രാവിലെ വെറും വയറ്റിൽ കയിക്കേണ്ട ഭക്ഷണങ്ങൾ

By Metro DeskJan 9, 2026, 19:42 IST
പഴവർഗ്ഗങ്ങൾ

രാവിലെ വെറും വയറ്റിൽ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണങ്ങൾ നമ്മുടെ ദഹനവ്യവസ്ഥയെ ഉണർത്താനും പകൽ മുഴുവൻ ഊർജ്ജസ്വലമായിരിക്കാനും സഹായിക്കും. വെറും വയറ്റിൽ കഴിക്കാൻ അനുയോജ്യമായ ചില ഭക്ഷണങ്ങൾ താഴെ പറയുന്നവയാണ്:

​1. ഇളം ചൂടുവെള്ളം

​രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ ഉടൻ ഒരു ഗ്ലാസ് ഇളം ചൂടുവെള്ളം കുടിക്കുന്നത് ശരീരത്തിലെ വിഷാംശങ്ങളെ (Toxins) പുറന്തള്ളാൻ സഹായിക്കും. ഇതിൽ അല്പം നാരങ്ങാനീരോ തേനോ ചേർക്കുന്നത് ദഹനം മെച്ചപ്പെടുത്താൻ നല്ലതാണ്.

​2. കുതിർത്ത ബദാം

​തലേദിവസം രാത്രി വെള്ളത്തിൽ കുതിർത്ത് വെച്ച ബദാം രാവിലെ തൊലി കളഞ്ഞ് കഴിക്കുന്നത് വളരെ ഉത്തമമാണ്. ഇതിലെ വിറ്റാമിൻ E, പ്രോട്ടീൻ എന്നിവ തലച്ചോറിന്റെ പ്രവർത്തനത്തിനും ഊർജ്ജത്തിനും സഹായിക്കുന്നു.

​3. ഈന്തപ്പഴം

​പെട്ടെന്ന് ഊർജ്ജം ലഭിക്കാൻ രണ്ട് ഈന്തപ്പഴം കഴിക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. ഇതിലടങ്ങിയിരിക്കുന്ന നാരുകൾ ദഹനപ്രക്രിയ സുഗമമാക്കാൻ സഹായിക്കും.

​4. പപ്പായ

​വെറും വയറ്റിൽ പപ്പായ കഴിക്കുന്നത് വയറിലെ അസ്വസ്ഥതകൾ മാറാനും കുടലിന്റെ ആരോഗ്യം മെച്ചപ്പെടുത്താനും സഹായിക്കും. ശരീരത്തിലെ കൊളസ്ട്രോൾ കുറയ്ക്കാനും ഇത് നല്ലതാണ്.

​5. ഓട്‌സ്

​കുറഞ്ഞ കലോറിയും കൂടുതൽ നാരുകളും അടങ്ങിയ ഓട്‌സ് വെറും വയറ്റിൽ കഴിക്കുന്നത് വിശപ്പിനെ നിയന്ത്രിക്കാനും രക്തത്തിലെ പഞ്ചസാരയുടെ അളവ് ക്രമീകരിക്കാനും സഹായിക്കും.

​6. തണ്ണിമത്തൻ

​രാവിലെ തണ്ണിമത്തൻ കഴിക്കുന്നത് ശരീരത്തിൽ ജലാംശം നിലനിർത്താൻ സഹായിക്കും. ഇതിലെ ഇലക്ട്രോലൈറ്റുകൾ ശരീരത്തിന് തൽക്ഷണ ഊർജ്ജം നൽകുന്നു.

ശ്രദ്ധിക്കുക:

  • കാപ്പി, ചായ: വെറും വയറ്റിൽ കാപ്പിയോ ചായയോ കുടിക്കുന്നത് അസിഡിറ്റി ഉണ്ടാക്കാൻ കാരണമായേക്കാം.
  • എരിവുള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾ: വെറും വയറ്റിൽ എരിവുള്ളതോ വറുത്തതോ ആയ ഭക്ഷണങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുന്നതാണ് ഉചിതം.

Tags

Share this story

Featured

You may like