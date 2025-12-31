സോഡാ നാരങ്ങ വെള്ളം ആരോഗ്യത്തിന് ഹാനിഹരമാണോ
നാരങ്ങാവെള്ളത്തിൽ സോഡ ചേർത്ത് കുടിക്കുന്നത് എല്ലായ്പ്പോഴും ദോഷകരമാണെന്ന് പറയാനാവില്ല. എന്നാൽ ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്ന രീതിയും അളവും അനുസരിച്ച് ഗുണങ്ങളും ദോഷങ്ങളുമുണ്ട്.
ഇക്കാര്യത്തിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട പ്രധാന വസ്തുതകൾ താഴെ പറയുന്നവയാണ്:
1. പഞ്ചസാരയുടെ അളവ് (ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത്)
കടകളിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന സോഡാ നാരങ്ങാവെള്ളത്തിൽ അമിതമായി പഞ്ചസാര ചേർക്കാറുണ്ട്. ഇത് പതിവായി കുടിക്കുന്നത് പ്രമേഹം, അമിതവണ്ണം, കരൾ സംബന്ധമായ പ്രശ്നങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്ക് കാരണമാകും. പഞ്ചസാര ഒഴിവാക്കി അല്പം ഉപ്പ് മാത്രം ചേർത്ത് കുടിക്കുന്നത് താരതമ്യേന സുരക്ഷിതമാണ്.
2. ദഹനപ്രശ്നങ്ങൾ
സോഡയിലെ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് (ഗ്യാസ്) ചിലരിൽ വയറു വീർക്കുന്നതിനും (Bloating) ഗ്യാസ് സംബന്ധമായ അസ്വസ്ഥതകൾക്കും കാരണമാകും. എന്നാൽ ദഹനക്കേട് ഉള്ളപ്പോൾ ചെറിയ അളവിൽ ഇത് കുടിക്കുന്നത് ആശ്വാസം നൽകാറുണ്ട്.
3. പല്ലുകളുടെ ആരോഗ്യം
നാരങ്ങയിലെ സിട്രിക് ആസിഡും സോഡയിലെ കാർബോണിക് ആസിഡും ചേരുമ്പോൾ പല്ലിന്റെ പുറമെയുള്ള എനാമലിനെ അത് സാവധാനം നശിപ്പിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. പല്ല് പുളിപ്പ് ഇതിന്റെ ഒരു ലക്ഷണമാണ്.
4. അസ്ഥികളുടെ ആരോഗ്യം
പതിവായി അമിതമായ അളവിൽ സോഡ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ശരീരത്തിലെ കാൽസ്യം ആഗിരണം ചെയ്യുന്നതിനെ തടസ്സപ്പെടുത്തുകയും അസ്ഥികളുടെ ബലക്കുറവിന് കാരണമാവുകയും ചെയ്യുമെന്ന് ചില പഠനങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നു.
നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ:
- അമിതമാക്കരുത്: വല്ലപ്പോഴും ഒരു ഗ്ലാസ് കുടിക്കുന്നത് കൊണ്ട് വലിയ കുഴപ്പമില്ല. എന്നാൽ ഇതൊരു ശീലമാക്കരുത്.
- പഞ്ചസാര കുറയ്ക്കുക: വീട്ടിൽ തന്നെ തയ്യാറാക്കുകയാണെങ്കിൽ പഞ്ചസാരയ്ക്ക് പകരം തേനോ അല്ലെങ്കിൽ അല്പം ഉപ്പോ ചേർക്കുന്നത് നല്ലതാണ്.
- സാദാ വെള്ളം ഉപയോഗിക്കുക: ആരോഗ്യത്തിന് എപ്പോഴും നല്ലത് സോഡയ്ക്ക് പകരം സാധാരണ വെള്ളം ചേർത്ത നാരങ്ങാവെള്ളമാണ്.
നിങ്ങൾക്ക് ഗ്യാസ്ട്രൈറ്റിസ് അല്ലെങ്കിൽ അസിഡിറ്റി സംബന്ധമായ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടോ? ഉണ്ടെങ്കിൽ സോഡ ഒഴിവാക്കുന്നതാണ് ഉചിതം.