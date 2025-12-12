പൊറോട്ട സ്ഥിരമായി കഴിക്കുന്നത് ആരോഗ്യത്തിന് ഹാനികരമാകാൻ സാധ്യതയുണ്ടോ
Dec 12, 2025, 19:23 IST
പൊറോട്ട സ്ഥിരമായി കഴിക്കുന്നത് ആരോഗ്യത്തിന് ഹാനികരമാകാൻ സാധ്യതയുണ്ടോ എന്നതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി പരിശോധിക്കാം.
പൊറോട്ട പ്രധാനമായും മൈദ (Refined Wheat Flour) ഉപയോഗിച്ചാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. മൈദയുടെ ആരോഗ്യപരമായ ചില കാര്യങ്ങൾ താഴെക്കൊടുക്കുന്നു:
ആരോഗ്യപരമായ പരിഗണനകൾ
- ഫൈബർ കുറവ്: മൈദയിൽ നാരുകൾ (Dietary Fiber) വളരെ കുറവാണ്. നാരുകൾ കുറവായ ഭക്ഷണം ദഹനത്തെ സാവധാനത്തിലാക്കുകയും മലബന്ധത്തിന് കാരണമാകുകയും ചെയ്യാം.
- ഉയർന്ന ഗ്ലൈസെമിക് ഇൻഡക്സ് (High Glycemic Index): മൈദയ്ക്ക് ഗ്ലൈസെമിക് ഇൻഡക്സ് കൂടുതലാണ്, അതായത് ഇത് രക്തത്തിലെ പഞ്ചസാരയുടെ അളവ് പെട്ടെന്ന് ഉയർത്താൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഇത് പ്രമേഹമുള്ളവർക്കും അമിതവണ്ണമുള്ളവർക്കും അത്ര നല്ലതല്ല.
- കൊഴുപ്പിന്റെയും കലോറിയുടെയും അളവ്: പൊറോട്ട ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ രുചിക്കും മൃദുത്വത്തിനും വേണ്ടി എണ്ണ, നെയ്യ് അല്ലെങ്കിൽ ഡാൽഡ പോലുള്ള കൊഴുപ്പുകൾ ധാരാളമായി ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. ഇത് കലോറിയും അനാരോഗ്യകരമായ കൊഴുപ്പുകളും (പ്രത്യേകിച്ച് ഡാൽഡ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ട്രാൻസ് ഫാറ്റ്) വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു. ഇത് സ്ഥിരമായി കഴിക്കുന്നത് ശരീരഭാരം കൂടാനും ഹൃദയാരോഗ്യത്തെ ബാധിക്കാനും ഇടയാക്കും.
- പോഷകങ്ങളുടെ കുറവ്: ശുദ്ധീകരിക്കുന്ന പ്രക്രിയയിൽ (Refining) ഗോതമ്പിന്റെ തവിടിൽ (Bran) അടങ്ങിയ പല പ്രധാന വിറ്റാമിനുകളും ധാതുക്കളും നഷ്ടപ്പെടുന്നു.
പൊറോട്ടയ്ക്ക് പകരം അല്ലെങ്കിൽ മിതമായ അളവിൽ
പൊറോട്ട വളരെ രുചികരമായ ഒരു വിഭവമാണെങ്കിലും, ആരോഗ്യപരമായ കാരണങ്ങളാൽ ഇത് മിതമായ അളവിൽ മാത്രം കഴിക്കുന്നതാണ് ഉചിതം.
- ആഴ്ചയിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ തവണ: പതിവാക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കുക.
- പകരമുള്ള ആരോഗ്യകരമായ വഴികൾ:
- പൊറോട്ടയ്ക്ക് പകരം ചപ്പാത്തി, ഗോതമ്പ് ദോശ, ഓട്സ്, തവിടുള്ള ചോറ് (Brown Rice) എന്നിവ തിരഞ്ഞെടുക്കുക.
- ചിലർ ആട്ട (Whole Wheat Flour) ഉപയോഗിച്ച് പൊറോട്ട ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട്. ഇത് മൈദയേക്കാൾ അൽപ്പം നല്ലതാണ്, കാരണം ഇതിൽ കൂടുതൽ നാരുകൾ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്.
ചുരുക്കത്തിൽ:
പൊറോട്ട ഒരു പോഷകാഹാരക്കുറവുള്ള (Less Nutritious), ഉയർന്ന കലോറിയും കൊഴുപ്പും ഉള്ള ഭക്ഷണമാണ്. അതിനാൽ, നല്ല ആരോഗ്യത്തിന് ഇത് കഴിക്കുന്നത് നിയന്ത്രിക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത്.