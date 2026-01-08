ആരോഗ്യമുള്ള കുഞ്ഞിന് മുലപ്പാൽ നൽകുന്നത് കൊണ്ടുള്ള പ്രധാന ഗുണങ്ങൾ
നവജാത ശിശുവിന്റെ ആരോഗ്യത്തിനും വളർച്ചയ്ക്കും ഏറ്റവും ഉത്തമമായ ആഹാരമാണ് മുലപ്പാൽ. ഇതിനെ അമൃതിനോടാണ് ഉപമിക്കുന്നത്. ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയുടെ (WHO) നിർദ്ദേശപ്രകാരം കുഞ്ഞ് ജനിച്ച് ആദ്യത്തെ ആറ് മാസം മുലപ്പാൽ മാത്രം നൽകേണ്ടതാണ്.
ആരോഗ്യമുള്ള ഒരു കുഞ്ഞിന് മുലപ്പാൽ നൽകുന്നത് കൊണ്ടുള്ള പ്രധാന ഗുണങ്ങൾ താഴെ പറയുന്നവയാണ്:
1. സമ്പൂർണ്ണ പോഷകാഹാരം
കുഞ്ഞിന്റെ വളർച്ചയ്ക്ക് ആവശ്യമായ പ്രോട്ടീൻ, കൊഴുപ്പ്, വിറ്റാമിനുകൾ എന്നിവ കൃത്യമായ അളവിൽ മുലപ്പാലിൽ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ശിശുവിന്റെ പ്രായത്തിനനുസരിച്ച് പാലിന്റെ ഘടനയിലും മാറ്റം വരുന്നു. ആദ്യ ദിവസങ്ങളിൽ ലഭിക്കുന്ന 'കൊളസ്ട്രം' (Colostrum) എന്ന മഞ്ഞ നിറത്തിലുള്ള പാൽ കുഞ്ഞിന്റെ പ്രതിരോധശേഷി വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ്.
2. രോഗപ്രതിരോധ ശേഷി
മുലപ്പാലിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ആന്റിബോഡികൾ വൈറസ്, ബാക്ടീരിയ എന്നിവയ്ക്കെതിരെ പോരാടാൻ കുഞ്ഞിനെ സഹായിക്കുന്നു. ഇത് കുഞ്ഞുങ്ങളിൽ കണ്ടുവരുന്ന താഴെ പറയുന്ന ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾ തടയാൻ സഹായിക്കും:
- ശ്വാസകോശ സംബന്ധമായ അണുബാധകൾ.
- വയറിളക്കം, മലബന്ധം തുടങ്ങിയ ദഹനപ്രശ്നങ്ങൾ.
- ചെവിയിലെ അണുബാധ (Ear Infection).
- പിൽക്കാലത്ത് വരാനിടയുള്ള അമിതവണ്ണം, പ്രമേഹം എന്നിവയുടെ സാധ്യത കുറയ്ക്കുന്നു.
3. ബുദ്ധിവികാസം
മുലപ്പാൽ കുടിച്ചു വളരുന്ന കുട്ടികളിൽ ഐക്യു (IQ) നിലവാരവും ബുദ്ധിശക്തിയും കൂടുതലായിരിക്കുമെന്ന് പഠനങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ഇതിലടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഫാറ്റി ആസിഡുകൾ തലച്ചോറിന്റെ ശരിയായ വികാസത്തിന് സഹായിക്കുന്നു.
4. അമ്മയുടെ ആരോഗ്യം
മുലയൂട്ടൽ കുഞ്ഞിന് മാത്രമല്ല അമ്മയ്ക്കും ഗുണകരമാണ്:
- പ്രസവാനന്തരമുള്ള അമിത രക്തസ്രാവം കുറയ്ക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു.
- ഗർഭാശയം വേഗത്തിൽ പഴയ നിലയിലാകാൻ സഹായിക്കും.
- സ്തനാർബുദം (Breast Cancer), അണ്ഡാശയ അർബുദം (Ovarian Cancer) എന്നിവ വരാനുള്ള സാധ്യത കുറയ്ക്കുന്നു.
- ഗർഭകാലത്ത് വർദ്ധിച്ച ശരീരഭാരം കുറയ്ക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു.
പ്രധാനമായും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ:
- സമയക്രമം: ജനിച്ച് ആദ്യത്തെ ഒരു മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ തന്നെ മുലയൂട്ടൽ ആരംഭിക്കണം.
- കാലയളവ്: ആദ്യ 6 മാസം മുലപ്പാൽ മാത്രം നൽകുക (വെള്ളം പോലും ആവശ്യമില്ല). 6 മാസത്തിന് ശേഷം മറ്റ് ആഹാരങ്ങൾക്കൊപ്പം 2 വയസ്സ് വരെ മുലയൂട്ടൽ തുടരുന്നത് നല്ലതാണ്.
- വൃത്തി: മുലയൂട്ടുന്നതിന് മുൻപ് മാറിടവും കൈകളും വൃത്തിയാക്കേണ്ടത് കുഞ്ഞിന് അണുബാധ ഏൽക്കാതിരിക്കാൻ പ്രധാനമാണ്.
കുഞ്ഞിന് ആവശ്യത്തിന് പാൽ ലഭിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിക്കാനുള്ള ലളിതമായ മാർഗ്ഗം, കുഞ്ഞ് ഒരു ദിവസം 6-8 തവണയെങ്കിലും മൂത്രമൊഴിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക എന്നതാണ്.