന്റെ ആരോഗ്യം മെച്ചപ്പെടുത്താനും സഹായിക്കും. ശരീരത്തിലെ കൊളസ്ട്രോൾ കുറയ്ക്കാനും ഇത് നല്ലതാണ്.
5. ഓട്സ്
കുറഞ്ഞ കലോറിയും കൂടുതൽ നാരുകളും അടങ്ങിയ ഓട്സ് വെറും വയറ്റിൽ കഴിക്കുന്നത് വിശപ്പിനെ നിയന്ത്രിക്കാനും രക്തത്തിലെ പഞ്ചസാരയുടെ അളവ് ക്രമീകരിക്കാനും സഹായിക്കും.
6. തണ്ണിമത്തൻ
രാവിലെ തണ്ണിമത്തൻ കഴിക്കുന്നത് ശരീരത്തിൽ ജലാംശം നിലനിർത്താൻ സഹായിക്കും. ഇതിലെ ഇലക്ട്രോലൈറ്റുകൾ ശരീരത്തിന് തൽക്ഷണ ഊർജ്ജം നൽകുന്നു.
ശ്രദ്ധിക്കുക:
- കാപ്പി, ചായ: വെറും വയറ്റിൽ കാപ്പിയോ ചായയോ കുടിക്കുന്നത് അസിഡിറ്റി ഉണ്ടാക്കാൻ കാരണമായേക്കാം.
- എരിവുള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾ: വെറും വയറ്റിൽ എരിവുള്ളതോ വറുത്തതോ ആയ ഭക്ഷണങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുന്നതാണ് ഉചിതം.