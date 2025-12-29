നെല്ലിക്ക ജ്യൂസിൻ്റ ആരോഗ്യ ഗുണങ്ങൾ
നെല്ലിക്ക ജ്യൂസ് വെറും വയറ്റിലോ അല്ലാതെയോ കഴിക്കുന്നത് ആരോഗ്യത്തിന് വളരെയധികം ഗുണകരമാണ്. ആയുർവേദത്തിൽ 'അമൃത്' എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന നെല്ലിക്കയുടെ പ്രധാന ഗുണങ്ങൾ താഴെ പറയുന്നവയാണ്:
1. പ്രതിരോധശേഷി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു
നെല്ലിക്കയിൽ ഓറഞ്ചിനേക്കാൾ 20 മടങ്ങ് കൂടുതൽ വിറ്റാമിൻ സി അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് ശരീരത്തിന്റെ രോഗപ്രതിരോധ ശേഷി വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും ജലദോഷം, ചുമ, മറ്റ് അണുബാധകൾ എന്നിവയിൽ നിന്ന് സംരക്ഷണം നൽകുകയും ചെയ്യുന്നു.
2. ദഹനപ്രക്രിയ സുഗമമാക്കുന്നു
ഫൈബർ ധാരാളമായി അടങ്ങിയിട്ടുള്ളതിനാൽ നെല്ലിക്ക ജ്യൂസ് കുടിക്കുന്നത് ദഹനസംബന്ധമായ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു.
- മലബന്ധം ഇല്ലാതാക്കുന്നു.
- വയറ്റിലെ അസിഡിറ്റി കുറയ്ക്കാനും ഗ്യാസ് ട്രബിൾ അകറ്റാനും ഇത് ഉത്തമമാണ്.
3. ചർമ്മത്തിന്റെയും മുടിയുടെയും സംരക്ഷണം
സൗന്ദര്യ സംരക്ഷണത്തിൽ നെല്ലിക്കയ്ക്ക് വലിയ പങ്കുണ്ട്:
- മുടിക്ക്: മുടി കൊഴിച്ചിൽ തടയാനും മുടിക്ക് നല്ല കറുപ്പ് നിറം നൽകാനും അകാല നര അകറ്റാനും നെല്ലിക്ക സഹായിക്കുന്നു.
- ചർമ്മത്തിന്: രക്തം ശുദ്ധീകരിക്കുന്നതിലൂടെ ചർമ്മത്തിന് തിളക്കം നൽകുകയും മുഖക്കുരു, പാടുകൾ എന്നിവ കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.
4. പ്രമേഹ നിയന്ത്രണം
നെല്ലിക്കയിലെ ക്രോമിയം എന്ന ഘടകം ഇൻസുലിൻ ഉൽപാദനത്തെ ഉത്തേജിപ്പിക്കുകയും രക്തത്തിലെ പഞ്ചസാരയുടെ അളവ് നിയന്ത്രിക്കാൻ സഹായിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. പ്രമേഹരോഗികൾക്ക് ഇത് മികച്ചൊരു പാനീയമാണ്.
5. ഹൃദയാരോഗ്യം
ചീത്ത കൊളസ്ട്രോൾ (LDL) കുറയ്ക്കാനും രക്തക്കുഴലുകളിൽ കൊഴുപ്പ് അടിഞ്ഞുകൂടുന്നത് തടയാനും നെല്ലിക്ക ജ്യൂസ് സഹായിക്കുന്നു. ഇത് ഹൃദയാഘാതം പോലുള്ള രോഗസാധ്യത കുറയ്ക്കുന്നു.
ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ:
കുറിപ്പ്: കിഡ്നി സംബന്ധമായ അസുഖമുള്ളവരോ ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്ക് തയ്യാറെടുക്കുന്നവരോ നെല്ലിക്ക ജ്യൂസ് സ്ഥിരമായി ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് മുൻപ് ഡോക്ടറുടെ നിർദ്ദേശം തേടുന്നത് നല്ലതാണ്.
- കഴിക്കേണ്ട രീതി: ദിവസവും രാവിലെ വെറും വയറ്റിൽ 15-20 മില്ലി നെല്ലിക്ക ജ്യൂസ് അത്രതന്നെ വെള്ളം ചേർത്ത് കുടിക്കുന്നത് ഏറ്റവും നല്ലതാണ്.
- രുചി കൂട്ടാൻ: അല്പം തേനോ അല്ലെങ്കിൽ ഇഞ്ചിയോ ചേർത്ത് കഴിക്കാവുന്നതാണ്.