പേരക്കയുടെ പ്രധാന ആരോഗ്യ ഗുണങ്ങൾ
Jan 6, 2026, 21:04 IST
പേരക്കയുടെ (Guava) പ്രധാന ആരോഗ്യ ഗുണങ്ങൾ താഴെ നൽകുന്നു. പോഷകങ്ങളുടെ കലവറയായതുകൊണ്ടുതന്നെ 'സാധാരണക്കാരന്റെ ആപ്പിൾ' എന്നാണ് പേരക്ക അറിയപ്പെടുന്നത്.
പേരക്കയുടെ പ്രധാന ഗുണങ്ങൾ:
പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കാൻ: പേരക്കയുടെ ഇലകൾ ഇട്ടു തിളപ്പിച്ച വെള്ളം കുടിക്കുന്നത് പ്രമേഹം നിയന്ത്രിക്കാനും കൊളസ്ട്രോൾ കുറയ്ക്കാനും സഹായിക്കുമെന്ന് പഠനങ്ങൾ പറയുന്നു.
- രോഗപ്രതിരോധ ശേഷി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു: ഓറഞ്ചിലുള്ളതിനേക്കാൾ നാലിരട്ടി വിറ്റാമിൻ സി പേരക്കയിൽ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് അണുബാധകളിൽ നിന്ന് സംരക്ഷണം നൽകുകയും പ്രതിരോധശേഷി കൂട്ടുകയും ചെയ്യുന്നു.
- ദഹനത്തിന് സഹായിക്കുന്നു: നാരുകൾ (Fiber) ധാരാളമായി അടങ്ങിയിട്ടുള്ളതിനാൽ ദഹനപ്രക്രിയ സുഗമമാക്കാനും മലബന്ധം തടയാനും പേരക്ക മികച്ചതാണ്.
- പ്രമേഹ നിയന്ത്രണം: കുറഞ്ഞ ഗ്ലൈസമിക് ഇൻഡക്സ് ഉള്ള ഫലമായതിനാൽ രക്തത്തിലെ പഞ്ചസാരയുടെ അളവ് പെട്ടെന്ന് കൂടുന്നത് തടയാൻ ഇത് സഹായിക്കുന്നു.
- ഹൃദയാരോഗ്യം: ഇതിലെ പൊട്ടാസ്യം, സോഡിയം എന്നിവ രക്തസമ്മർദ്ദം നിയന്ത്രിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു. കൂടാതെ ചീത്ത കൊളസ്ട്രോൾ കുറയ്ക്കാനും ഇത് നല്ലതാണ്.
- കാഴ്ചശക്തി മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നു: വിറ്റാമിൻ എ അടങ്ങിയിട്ടുള്ളതിനാൽ കണ്ണിന്റെ ആരോഗ്യത്തിന് പേരക്ക ഗുണകരമാണ്.
- ചർമ്മ സൗന്ദര്യം: ആന്റിഓക്സിഡന്റുകളാൽ സമ്പന്നമായതിനാൽ ചർമ്മത്തിലെ ചുളിവുകൾ തടയാനും തിളക്കം നിലനിർത്താനും സഹായിക്കുന്നു.
- ശരീരഭാരം കുറയ്ക്കാൻ: കലോറി കുറവായതിനാലും ഫൈബർ കൂടുതലുള്ളതിനാലും അമിതഭാരം കുറയ്ക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് ഭക്ഷണത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്താവുന്നതാണ്.