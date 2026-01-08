ആരോഗ്യമുള്ള കുഞ്ഞിന് മുലപ്പാൽ നൽകുന്നത് കൊണ്ടുള്ള പ്രധാന ഗുണങ്ങൾ

By Metro DeskJan 8, 2026, 07:37 IST
മുലപ്പാൽ

നവജാത ശിശുവിന്റെ ആരോഗ്യത്തിനും വളർച്ചയ്ക്കും ഏറ്റവും ഉത്തമമായ ആഹാരമാണ് മുലപ്പാൽ. ഇതിനെ അമൃതിനോടാണ് ഉപമിക്കുന്നത്. ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയുടെ (WHO) നിർദ്ദേശപ്രകാരം കുഞ്ഞ് ജനിച്ച് ആദ്യത്തെ ആറ് മാസം മുലപ്പാൽ മാത്രം നൽകേണ്ടതാണ്.

​ആരോഗ്യമുള്ള ഒരു കുഞ്ഞിന് മുലപ്പാൽ നൽകുന്നത് കൊണ്ടുള്ള പ്രധാന ഗുണങ്ങൾ താഴെ പറയുന്നവയാണ്:

​1. സമ്പൂർണ്ണ പോഷകാഹാരം

​കുഞ്ഞിന്റെ വളർച്ചയ്ക്ക് ആവശ്യമായ പ്രോട്ടീൻ, കൊഴുപ്പ്, വിറ്റാമിനുകൾ എന്നിവ കൃത്യമായ അളവിൽ മുലപ്പാലിൽ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ശിശുവിന്റെ പ്രായത്തിനനുസരിച്ച് പാലിന്റെ ഘടനയിലും മാറ്റം വരുന്നു. ആദ്യ ദിവസങ്ങളിൽ ലഭിക്കുന്ന 'കൊളസ്ട്രം' (Colostrum) എന്ന മഞ്ഞ നിറത്തിലുള്ള പാൽ കുഞ്ഞിന്റെ പ്രതിരോധശേഷി വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ്.

​2. രോഗപ്രതിരോധ ശേഷി

​മുലപ്പാലിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ആന്റിബോഡികൾ വൈറസ്, ബാക്ടീരിയ എന്നിവയ്ക്കെതിരെ പോരാടാൻ കുഞ്ഞിനെ സഹായിക്കുന്നു. ഇത് കുഞ്ഞുങ്ങളിൽ കണ്ടുവരുന്ന താഴെ പറയുന്ന ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾ തടയാൻ സഹായിക്കും:

  • ​ശ്വാസകോശ സംബന്ധമായ അണുബാധകൾ.
  • ​വയറിളക്കം, മലബന്ധം തുടങ്ങിയ ദഹനപ്രശ്നങ്ങൾ.
  • ​ചെവിയിലെ അണുബാധ (Ear Infection).
  • ​പിൽക്കാലത്ത് വരാനിടയുള്ള അമിതവണ്ണം, പ്രമേഹം എന്നിവയുടെ സാധ്യത കുറയ്ക്കുന്നു.

​3. ബുദ്ധിവികാസം

​മുലപ്പാൽ കുടിച്ചു വളരുന്ന കുട്ടികളിൽ ഐക്യു (IQ) നിലവാരവും ബുദ്ധിശക്തിയും കൂടുതലായിരിക്കുമെന്ന് പഠനങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ഇതിലടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഫാറ്റി ആസിഡുകൾ തലച്ചോറിന്റെ ശരിയായ വികാസത്തിന് സഹായിക്കുന്നു.

​4. അമ്മയുടെ ആരോഗ്യം

​മുലയൂട്ടൽ കുഞ്ഞിന് മാത്രമല്ല അമ്മയ്ക്കും ഗുണകരമാണ്:

  • ​പ്രസവാനന്തരമുള്ള അമിത രക്തസ്രാവം കുറയ്ക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു.
  • ​ഗർഭാശയം വേഗത്തിൽ പഴയ നിലയിലാകാൻ സഹായിക്കും.
  • ​സ്തനാർബുദം (Breast Cancer), അണ്ഡാശയ അർബുദം (Ovarian Cancer) എന്നിവ വരാനുള്ള സാധ്യത കുറയ്ക്കുന്നു.
  • ​ഗർഭകാലത്ത് വർദ്ധിച്ച ശരീരഭാരം കുറയ്ക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു.

​പ്രധാനമായും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ:

  • സമയക്രമം: ജനിച്ച് ആദ്യത്തെ ഒരു മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ തന്നെ മുലയൂട്ടൽ ആരംഭിക്കണം.
  • കാലയളവ്: ആദ്യ 6 മാസം മുലപ്പാൽ മാത്രം നൽകുക (വെള്ളം പോലും ആവശ്യമില്ല). 6 മാസത്തിന് ശേഷം മറ്റ് ആഹാരങ്ങൾക്കൊപ്പം 2 വയസ്സ് വരെ മുലയൂട്ടൽ തുടരുന്നത് നല്ലതാണ്.
  • വൃത്തി: മുലയൂട്ടുന്നതിന് മുൻപ് മാറിടവും കൈകളും വൃത്തിയാക്കേണ്ടത് കുഞ്ഞിന് അണുബാധ ഏൽക്കാതിരിക്കാൻ പ്രധാനമാണ്.

​കുഞ്ഞിന് ആവശ്യത്തിന് പാൽ ലഭിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിക്കാനുള്ള ലളിതമായ മാർഗ്ഗം, കുഞ്ഞ് ഒരു ദിവസം 6-8 തവണയെങ്കിലും മൂത്രമൊഴിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക എന്നതാണ്.

Tags

Share this story

Featured

You may like