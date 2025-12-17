മോരിൻ്റെ ആരോഗ്യ ഗുണങ്ങൾ
ആരോഗ്യത്തിന് ഏറെ ഗുണകരമായ ഒന്നാണ് മോര്. ആയുർവേദത്തിൽ മോരിനെ 'ഭൂമിയിലെ അമൃത്' (തക്രം) എന്നാണ് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്. ദഹനസംബന്ധമായ പ്രശ്നങ്ങൾ മുതൽ ശരീരത്തെ തണുപ്പിക്കാൻ വരെ മോര് ഉത്തമമാണ്.
മോരിന്റെ പ്രധാന ആരോഗ്യ ഗുണങ്ങൾ താഴെ പറയുന്നവയാണ്:
1. ദഹനത്തിന് ഉത്തമം
മോരിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ലാക്റ്റിക് ആസിഡ്, പ്രോബയോട്ടിക്സ് (നല്ല ബാക്ടീരിയകൾ) എന്നിവ ദഹനപ്രക്രിയ എളുപ്പമാക്കുന്നു. അസിഡിറ്റി, ഗ്യാസ്, വയറെരിച്ചിൽ എന്നിവ കുറയ്ക്കാൻ ഭക്ഷണശേഷം ഒരു ഗ്ലാസ് മോര് കുടിക്കുന്നത് സഹായിക്കും.
2. ശരീരത്തെ തണുപ്പിക്കുന്നു
വേനൽക്കാലത്ത് ശരീരത്തിലെ താപനില ക്രമീകരിക്കാനും സൂര്യാഘാതം തടയാനും മോര് സഹായിക്കുന്നു. ഇതിൽ ധാരാളം ഇലക്ട്രോലൈറ്റുകൾ അടങ്ങിയിട്ടുള്ളതിനാൽ ശരീരം നിർജ്ജലീകരണം (Dehydration) തടയാൻ ഇത് മികച്ചതാണ്.
3. തടി കുറയ്ക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു
കൊഴുപ്പും കലോറിയും വളരെ കുറവായതിനാൽ ശരീരഭാരം കുറയ്ക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് മോര് ഒരു മികച്ച പാനീയമാണ്. ഇത് കുടിക്കുന്നതിലൂടെ വിശപ്പ് കുറയുകയും ശരീരത്തിന് ആവശ്യമായ ഊർജ്ജം ലഭിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.
4. എല്ലുകളുടെയും പല്ലുകളുടെയും ആരോഗ്യം
കാൽസ്യം, വിറ്റാമിൻ B12, പൊട്ടാസ്യം എന്നിവയാൽ സമ്പന്നമാണ് മോര്. ഇത് എല്ലുകളുടെയും പല്ലുകളുടെയും ബലം വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു.
5. കൊളസ്ട്രോൾ, രക്തസമ്മർദ്ദം
രക്തസമ്മർദ്ദം നിയന്ത്രിക്കാനും ശരീരത്തിലെ ചീത്ത കൊളസ്ട്രോളിന്റെ അളവ് കുറയ്ക്കാനും മോര് പതിവായി ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഗുണകരമാണെന്ന് പഠനങ്ങൾ പറയുന്നു.
ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ:
- രാത്രി കാലങ്ങളിൽ: രാത്രിയിൽ മോര് കുടിക്കുന്നത് ചിലരിൽ കഫക്കെട്ട്, ജലദോഷം എന്നിവയ്ക്ക് കാരണമായേക്കാം. അതിനാൽ പകലസമയത്ത് കുടിക്കുന്നതാണ് കൂടുതൽ ഉചിതം.
- ഉപ്പ്: മോരിൽ അമിതമായി ഉപ്പ് ചേർക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കുക, പ്രത്യേകിച്ച് ഉയർന്ന രക്തസമ്മർദ്ദമുള്ളവർ. ഇഞ്ചി, പച്ചമുളക്, കറിവേപ്പില എന്നിവ ചേർക്കുന്നത് ഇതിന്റെ ഗുണം വർദ്ധിപ്പിക്കും.