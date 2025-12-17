മോരിൻ്റെ ആരോഗ്യ ഗുണങ്ങൾ

മോര്

ആരോഗ്യത്തിന് ഏറെ ഗുണകരമായ ഒന്നാണ് മോര്. ആയുർവേദത്തിൽ മോരിനെ 'ഭൂമിയിലെ അമൃത്' (തക്രം) എന്നാണ് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്. ദഹനസംബന്ധമായ പ്രശ്നങ്ങൾ മുതൽ ശരീരത്തെ തണുപ്പിക്കാൻ വരെ മോര് ഉത്തമമാണ്.

​മോരിന്റെ പ്രധാന ആരോഗ്യ ഗുണങ്ങൾ താഴെ പറയുന്നവയാണ്:

​1. ദഹനത്തിന് ഉത്തമം

​മോരിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ലാക്റ്റിക് ആസിഡ്, പ്രോബയോട്ടിക്സ് (നല്ല ബാക്ടീരിയകൾ) എന്നിവ ദഹനപ്രക്രിയ എളുപ്പമാക്കുന്നു. അസിഡിറ്റി, ഗ്യാസ്, വയറെരിച്ചിൽ എന്നിവ കുറയ്ക്കാൻ ഭക്ഷണശേഷം ഒരു ഗ്ലാസ് മോര് കുടിക്കുന്നത് സഹായിക്കും.

​2. ശരീരത്തെ തണുപ്പിക്കുന്നു

​വേനൽക്കാലത്ത് ശരീരത്തിലെ താപനില ക്രമീകരിക്കാനും സൂര്യാഘാതം തടയാനും മോര് സഹായിക്കുന്നു. ഇതിൽ ധാരാളം ഇലക്ട്രോലൈറ്റുകൾ അടങ്ങിയിട്ടുള്ളതിനാൽ ശരീരം നിർജ്ജലീകരണം (Dehydration) തടയാൻ ഇത് മികച്ചതാണ്.

​3. തടി കുറയ്ക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു

​കൊഴുപ്പും കലോറിയും വളരെ കുറവായതിനാൽ ശരീരഭാരം കുറയ്ക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് മോര് ഒരു മികച്ച പാനീയമാണ്. ഇത് കുടിക്കുന്നതിലൂടെ വിശപ്പ് കുറയുകയും ശരീരത്തിന് ആവശ്യമായ ഊർജ്ജം ലഭിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

​4. എല്ലുകളുടെയും പല്ലുകളുടെയും ആരോഗ്യം

​കാൽസ്യം, വിറ്റാമിൻ B12, പൊട്ടാസ്യം എന്നിവയാൽ സമ്പന്നമാണ് മോര്. ഇത് എല്ലുകളുടെയും പല്ലുകളുടെയും ബലം വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു.

​5. കൊളസ്ട്രോൾ, രക്തസമ്മർദ്ദം

​രക്തസമ്മർദ്ദം നിയന്ത്രിക്കാനും ശരീരത്തിലെ ചീത്ത കൊളസ്ട്രോളിന്റെ അളവ് കുറയ്ക്കാനും മോര് പതിവായി ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഗുണകരമാണെന്ന് പഠനങ്ങൾ പറയുന്നു.

​ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ:

  • രാത്രി കാലങ്ങളിൽ: രാത്രിയിൽ മോര് കുടിക്കുന്നത് ചിലരിൽ കഫക്കെട്ട്, ജലദോഷം എന്നിവയ്ക്ക് കാരണമായേക്കാം. അതിനാൽ പകലസമയത്ത് കുടിക്കുന്നതാണ് കൂടുതൽ ഉചിതം.
  • ഉപ്പ്: മോരിൽ അമിതമായി ഉപ്പ് ചേർക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കുക, പ്രത്യേകിച്ച് ഉയർന്ന രക്തസമ്മർദ്ദമുള്ളവർ. ഇഞ്ചി, പച്ചമുളക്, കറിവേപ്പില എന്നിവ ചേർക്കുന്നത് ഇതിന്റെ ഗുണം വർദ്ധിപ്പിക്കും.

